Un criminal de guerra admitiendo sus crímenes: Netanyahu dice que ordenó a la policía militar apoderarse del 70% de Gaza

Conforme Israel amplía su control sobre la Franja de Gaza en violación del acuerdo de alto el fuego del año pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el jueves que había ordenado al ejército tomar aún más territorio.

Durante una conferencia en la academia pre militar Ein Prat en un asentamiento israelí ilegal en Cisjordania ocupada, el primer ministro reconoció que Israel ha ampliado gradualmente su control sobre Gaza desde que se implementó el acuerdo de alto el fuego en octubre.

“Ahora estamos en el 60% de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%; ahora hemos pasado al 60%,” le dijo a la multitud.

“Luego continuó, “Mi directiva es avanzar hacia—”

Los miembros de la audiencia interrumpieron con gritos de “¡100! ¡100!”

“Espera, vayamos en orden,” respondió Netanyahu. “Empezamos con el 70%. Comencemos con eso.”

El Monitor de Derechos Humanos Euro-Mediterráneo ha dicho que la expansión del control de Israel en Gaza y la construcción de sitios militares fortificados “contradicen directamente los requisitos de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego” y están creando condiciones de “anexión de facto”.

Ese acuerdo requería que las fuerzas israelíes se retiraran detrás de una llamada “línea amarilla” que dejaba al ejército ocupando alrededor del 53% del país. Incluso esa ocupación estaba destinada a ser temporal, con etapas posteriores del acuerdo que implicaban una retirada total de las tropas israelíes a medida que Hamás y otros grupos militantes en la franja se desarmaban.

Pero en los últimos meses, ha sucedido lo contrario. Las Fuerzas de Defensa de Israel han empujado gradualmente la línea amarilla más profundamente en territorio palestino al punto que engloba más del 60% de la franja costera, dejando a los palestinos cerca de la línea amarilla despertar y darse cuenta de que están en una “zona de disparos a vista” donde pueden ser abatidos a primera vista.

Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas compartidos con Reuters el miércoles, 152 palestinos—compuestos por 102 hombres, 15 mujeres y 35 niños—habían sido asesinados cerca de la frontera durante el período de alto el fuego hasta el 5 de febrero, lo que el jefe de la oficina dijo plantea “serias preocupaciones de que el ejército israelí esté disparando y matando a presuntos civiles simplemente por su proximidad a la llamada línea amarilla.”

La observación de Netanyahu sigue las órdenes de Israel del miércoles para que más de 200,000 residentes del sur del Líbano evacúen forzosamente al norte del río Zahrani a pesar de un alto el fuego en curso que comenzó el mes pasado.

Israel ha arrasado sistemáticamente pueblos en todo el sur del Líbano desde principios de marzo, avanzando gradualmente hacia el norte al punto que ahora controla efectivamente alrededor de una quinta parte del territorio del país.

Aquellos ordenados a huir de sus hogares el miércoles se unieron a más de 1 millón de libaneses ya desplazados forzosamente por las órdenes de expulsión forzada y los bombardeos de Israel. Más de 3,200 libaneses han sido asesinados, incluyendo cientos de mujeres y niños.

El movimiento de colonos de extrema derecha de Israel, representado en el gobierno de Netanyahu por figuras como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, habla abiertamente sobre la limpieza étnica de Gaza y el Líbano de sus residentes para dar paso a colonos israelíes permanentes, de forma similar a la anexión intensificada de Cisjordania.

El miércoles, el ministro de Defensa Israel Katz dijo que Israel estaba presionando por la “migración voluntaria” masiva de palestinos de Gaza y dijo que el gobierno implementaría un plan para eso “en el momento adecuado y de la manera adecuada.”

Los grupos de derechos humanos han dicho que la creación de condiciones inhabitables en Gaza para obligar a sus residentes a irse equivaldría al crimen de guerra de transferencia forzada.

Itay Epshtain, un experto israelí en derecho internacional y derecho de conflicto armado, dijo que Katz se había “comprometido públicamente con la deportación masiva de palestinos de Gaza” y que “miembros del gobierno de Israel respaldaron abiertamente una conducta en flagrante y sistemática violación de normas perentorias de derecho internacional.”

Por su parte, Netanyahu ha expresado previamente simpatía por la idea de “Gran Israel,” que implica la expansión de las fronteras de la nación para conquistar toda o parte de lo que hoy es Líbano, Jordania, Siria, Egipto, Irak y Arabia Saudita de acuerdo con descripciones bíblicas.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto para Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la campaña militar genocida de Israel en Gaza, y también está tomando acciones contra Smotrich y Ben-Gvir.

Dylan Williams, vicepresidente de asuntos gubernamentales del Centro de Política Internacional, dijo que la promesa de Netanyahu el jueves de expandir aún más el control territorial de Israel en Gaza era “un criminal de guerra que admite sus crímenes.”

Ilan Goldberg, vicepresidente senior del grupo de presión pro-israelí JStreet, dijo que los planes de expansión eran “una flagrante violación del alto el fuego y una clara desestabilización de cualquier plan para la Gaza posterior al conflicto.”

“Sí, Hamás necesita desarmarse,” dijo. “Pero Israel no puede estar lanzando planes para recuperar toda Gaza.”

Owen Jones, periodista británico, lamentó la falta de cobertura de la limpieza étnica a cámara lenta en la prensa occidental.

“Israel no intenta ocultar sus crímenes. Los transmite al mundo, sabiendo que tiene impunidad,” dijo el jueves. “Netanyahu alardea de anexar Gaza. Ayer, su ministro de Defensa dijo que el plan era quitar la población de Gaza. Sin titulares en primera página. Sin denuncias occidentales.”