Modric listo para decidir futuro con el Real Madrid listo para dar la bienvenida al centrocampista a casa después del Mundial

Luka Modric se espera que tome una decisión sobre su futuro después de la campaña en la Copa del Mundo de Croacia este verano, con una creciente incertidumbre sobre si el veterano mediocampista continuará jugando más allá del torneo.

El jugador de 40 años tuvo un final frustrante de la temporada con el AC Milan, que se quedó sin clasificación para la Liga de Campeones después de la derrota ante Cagliari en San Siro.

Modric disputó 35 partidos en todas las competiciones durante su primera temporada en Italia, marcando dos goles y dando tres asistencias mientras el Milan se mantuvo en la pelea por un puesto entre los cuatro primeros durante gran parte de la campaña.

Sin embargo, el croata sufrió una fractura de pómulo en un partido contra la Juventus el mes pasado y su ausencia coincidió con una mala racha de resultados que finalmente hizo que el Milan cayera a puestos de Europa League.

A pesar del final decepcionante, Modric rápidamente se convirtió en una figura popular entre los aficionados debido a sus actuaciones y profesionalismo a lo largo de la temporada.

El ex centrocampista del Real Madrid también donó su Balón de Oro 2018 al Milan, lo que permitió al club exhibir el premio en su museo.

Modric, quien cumplirá 41 años en septiembre, ha manifestado previamente su deseo de seguir representando a Croacia y se espera que participe en la Copa del Mundo en América del Norte, que comienza el 11 de junio.

Su futuro a largo plazo más allá del torneo sigue sin estar claro, aunque se cree que el Real Madrid estaría dispuesto a darle la bienvenida de nuevo en un rol no jugable cuando decida retirarse.

Se informa que el presidente del club, Florentino Pérez, aseguró a Modric durante su ceremonia de despedida el año pasado que siempre tendría un lugar en el Bernabéu.

Modric pasó 13 temporadas en el Madrid, ganando seis títulos de la Liga de Campeones y convirtiéndose en uno de los jugadores más laureados del club. Permanece como una figura enormemente respetada en la capital española y ha sido vinculado con posibles roles futuros dentro de la estructura deportiva del club.