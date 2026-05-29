Regreso Mao

Valdant Xi Jinpingui, Kinijos komunistÅ³ partija nutraukÄ— diskusijas apie KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ…. TaÄiau jos palikimas akivaizdus visose Å¡iuolaikinÄ—s Kinijos gyvenimo srityse, ypaÄ regimas neva kapitalistinÄ—je ekonomikoje, o personalistinis Xi valdymas kai kuriais atÅ¾vilgiais labaiÂ primena Mao Zedongo laikus.
Kinijos Liaudies Respublika 1958 m. pradÄ—jo ambicingÄ… programÄ…, kuria siekta agrarinÄ™ Å¡alÄ¯ paversti industrine. Kampanija, pavadinta DidÅ¾iuoju Å¡uoliu Ä¯ priekÄ¯, baigÄ—si katastrofaÂ â€“ dÄ—l nepritekliÅ³ ir bado mirÄ— nuo 35 iki 55 milijonÅ³ Å¾moniÅ³. Mao Dzedongo pozicija kompartijoje 1962 m. komplikavosi.
Konfliktas su SSKP generaliniu sekretoriumi Nikita ChruÅ¡Äiovu, pasiekÄ™s kulminacijÄ… septintojo deÅ¡imtmeÄio pradÅ¾ioje, dar labiau sustiprino izoliacijos ir Ä¯tarumo atmosferÄ…. Bandydamas nutildyti savo kritikus ir susigrÄ…Å¾inti buvusiÄ… valdÅ¾iÄ…, Mao 1966 m. vasarÄ… perplaukÄ— JangdzÄ—s upÄ™, simboliÅ¡kai skelbdamas, kad sugrÄ¯Å¾ta Ä¯ politinÄ™ scenÄ…. Po to griebÄ—si partijos ir visuomenÄ—s â€žideologinio valymoâ€œÂ â€“ KultÅ«rinÄ—s revoliucijos. Kilus Å¾iauriÅ³ persekiojimÅ³ bangai, didÅ¾iÄ…jÄ… dalÄ¯ kruvino darbo atliko jauniausi partijos kadraiÂ â€“ chungveibinai (raudonieji sargybiniai).
Mao ragino, kad komunistinis jaunimas, suorganizuotas Ä¯ â€žraudonÄ…jÄ… gvardijÄ…â€œ, susidorotÅ³ su â€žreakcingais elementaisâ€œ partijos viduje, paÅ¡alintÅ³ â€žfeodalinÄ—s ir imperialistinÄ—s praeities likuÄiusâ€œ. Masinio teroro ir smurto kampanija, nusineÅ¡usi maÅ¾iausiai ketvirtÄ¯ milijono gyvybiÅ³ (nors kai kuriais skaiÄiavimais Å¡i statistika gerokai didesnÄ—), vyko iki pat Mao mirties 1976 m.
2023 m. britÅ³ Å¾urnalistÄ— Tania Branigan, ilgametÄ— The Guardian korespondentÄ—, raÅ¡iusi apie KinijÄ…, iÅ¡leido knygÄ… â€žRaudonoji atmintisâ€œ, kurioje tyrinÄ—ja Å¡io trauminio laikotarpio palikimÄ…, vis dar slegiantÄ¯ Å¡iuolaikinÄ™ KinijÄ…. Razpotja kalbÄ—josi su ja po to, kai 2025 m. buvo iÅ¡leistas knygos vertimas Ä¯ italÅ³ kalbÄ….
Â
Luka Lisjak GabrijelÄiÄ. Jei bandysime suvokti Å¡iandieninÄ™ KinijÄ…, ignoruodami KultÅ«rinÄ—s revoliucijos padarinius, ko tame paveiksle neÄ¯Å¾velgsime?
Tania Branigan. Manau, bus palikta didÅ¾iulÄ— spraga. Keista, bet dauguma Å¾moniÅ³ taip atsietai ir Å¾iÅ«ri Ä¯ KinijÄ…. KultÅ«rinÄ— revoliucija traktuojama kaip vienas iÅ¡ daugelio istoriniÅ³ epizodÅ³, nekreipiama dÄ—mesio Ä¯ jos vaidmenÄ¯, formuojant Å¡iuolaikinÄ™ KinijÄ…. IroniÅ¡ka, bet bÅ«tent KultÅ«rinÄ— revoliucija Å¡alies ekonomikÄ… nuo ortodoksinio maoizmo nukreipÄ— rinkos link. Ä® didÅ¾iulÄ¯ socialinÄ¯ jos poveikÄ¯ Å¾moniÅ³ tarpusavio santykiams, psichologijai, kultÅ«rai ir politikai nesigilinama iÅ¡ dalies todÄ—l, kad trÅ«ksta daugybÄ—s sunaikintÅ³ liudijimÅ³. KultÅ«rinÄ— revoliucija suformavo visÄ… lyderiÅ³ kartÄ…, Ä¯skaitant Xi JinpingÄ…, kurio Å¡eima tuo laikotarpiu irgi smarkiai nukentÄ—jo.
PradÄ—kime nuo jo. Savo knygÄ… baigiate apmÄ…stymais apie KinijÄ…, valdant Xi Jinpingui, matote nemaÅ¾ai personalistinÄ—s jo laikysenos sÄ…lyÄiÅ³ su Mao palikimu, bet Ä¯Å¾velgiate ir svarbiÅ³ skirtumÅ³. Atrodo, pagrindinÄ— pamoka, kuriÄ… Kinijos vadovybÄ— iÅ¡moko iÅ¡ KultÅ«rinÄ—s revoliucijos, yra ta, kad geriausias vaistas nuo totalitarizmo yra autoritarizmas.
Labai keistas paradoksasÂ â€“ komunistÅ³ partija sugebÄ—jo pasinaudoti KultÅ«rine revoliucija, kad sustiprintÅ³ savo pozicijas Kinijos visuomenÄ—je. Ji pasitelkÄ— istorijÄ… apie KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ…, gÄ…sdindama nevaldomomis masÄ—mis, pasakodama apie tai, kas nutinka, kai nÄ—ra tvarkos, drausmÄ—s, hierarchijos ir grieÅ¾tos kontrolÄ—s. Kompartija skleidÅ¾ia Å¡Ä¯ prasimanymÄ…, nes jis uÅ¾maskuoja KultÅ«rinÄ—s revoliucijos politikÄ…, nepripaÅ¾Ä¯sta, kad tai ir buvo Mao Zedongo bÅ«das susigrÄ…Å¾inti valdÅ¾iÄ…, atsikratant konkurentÅ³.
Komunistai iÅ¡moko ir dar vienÄ… KultÅ«rinÄ—s revoliucijos pamokÄ…. Kai nuo jos nukentÄ—jusi partinÄ— vadovybÄ— iÅ¡kart po Mao mirties 1976 m. vÄ—l Ä—mÄ—si savo ankstesnio vaidmens, ji priÄ—jo prie iÅ¡vados, kad reikÄ—tÅ³ vengti situacijos, kai per daug galios atiduodama Ä¯ vieno asmens rankas.
Tas vÄ—l prarandama, valdant Xi Jinpingui, tiesa?
BÅ«tent Xi panaikino daugelÄ¯ apsauginiÅ³ barjerÅ³, kurie buvo Ä¯diegti, siekiant uÅ¾tikrinti kolektyviÅ¡kesnÄ¯ vadovavimo stiliÅ³. Tai labiau primena vieno asmens Å¡ou, vis dÄ—lto jis tam tikru atÅ¾vilgiu nuo Mao smarkiai skiriasiÂ â€“ Xi nesimÄ—gauja chaosu ir netvarka taip, kaip Mao, nei kaip, tiesÄ… sakant, tÄ… daro Donaldas Trumpas. Xi linkÄ™s remtis struktÅ«romis, todÄ—l pertvarkÄ— kompartijÄ… ir veikia, pasitelkdamas jÄ….
Nepaisant to, daugelis Å¾moniÅ³ Kinijoje Ä¯Å¾velgia paraleliÅ³ su Mao Zedongo era. Å iam lyderiui kadencijos irgi negalioja, jis vadovauja neribotÄ… laikÄ…. Ir nors Xi Jinpingas toli graÅ¾u neturi tokio dieviÅ¡ko statuso, kokÄ¯ turÄ—jo Mao, asmenybÄ—s kultas auga, kompartijos lyderis irgi pateikiamas suasmenintai, ne vien kaip stiprus nacionalinis vadovas, bet ir kaip Å¾mogus, neva visus mylintis tarsi Å¡eimos narius. AsmeninÄ—s, patriarchalinÄ—s jo valdÅ¾ios vaizdiniai, uÅ¾plÅ«dÄ™ vadovÄ—lius ir Å¾iniasklaidÄ…, labai primena Mao valdymÄ….
PrieÅ¡ COVID pandemijÄ… buvo sriÄiÅ³, iÅ¡ kuriÅ³ partija tylomis pasitraukÄ—, lyg Å¾adÄ—dama nebevarÅ¾yti asmeniniÅ³ santykiÅ³, privaÄiÅ³ pasirinkimÅ³. UÅ¾griuvus pandemijai, sugrÄ¯Å¾o nuostata kontroliuoti visus gyvenimo aspektus, kompartija galÄ—jo labai tiesiogiai, brutaliai kiÅ¡tis Ä¯ privatÅ³ gyvenimÄ…. Buvo sekami ne tik disidentai, bet ir visiÅ¡kai apolitiÅ¡ki Å¾monÄ—s, stebimas jÅ³ judÄ—jimas, valdÅ¾ios pareigÅ«nai galÄ—jo kada panorÄ—jÄ™ Ä¯eiti Ä¯ jÅ³ namus ir pan. Tai sukÄ—lÄ— labai karÄius prisiminimus iÅ¡ Mao Zedongo laikÅ³.
Savo knygoje pabrÄ—Å¾iate trauminÄ¯ Kinijos XX a. istorijos pobÅ«dÄ¯. Imperijos Å¾lugimas, karo vadÅ³ laikotarpis, Gomindano revoliucija, Japonijos okupacija, Kinijos pilietinis karas, komunistÅ³ perversmas, kampanija â€žDidysis Å¡uolis Ä¯ priekÄ¯â€œÂ â€“ nesibaigianti traumuojanÄiÅ³ Ä¯vykiÅ³ virtinÄ—. Kuo tame fone iÅ¡siskiria KultÅ«rinÄ— revoliucija? KodÄ—l, jÅ«sÅ³ manymu, ji paliko dar gilesnius randus?
Pirmiausia, ji apÄ—mÄ— visÄ… Å¡alÄ¯, neliko nepaliestas joks visuomenÄ—s sluoksnis. Jos aukosÂ â€“ nuo paÄios socialinÄ—s hierarchijos virÅ¡Å«nÄ—s iki pat apaÄios, net galimi Mao Ä¯pÄ—diniai Å¾uvo per Å¡Ä¯ deÅ¡imtmetÄ¯, o kitame spektro gale buvo Å¾udomi kÅ«dikiai vien todÄ—l, kad gimÄ— Å¾emvaldÅ¾iÅ³ Å¡eimoje. Tai buvo milÅ¾iniÅ¡ka geografinÄ— ir socialinÄ— aprÄ—ptis, bet netrumpas ir laiko tarpas, trukÄ™s iÅ¡tisus deÅ¡imt metÅ³.
KultÅ«rinÄ—s revoliucijos kitas bruoÅ¾as tas, kad ji nubrÄ—Å¾Ä— labai neaiÅ¡kiÄ… ribÄ… tarp aukÅ³ ir nusikaltÄ—liÅ³Â â€“ daÅ¾nai tie patys Å¾monÄ—s buvo ir vieni, ir kiti. PavyzdÅ¾iui, daugelis Raudonosios gvardijos nariÅ³ priklausÄ— Ä¯takingoms politikÅ³ Å¡eimoms, bet vÄ—liau jos iÅ¡siÅ³stos Ä¯ ugnies linijÄ…, o galiausiai daugelis atsidÅ«rÄ— lageriuose arba kalÄ—jime. Niekada neÅ¾inojai, ar Ä¯ tinkamÄ… pusÄ™ stoji, ir tas netikrumas buvo labai traumuojantis.
Jausmas, kad esi nusikaltimo bendrininkas, buvo visuotinis. NegalÄ—jai tiesiog stovÄ—ti nuoÅ¡alyje. Jei tavo draugas apkaltintas, o tu iÅ¡ anksto nieko apie jÄ¯ nepraneÅ¡ei, toks tylÄ—jimas mesdavo Ä¯tarimus ne tik tau, bet ir tavo Å¡eimai. Nebuvo Ä¯manoma nedalyvauti. Vienas iÅ¡ aukÅ³, kurias kalbinau, sakÄ— turÄ—jÄ™s draugÄ…, mitinge jo nepasmerkusÄ¯, tai rodo lojalumÄ… ir drÄ…sÄ…, nes Äia buvo maksimumas, kÄ… galÄ—jai padaryti tokiomis aplinkybÄ—mis.
KultÅ«rinÄ— revoliucija iÅ¡ esmÄ—s buvo nukreipta prieÅ¡ paÄius artimiausius Å¾mones. Å iuo atÅ¾vilgiu esama paraleliÅ³ su stalininiais valymais ar XX amÅ¾iaus genocidais. TaÄiau KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ… vykdÄ— ne tik valdÅ¾ia, bet ir patys Å¾monÄ—s, tai buvo visuotinis labai artimÅ³ ryÅ¡iÅ³ ardymas. Toks bendrininkavimo, darant nusikaltimus, lygis paliko didÅ¾iausiÄ… randÄ…, ypaÄ todÄ—l, kad atsigrÄ™Å¾ta ne tik prieÅ¡ savo klasÄ—s draugus, biÄiulius, darbo kolegas, bendraÅ¾ygius, bet ir prieÅ¡ artimiausius Å¡eimos narius.
Knygoje raÅ¡au apie septyniolikmetÄ¯, kuris pasmerkÄ— savo motinÄ… uÅ¾ tai, kad Å¡i kritikavo pirmininkÄ… Mao, reikalaudamas Ä¯vykdyti jai mirties bausmÄ™. Tas ir buvo padaryta. Vyrai ir Å¾monos kaltino vieni kitus. Tai nebuvo tiesiog spontaniÅ¡ka reakcija, daÅ¾nai valdÅ¾ia priversdavo taip elgtisÂ â€“ liepta nubrÄ—Å¾ti ribÄ…, atsiribojant nuo savo Å¡eimos nariÅ³. Xi Jinpingas jaunystÄ—je irgi buvo patrauktas baudÅ¾iamojon atsakomybÄ—n, tada mitinge jÄ¯ pasmerkÄ— net jo paties motina. Daugelis manÄ—, kad Å¡iuos iÅ¡davystÄ—s aktus privalo atlikti, kad iÅ¡gelbÄ—tÅ³ kitus Å¡eimos narius. Å iÅ³ labai intymiÅ³ iÅ¡davysÄiÅ³ lygis, didÅ¾iulis jÅ³ skaiÄius, sukeltos traumos ir toliau glÅ«di visuomenÄ—s pasÄ…monÄ—je.
Kaip minÄ—jau, tai tÄ™sÄ—si iÅ¡tisÄ… deÅ¡imtmetÄ¯. Garsaus kinÅ³ mokslininko, nuÅ¾udyto per KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ…, naÅ¡lÄ— man sakÄ—: â€žMatÄ—me susikaupusÄ¯ tamsÅ³ debesÄ¯, bet nemanÄ—me, kad jis dusins visÄ… Å¡alÄ¯ iÅ¡tisus deÅ¡imt metÅ³.â€œ
JÅ«sÅ³ minimas epizodas apie septyniolikmetÄ¯ jaunuolÄ¯ ir jo tÄ—vÄ…, kurie praÅ¡o mirties bausmÄ—sÂ â€“ vienas motinai, kitas Å¾monai,Â â€“ vienas ryÅ¡kiausiÅ³ knygoje. Parodote ir vÄ—lesnius sÅ«naus bandymus puoselÄ—ti motinos atminimÄ…, tokiu bÅ«du tarsi iÅ¡perkant savo kaltÄ™, Ä¯vykdant pavÄ—luotÄ… teisingumÄ… jos atÅ¾vilgiu. TaÄiau pripaÅ¾Ä¯state, kad aukÅ³ atminimÄ… stengiamasi puoselÄ—ti gana retai.
Yra Å¾moniÅ³, kurie miglotai, net nostalgiÅ¡kai prisimena tÄ… epochÄ…, taÄiau dauguma stengiasi niÅ«rÅ³ laikÄ… palikti praeityje ir visai nekreipia Ä¯ jÄ¯ dÄ—mesio. TÅ³, kurie kalba apie to meto siaubÄ…, yra labai maÅ¾ai. Eiti prieÅ¡ srovÄ™ ne tik politiniu, bet ir socialiniu lygmeniu reikia drÄ…sosÂ â€“ dauguma Å¾moniÅ³ tiesiog nenori, kad Å¡ie dalykai bÅ«tÅ³ keliami. Mane tai sukrÄ—tÄ—, bet Å¡is aspektas labai Å¾mogiÅ¡kas, juk ir patys greitai pamirÅ¡ome COVID pandemijÄ…. Å½monÄ—s tiesiog nenori, kad jiems bÅ«tÅ³ primenami blogi laikai. Kai suvokiame, kokia traumuojanti buvo KultÅ«rinÄ— revoliucija, neturÄ—tume per daug stebÄ—tis, kad ir amnezija yra masinÄ—.
Atmintis turi savo istorijÄ…. Kaip KultÅ«rinÄ— revoliucija vertinta iÅ¡kart po Mao Zedongo mirties 1976 m. ir kaip valdÅ¾ia elgÄ—si su jos palikimu vÄ—lesniais deÅ¡imtmeÄiais?
Netrukus Ä¯vyko literatÅ«ros protrÅ«kisÂ â€“ memuarai, eilÄ—raÅ¡Äiai apie to meto kanÄias, norÄ—ta, kad visi Å¾inotÅ³, kas tada vyko. ValdÅ¾ia tÄ… atsiminimÅ³ antplÅ«dÄ¯ toleravo. ÄŒia buvo du aspektai. Viena vertus, leista Å¾monÄ—ms iÅ¡lieti savo sielvartÄ…, siekiant apvalanÄio katarsio, antra vertus, po KultÅ«rinÄ—s revoliucijos Ä¯ valdÅ¾iÄ… atÄ—jo Å¾monÄ—s, kurie patys buvo aukos, ypaÄ Deng Xiaopingas. Jiems reikÄ—jo Ä¯tvirtinti savo reabilitacijÄ… ir pateisinti sugrÄ¯Å¾imÄ…. Kitaip tariant, jiems reikÄ—jo Ä¯tikinti visuomenÄ™, kad iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ nÄ—ra susitepÄ™.
Be to, lyderiai baiminosi, kad viskas vÄ—l gali pakrypti prieÅ¡ingon pusÄ—n. Nebuvo aiÅ¡ku, ar atsitraukimas nuo maoizmo bus sÄ—kmingas, todÄ—l nerimas, kad sugrÄ¯Å¡ kaÅ¾kas panaÅ¡aus, turÄ—jo bÅ«ti didÅ¾iulis. DÄ—l Å¡ios prieÅ¾asties populiarumo banga, iÅ¡kÄ—lusi literatÅ«rÄ… apie Å¾aizdÅ³ paliktus randus, irgi buvo toleruojama. TaÄiau svarbu prisiminti, kad egzistavo ribos â€“ neiÅ¡leista jokiÅ³ knygÅ³, kuriose dÄ—l KultÅ«rinÄ—s revoliucijos padariniÅ³ bÅ«tÅ³ kaltinamas Mao.
Tuo paÄiu laikotarpiu Deng Xiaopingas nurodÄ— kompartijos istorikams parengti oficialÅ³ verdiktÄ… dÄ—l to laikotarpio. Siekta ne Ä¯amÅ¾inti, kuo tiksliau apraÅ¡ant tai, kas Ä¯vyko, ir uÅ¾tikrinant: â€žDaugiau niekada!â€œ Veikiau paraginta: â€žBaikim kapstytis po praeitÄ¯, turime judÄ—ti pirmyn.â€œ KaltÄ— suversta kraÅ¡tutiniams kairiesiems, paÅ¡alinant juos iÅ¡ kompartijos. Nuo tada valdÅ¾ia uÅ¾Ä—mÄ— keistÄ… pozicijÄ…. KultÅ«rinÄ— revoliucija buvo gana naudinga, parodant visuomenei, kas gali nutikti, jei nebus kontrolÄ—s iÅ¡ virÅ¡aus, jei masÄ—ms bus leista elgtis laisvai. Å ia baime gana daÅ¾nai buvo manipuliuojama, ypaÄ kai kildavo grÄ—smÄ— kompartijai, kaip antai per masines demonstracijas Tiananmenio aikÅ¡tÄ—je 1989 m. ar protestus Honkonge.
BÄ—gant metams, atmintis palaipsniui buvo vis labiau slopinama. Partija nenorÄ—jo, kad Å¾monÄ—s dalytÅ³si prisiminimais. Buvo Ä¯vedami vis didesni apribojimai leidiniams. Tai tapo ypaÄ akivaizdu, kai Ä¯ valdÅ¾iÄ… atÄ—jo Xi Jinpingas. Per pastarÄ…jÄ¯ deÅ¡imtmetÄ¯ matÄ—me, kaip uÅ¾daromi archyvai, o populiariosios istorijos Å¡altiniai internete cenzÅ«ruojami. AnksÄiau leistas novatoriÅ¡kas istorijos Å¾urnalas, tyrinÄ—jantis jautresnius Å¡iuolaikinÄ—s Kinijos istorijos tarpsnius, irgi uÅ¾darytas.
Pirmasis vieÅ¡as Xi Jinpingo veiksmas po atÄ—jimo Ä¯ valdÅ¾iÄ… buvo Kinijos vadovybÄ—s pakvietimas apsilankyti Nacionaliniame istorijos muziejuje, kur eksponuojama paroda, kaip KomunistÅ³ partija iÅ¡gelbÄ—jo KinijÄ…. Po keleto mÄ—nesiÅ³ jis pasakÄ— kalbÄ…, perspÄ—damas, kad Å¡aliai gresia septyni dideli pavojai. Vienu iÅ¡ jÅ³ Xi pavadino â€žistorinÄ¯ nihilizmÄ…â€œ, kuris iÅ¡ esmÄ—s reiÅ¡kia bet kokiÄ… istorijos versijÄ…, nepritarianÄiÄ… partinei linijai. â€žIstoriniam nihilizmuiâ€œ, kelianÄiam pavojÅ³ kompartijai, jis prilygino VakarÅ³ demokratijÄ… ir laisvÄ… spaudÄ….
Matome, kaip skubama kontroliuoti praeitÄ¯. KultÅ«rinei revoliucijai skirtas maÅ¾as muziejus, kuris ir Å¡iaip visada buvo niÅ¡inÄ— institucija, vengianti vieÅ¡umos, jau visiÅ¡kai uÅ¾darytas. Priimtas naujas Ä¯statymas, atseit draudÅ¾iantis â€žÅ¡meiÅ¾tiâ€œ Kinijos didvyrius ir kankinius. Neabejotina, kad atminties erdvÄ— darosi vis siauresnÄ—.
Viena iÅ¡ prieÅ¾asÄiÅ³, kodÄ—l paraÅ¡iau Å¡iÄ… knygÄ…, yra ta, kad 2010â€“2012 m. buvo trumpas momentas, kai partinÄ— Å¾iniasklaida Ä—mÄ—si aptardinÄ—ti KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ…. Vis daugiau Å¾moniÅ³ kalbÄ—jo apie tai vieÅ¡ai. AtrodÄ—, Ä¯vyks proverÅ¾is. TaÄiau, kai valdÅ¾iÄ… perÄ—mÄ— Xi Jinpingas, viskas buvo nuslopinta, dabar vieÅ¡oji erdvÄ— dar labiau kontroliuojama ir cenzÅ«ruojama.
IÅ¡kart kyla paralelÄ— tarp KultÅ«rinÄ—s revoliucijos ir Stalino teroro. TaÄiau SovietÅ³ SÄ…jungoje po diktatoriaus mirties Ä¯vyko destalinizacija, kuri bent jau simboliniu lygmeniu buvo vertinama gana rimtai. Stalino kÅ«nas iÅ¡neÅ¡tas iÅ¡ Lenino mauzoliejaus, visi atvaizdai paÅ¡alinti, jo vardu pavadinti miestai, Ä¯skaitant StalingradÄ…, pervadinti. Kinijoje nieko panaÅ¡aus neÄ¯vyko. Mao atvaizdai vis dar kabo visur. TaÄiau sistema patyrÄ— dramatiÅ¡kÄ… reformÄ…, kokios SovietÅ³ SÄ…jungoje niekas neÄ¯stengÄ— ar nesistengÄ— padaryti. JÅ«s savo knygoje tÄ… Å¡izofreniÅ¡kÄ… dvilypumÄ… perteikiate scena, kai vietos politikas, paÅ¡alintas per vidinÄ¯ kompartijos valymÄ…, suimamas, o iÅ¡ jo namÅ³ konfiskuojama didÅ¾iulÄ— Mao statula, pagaminta iÅ¡ gryno auksoâ€¦ Å is â€žauksinis Maoâ€œÂ â€“ puikus prieÅ¡taringos atminties politikos Å¡iuolaikinÄ—je Kinijoje simbolis.
Taip, jie iÅ¡kÄ—lÄ— Mao iki gryno simbolio, kad galÄ—tÅ³ nuo jo atsitraukti. TÄ… puikiai iliustruoja faktas, kad Mao staiga pasirodÄ— ant banknotÅ³Â â€“ Ä¯sivaizduokite didesnÄ¯ paradoksÄ…! Å is simbolinis Mao glÄ—bys leido sistemai atsiriboti nuo jo politikos, visiÅ¡kai prieÅ¡ingai negu nutiko SovietÅ³ SÄ…jungoje. Tarp SSRS ir komunistinÄ—s Kinijos buvo esminis skirtumas. Sovietai galÄ—jo teigti, kad Stalinas nutolo nuo LeninoÂ â€“ viskas prasidÄ—jo gerai, taÄiau daug kÄ… sujaukÄ— Stalinas. Kinijos komunistÅ³ partijos problema ta, kad Mao jai vadovavo nuo pat pradÅ¾iÅ³â€¦
Jis buvo ir Leninas, ir Stalinasâ€¦
IÅ¡ tikrÅ³jÅ³. Jei sugriausite Mao Zedongo Ä¯vaizdÄ¯, sugrius visa sistema. Bet manau, kad yra ir kai kas dar fundamentalesnioÂ â€“ jei suteiksite Å¾monÄ—ms teisÄ™ kritikuoti istorinius lyderius, kodÄ—l jie neturÄ—tÅ³ teisti dabartiniÅ³? [Veikiausiai todÄ—l Rusija dabar taip intensyviai susigrÄ…Å¾ina Stalino kultÄ…, net VolgogradÄ… atvadino Stalingradu,Â â€“ red.]
Ar KultÅ«rinÄ—s revoliucijos pamatiniÅ³ struktÅ«rÅ³ suardymas reikÅ¡mingai prisidÄ—jo prie sÄ…lygÅ³ sukÅ«rimo kinÅ³ kapitalizmui atsirasti?
KultÅ«rinÄ— revoliucija sudavÄ— smÅ«gÄ¯ Kinijos ekonomikai, nors diskusijos apie jo mastÄ… ir Å¾alÄ… vis dar tÄ™siasi. Prasta Kinijos ekonomikos padÄ—tis 1976 m. paskatino atsigrÄ™Å¾ti Ä¯ rinkÄ…. Labai daug jaunÅ³ Å¾moniÅ³ neturÄ—jo nei iÅ¡silavinimo, nei darbo, todÄ—l buvo skatinamas verslumas.
Be Å¡iÅ³ pragmatiniÅ³ aspektÅ³ KultÅ«rinÄ— revoliucija psichologiÅ¡kai nuteikÄ— Å¾mones kapitalizmo individualizmuiÂ â€“ tai jausmas, kad galite pasikliauti tik savimi ir turite nuolat prisitaikyti, nes jÅ«sÅ³ statusas be paliovos keiÄiasi. Stebina tai, kad nemaÅ¾ai verslininkÅ³ teigia, esÄ… KultÅ«rinÄ— revoliucija juos parengÄ— tokiam atsparumui ir prisitaikymui, kuris lemia sÄ—kmÄ™ kapitalistinÄ—je sistemoje. Christopherio Marquiso ir Kunyuano Qiano knygoje â€žMao ir rinkosâ€œ cituojamas kinÅ³ magnato teiginys, esÄ… KultÅ«rinÄ— revoliucija tokius Å¾mones kaip jis iÅ¡mokÄ—, kad reikia elgtis kaip vilkams, jei norite iÅ¡gyventi.
Å is KultÅ«rinÄ—s revoliucijos aspektas dar nepakankamai Ä¯vertintas Vakaruose. Mes KultÅ«rinÄ™ revoliucijÄ… siejame su jaunimu, kuris mojuoja Mao Mao RaudonÄ…ja knygele, uÅ¾puola savo mokytojus bei vyresniuosius, taÄiau 1968 m. Mao jau buvo praradÄ™s kantrybÄ™ dÄ—l Raudonosios gvardijos ir savo chungveibinus iÅ¡siuntÄ— dirbti Ä¯ kaimÄ…. Knygoje apraÅ¡ote siaubingas tÅ³ jaunuoliÅ³, susidÅ«rusiÅ³ su didÅ¾iuliais sunkumais giliame kaime, istorijas. Gal papasakosite apie tai daugiau?
JÅ³ gyvenimas kaime buvo bausmÄ—. Miesto vaikai visiÅ¡kai nemokÄ—jo prisitaikyti atsilikusiame kaime. Dauguma valstieÄiÅ³ vos Ä¯stengÄ— iÅ¡laikyti savo Å¡eimas, todÄ—l Ä¯ kaimÄ… plÅ«stantis jaunimas dar sunkiau galÄ—jo prasimaitinti. Nors iÅ¡ pradÅ¾iÅ³ turÄ—jo tam tikrÅ³ privilegijÅ³, jos netrukus iÅ¡nyko, taigi atvykÄ—lius iÅ¡tiko labai skaudus praregÄ—jimas.
Ä®domu, kad bÅ«tent apie Å¡Ä¯ KultÅ«rinÄ—s revoliucijos aspektÄ… kompartija dabar labiausiai mÄ—gsta kalbÄ—ti, nes tai susijÄ™ su Xi Jinpingo biografija. Jis pats nuolat giriasi, kad Å¡i patirtis pavertÄ— jÄ¯ vyru. DÄ—l tÄ—vo partiniÅ³ ryÅ¡iÅ³ jis gyveno geriau negu daugelis kaime, taÄiau net ir privilegijuotiems jaunuoliams tai buvo nelengvas iÅ¡bandymasÂ â€“ kamavo nepritekliai, sunkumai ir vienatvÄ—. Å iaip ar taip, bÅ«tent kaimas suteikÄ— Xi tokÄ¯ atsparumÄ…, kokiam prilygti galÄ—tÅ³ nedaugelis lyderiÅ³.
Kompartijos pasakojime apie jo patirtÄ¯, Å¾inoma, neuÅ¾simenama, kodÄ—l teko vykti Ä¯ kaimÄ…, nepripaÅ¾Ä¯stama, kad jis buvo vienas iÅ¡ septyniolikos milijonÅ³ (sic!) ten iÅ¡siÅ³stÅ³ jaunuoliÅ³. TaÄiau ir daugelis kitÅ³, kurie dalijasi prisiminimais, nors nenutyli tos patirties Å¾iaurumo, tvirtina tapÄ™ iÅ¡skirtinai atsparÅ«s.
Raudonosios gvardijos nariÅ³ likimas antrajame KultÅ«rinÄ—s revoliucijos etape rodo, kad iÅ¡nyko, kaip sakÄ—te, skirtumas tarp aukÅ³ ir nusikaltÄ—liÅ³. Ar toks ir buvo tos kampanijos tikslas, kaip daugelio kitÅ³ totalitarizmo formÅ³?
NepamirÅ¡kime, kad nusikaltÄ—liai buvo labai jauni, daÅ¾nai vos 13 ar 14 metÅ³. Jie augo visur tvyranÄioje kultÅ«rinÄ—s kovos, revoliucinio smurto Å¡lovinimo atmosferoje, buvo mokomi garbinti Mao kaip dievÄ…. JÅ³ tÄ—vai irgi iÅ¡gyveno itin sunkius laikus, todÄ—l tarpusavio santykiai buvo sudÄ—tingi, dÄ—l patirtÅ³ traumÅ³ vaikai daÅ¾nai kaltino savo tÄ—vus. Kartais kritikuoti kitÄ… asmenÄ¯ atrodÄ— geriausias bÅ«das apsisaugoti. Jie atsidurdavo situacijose, kai neaiÅ¡ku, kas teisinga, o kas neteisinga. Jei elgtÅ³si taip, kaip dabar mums atrodo moraliai priimtina, anomis sÄ…lygomis tai bÅ«tÅ³ sukÄ—lÄ™ pavojÅ³ Å¡eimoms ar net artimÅ³jÅ³ mirtÄ¯. Ä® klausimÄ…, kiek chungveibinai turÄ—jo atsakomybÄ—s, sunku atsakyti.
Pastaruoju metu pasirodÄ— palyginimÅ³ tarp KultÅ«rinÄ—s revoliucijos ir kairiÅ³jÅ³ paÅ¾iÅ«rÅ³ jaunimo protestÅ³, apÄ—musiÅ³ universitetus Europoje ir JAV. JÅ«s labai kritiÅ¡kai vertinate tokius palyginimus. KodÄ—l manote, kad maoizmo sugretinimas su dabartiniu studentÅ³ radikalizmu Vakaruose yra nepagrÄ¯stas?
KultÅ«rinÄ—s revoliucijos traktavimas kaip jaunÅ³ Å¾moniÅ³ uolumas ir aklumas yra iÅ¡ esmÄ—s klaidinantis. Tai buvo suplanuota ir kurstoma iÅ¡ virÅ¡aus. Kinijos komunistÅ³ partija vengia apie tai kalbÄ—ti.
Kita vertus, maoistÅ³ strategijas jÅ«s lyginate su kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ veiksmais Vakaruose. Kur Ä¯Å¾velgiate tokiÅ³ panaÅ¡umÅ³?
Mane Å¡iandienos kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ judÄ—jimai stebina tuo, kad pagrindinÄ— jÅ³ strategija yra pasitelkti masiÅ³ emocijas, ypaÄ masinÄ™ neapykantÄ…, nukreiptÄ… prieÅ¡ atseit pavojingÄ… KitÄ…, kuris kaltinamas, kad kelia grÄ—smÄ™ visuomenei, atseit esÄ…s vidinis prieÅ¡as. Jie tai daro, bandydami iÅ¡ardyti esamas institucijas, nors jose patys veikia, ir tuo sustiprinti savo galiÄ…. ManyÄiau, tokia padÄ—tis Vakaruose yra daug ryÅ¡kesnÄ— paralelÄ— su KultÅ«rine revoliucija.
Kiek Mao elgsenos yra perÄ—mÄ™s Donaldas Trumpas?
PanaÅ¡umai stulbinantys! Kinai nuolat lygina save su Trumpu. AsmenybÄ—s kultas, tai, kad prezidentÄ… supa iÅ¡tikimi rÄ—mÄ—jai, kuriuos jis mÄ—gsta suprieÅ¡inti tarpusavyje, tiesioginis kreipimasis Ä¯ Å¡alininkus, raginant apeiti tradicines valdÅ¾ios struktÅ«ras, o ypaÄ pomÄ—gis trikdyti ir dezorientuoti, labai primena kinÅ³ diktatoriaus uÅ¾maÄias.
TaÄiau akivaizdÅ¾iai yra ir svarbiÅ³ skirtumÅ³. Mao iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ tikÄ—jo komunizmu. Nors KultÅ«rinÄ— revoliucija pirmiausia susijusi su jo valdÅ¾ia, pats jis irgi buvo nuoÅ¡irdÅ¾iai uolus. ManÄ—, kad jo revoliucija pasiklydo, kompartija prarado idealÅ³ tyrumÄ…, tad jis turi iÅ¡rauti tÄ… blogÄ¯ su Å¡aknimis, tada sukurs tobulesnÄ™ komunistinÄ™ visuomenÄ™. Trumpas akivaizdÅ¾iai netiki tokia socialine chirurgija. Taigi nesakau, kad tikrai galima juos vienÄ… su kitu sieti tiesiogiai. TaÄiau yra keletas labai Ä¯tikinamÅ³ paraleliÅ³, ypaÄ tai, kaip vienodai jiedu pasitelkia neapykantÄ…, kad sucementuotÅ³ gali ngÄ… politinÄ™ jÄ—gÄ….