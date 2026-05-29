Fuerzas israelíes y rusas añadidas a la lista negra anual de la ONU que documenta la violencia sexual en conflicto

Escuche este artículo Estimado 4 minutos ADVERTENCIA: Este artículo contiene detalles de agresiones sexuales y violencia. Un informe anual de las Naciones Unidas que documenta la violencia sexual en conflictos en todo el mundo ha incluido a las fuerzas israelíes por primera vez desde que comenzó la revisión hace más de 15 años por su trato a los detenidos palestinos. Israel niega las acusaciones. El informe de 35 páginas, compartido por la misión israelí en la ONU el jueves pasado antes de su lanzamiento esperado el viernes, incluye en una lista negra a 77 partes gubernamentales y no gubernamentales en una docena de países sospechosas de cometer o ser responsables de violencia sexual en conflictos en todo el mundo. Dicho informe indica que el número de casos aumentó bruscamente en 2025 con respecto a 2024. Las fuerzas armadas y de seguridad rusas también se incluyeron en la lista negra por primera vez este año por violencia sexual contra prisioneros de guerra y civiles detenidos durante la guerra en Ucrania. La lista de 2025 incluye a las fuerzas armadas y de seguridad de Israel, así como a los militantes de Hamás. Ambos países fueron advertidos en el informe del año pasado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, de que podrían ser incluidos en la lista. La embajadora de la ONU de ambos países expresó indignación por su inclusión y criticaron a Guterres. Tanto Rusia como Israel se opusieron a esta decisión. Guterres dijo que su segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre. Israel afirmó que proporcionó documentos, datos y respuestas detalladas a las acusaciones planteadas en el informe. El informe menciona que en 2025 la ONU pudo documentar “patrones de violencia sexual” contra palestinos detenidos en Israel y los territorios palestinos ocupados. Se verificaron múltiples incidentes de violencia sexual relacionada con conflictos, incluida como forma de tortura, infligida a 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña de Gaza y Cisjordania. El informe indica que en 2025 se registraron 13 casos y 18 en 2023 y 2024. Las violaciones consistieron en violaciones, incluyendo con objetos, violaciones en grupo, intento de violación, violencia física en los genitales, instancias de disparos dirigidos a los genitales, tocamientos en el pecho y genitales, registros corporales y de cavidades conducido sin justificación de seguridad aparente, desnudez forzada y amenazas de violación. El informe nuevamente menciona acusaciones de violencia sexual por parte de Hamás, pero señala que muchos de los detalles no pudieron ser confirmados de forma independiente porque el gobierno israelí continúa negando a la ONU el acceso necesario para llevar a cabo investigaciones.