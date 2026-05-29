Los Huskers prevalecen en la decima entrada con un walk

OKLAHOMA CITY — Ava Kuszak conectó un jonrón ganador en la décima entrada, llevando a Nebraska a una victoria por 5-3 sobre Arkansas el jueves por la noche en la primera ronda de la Serie Mundial Universitaria Femenina.

La Jugadora del Año de Softball Universitario de USA, Jordy Frahm, también lanzó un récord personal de 10 entradas, mientras que Nebraska extendió la racha ganadora activa más larga del país a 27 victorias.

Los cuartos preclasificados Cornhuskers se enfrentarán al primer preclasificado Alabama el sábado. Las Razorbacks preclasificadas en quinto lugar tendrán que dar la vuelta y jugar contra la clasificada en octavo lugar UCLA el viernes en un juego de eliminación.

“Una batalla increíblemente reñida”, dijo la entrenadora de Nebraska, Rhonda Revelle. “Dos equipos jugando para ganar, y nadie cedió ni un centímetro. Lucharon. Nosotros luchamos”.

En su primera aparición, Arkansas estuvo al borde de su primera victoria en el WCWS.

Pero abajo 3-2 en la parte baja de la octava entrada, Hannah Coor de Nebraska conectó un jonrón solitario con un out al campo central.

Coor estaba en segunda base en la décima cuando Kuszak llegó al plato.

“En cuanto golpeó su bate, pensé, ‘Dios mío, acabamos de ganar el juego'”, dijo Coor.

Inicialmente, Kuszak no estaba tan segura.

“Simplemente levanté las manos esperando que saliera”, dijo. “Al llegar a tercera … pensé, ‘No hay manera de que esto acabe de suceder'”.

La única otra victoria con remontada en el WCWS de Nebraska fue en 1982, una victoria sobre Creighton en ocho entradas en el segundo juego en la historia del WCWS.

Los Huskers habían perdido cinco juegos consecutivos del WCWS en entradas extras y no habían ganado ningún juego del WCWS en 24 años.

Ahora, no han perdido en dos meses exactos.

“Este equipo ha desarrollado la creencia”, dijo Revelle.

Eso fue probado, especialmente después de que Frahm cediera un sencillo productor a Ella McDowell en la parte alta de la octava.

Aun así, Revelle dijo que nunca dudó en dejar en el juego a Frahm, que ponchó a nueve y lanzó 133 lanzamientos, nueve menos que su récord personal.

Después del RBI de McDowell, Frahm se recuperó para retirar a ocho de los nueve siguientes bateadores de Arkansas, el único hit en un sencillo dentro del cuadro.

“Como lanzadora, solo piensas, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que alguien en este equipo gane el juego”, dijo Frahm. “Tu mayor responsabilidad es poner al equipo en esa posición”.

Según la Investigación de ESPN, Kuszak se convirtió en la primera jugadora en conectar un jonrón para ganar en la décima entrada o más tarde en el WCWS desde que Rachel Garcia de UCLA lo hizo en 2019 contra Washington.

“Fue un juego increíble”, dijo la entrenadora de Arkansas, Courtney Deifel. “Fue un juego de Serie Mundial de alto nivel del que no salimos victoriosos. … Pasaremos la página y nos prepararemos para luchar con todo”.