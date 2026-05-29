Moscú y los talibanes forjan una alianza militar para tomar el poder tras la salida de Estados Unidos de Afganistán: informes

NUEVOAhora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Rusia y el gobierno talibán en Afganistán han firmado un pacto de cooperación militar, consolidando una alianza que refuerza aún más la influencia de Moscú en Asia Central, según informes.

El acuerdo, finalizado el miércoles en un foro de seguridad internacional en Rusia, siguió a una reunión entre el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, y el Ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob.

El Ministerio de Defensa de los talibanes anunció el X que Yaqoob había viajado a Rusia para asistir a la conferencia.

Yaqoob es el ex jefe militar de los talibanes y el hijo del fundador de los talibanes, Mullah Mohammad Omar.

AL QAEDA SIGUE SIENDO EL GRUPO TERRORISTA MÁS PELIGROSO 24 AÑOS DESPUÉS DEL 11-S, ADVERTENCIA DE UN EXPERTO

Omar había formado una estrecha alianza con Osama bin Laden y proporcionó un refugio desde el cual Al Qaeda planeó los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Hasta el jueves, ni Rusia ni el lado afgano habían compartido más detalles del nuevo acuerdo militar.

“Afganistán y Rusia tienen relaciones largas e históricas. En esta dirección, queremos avanzar. Hemos ampliado las relaciones bilaterales,” dijo Yaqoob en la reunión.

El pacto se produce después de declaraciones de un alto funcionario de seguridad ruso que señaló que Moscú ha establecido una “asociación plena” con los talibanes gobernantes de Afganistán y está alentando a otros países de la región a ampliar la cooperación con Kabul, informó Reuters.

Los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, después de derrocar al gobierno afgano respaldado por Estados Unidos dirigido por el presidente Ashraf Ghani.

En 2021, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció la posibilidad de eliminar la clasificación de los talibanes como una organización terrorista por parte de Rusia.

EXTRADUCTOR AFGANO ANTE ALERTA DE HAMBRUNA, CRISIS HUMANITARIA: ‘DE VUELTA A DONDE EMPEZAMOS EN 2001’

En 2024, llamó a los talibanes “aliados en la lucha contra el terrorismo” y Rusia se convirtió en el primer país en reconocer formalmente el Emirato Islámico de Afganistán.

“Después de varios años de vacilación, Rusia se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer oficialmente al gobierno talibán en Afganistán,” dijo Nikita Smagin, un experto en políticas internacionales y domésticas iraníes, islamismo y la política de Rusia en el Medio Oriente, en un informe del Carnegie Endowment for International Peace.

“Es más un gesto simbólico que algo impulsado por el comercio o consideraciones económicas,” agregó Smagin, describiendo cómo cuando los militantes talibanes entraron en la capital afgana en agosto de 2021, “Rusia ya había sido considerada elegible para un trato especial.”

“Su misión diplomática recibió de inmediato seguridad, y el embajador ruso Dmitry Zhirnov se convirtió en el primer diplomático extranjero en reunirse con los nuevos gobernantes de Afganistán,” explicó.

El miércoles, Shoigu también hizo un llamado a los países occidentales para descongelar los activos afganos sancionados.

ÚNICA ESTACIÓN DE RADIO DIRIGIDA POR MUJERES EN AFGANISTÁN REANUDARÁ OPERACIONES DESPUÉS DE QUE LOS TALIBANES LEVANTAN LA SUSPENSIÓN

“Estamos convencidos de que los países occidentales deberían descongelar los activos afganos bloqueados, reconocer plenamente su responsabilidad por su presencia de 20 años en Afganistán, y asumir la carga de la reconstrucción postconflicto del país,” dijo Shoigu, según informes.

“Moscú necesita tomar medidas que restauren su imagen como una potencia influyente que toma la iniciativa, y el reconocimiento del régimen talibán sirve precisamente a ese propósito,” añadió Smagin.

“El estatus del primer país en establecer relaciones diplomáticas oficiales con el gobierno talibán debería asegurar que Rusia tenga un papel principal en las discusiones sobre cuestiones de seguridad regional.”

El reconocimiento de los talibanes, dijo, fue un intento de Rusia de “demostrarse como una fuerza global líder que no teme romper normas establecidas y sentar precedentes para otros países.”

CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

Moscú sigue enfatizando la necesidad de trabajar directamente con Kabul mientras enfrenta amenazas de seguridad severas y continuas de varios grupos militantes islamistas rivales que operan en todo Asia Central y Oriente Medio, dijo Reuters.

Shoigu también dijo que Moscú está construyendo un “diálogo pragmático” con los talibanes que incluye seguridad, comercio, cultura y apoyo humanitario, informó el medio el 14 de mayo.