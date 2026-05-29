Una guía visual de los grupos étnicos y áreas de conflicto de...

Etiopía se dirige a las urnas el 1 de junio para sus primeras elecciones nacionales desde el fin formal de la guerra en Tigray, un devastador conflicto de dos años que concluyó con un acuerdo de paz entre el gobierno federal etíope y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF).

Con una población de alrededor de 135 millones, Etiopía es el segundo país más poblado de África y el décimo más poblado del mundo.

Más de 50.5 millones de votantes se han registrado para participar en la votación, que se celebra cada cinco años, con los 547 escaños parlamentarios en juego. Desde 2018, el país ha sido gobernado por el primer ministro Abiy Ahmed, cuyo Partido de la Prosperidad tiene 457 de los 547 escaños del país.

La Junta Nacional Electoral de Etiopía (NEBE) probablemente anunciará los resultados oficiales el 11 de junio.

Contexto:

Se presentan las elecciones nacionales en Etiopía después del conflicto en Tigray y con una situación de violencia armada en todo el país.

Verificación de hechos (Fact Check):

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta un crecimiento económico del 9.2 por ciento para Etiopía en 2026.

Etiopía tiene cinco idiomas oficiales: Afar, amhárico, oromo, somalí y tigriña.

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