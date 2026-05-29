Brasil prevé importar más trigo en 2026 pero menos de Argentina

Se pronostica que las importaciones de trigo de Brasil crecerán en 2026 a medida que su propia superficie de cultivo disminuya debido a los mayores costos relacionados con la guerra de Irán y la incertidumbre sobre el impacto de un evento climático esperado de El Niño, dijeron expertos de la industria.

Si bien las importaciones crecerán, los problemas de calidad en Argentina, el principal proveedor, empujarán a Brasil a abastecerse de más trigo de países como Rusia y Estados Unidos, probablemente a costos más altos, dijeron los expertos.

“Los molinos esperan importar entre 1 millón y 1,5 millones de toneladas métricas de trigo de otros orígenes (fuera del bloque comercial sudamericano Mercosur)”, dijo en una entrevista Rubens Barbosa, director ejecutivo del grupo industrial Abitrigo.

Brasil importó 6,87 millones de toneladas de trigo el año pasado, y las importaciones de trigo en 2026 podrían alcanzar los 7 millones de toneladas, dijo Barbosa, mientras que la consultora Safras & Mercado pronostica más de 8 millones de toneladas en el ciclo de cosecha 2026/27.

La última vez que Brasil registró importaciones de trigo superiores a los 7 millones de toneladas fue en 2013.

Se espera que la cosecha brasileña caiga a medida que aumentan los costos

La calidad del trigo de Argentina ha estado disminuyendo durante varios años y parte de su cosecha más reciente no es apta para harina de pan, dijo Barbosa, y agregó que Brasil importará más de Estados Unidos y Rusia.

A pesar de algunas caídas en la calidad, la cosecha récord de Argentina de más de 28 millones de toneladas de trigo el año pasado significa que aún puede satisfacer la demanda brasileña, dijo Gustavo Idigoras, jefe de la cámara argentina de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC.

â€œParte de… la oferta exportable tenÃa un bajo contenido de proteÃnas y se vendÃa como pienso al sudeste asiÃ¡tico y China. El resto cumple con los estándares de calidad del trigo harinero y se está enviando a mercados tradicionales como Brasil”, afirmó.

En Brasil, las preocupaciones están creciendo a medida que se siembran en medio de mayores costos de fertilizantes y combustibles vinculados al conflicto con Irán, dijo Elcio Bento, analista de Safras & Mercado.

También se espera que los agricultores sean más cautelosos con las inversiones dado el patrón climático previsto de El Niño, que normalmente trae lluvias más intensas al sur de Brasil, donde se cultiva la mayor parte del trigo, perjudicando la calidad del trigo, dijo Bento.

La producción de Brasil podría caer en casi 2 millones de toneladas a poco más de 6 millones de toneladas, añadió.

“En todos estos años, nunca había visto una temporada tan incierta”, dijo Bento.

(Reporte de Roberto Samora en Sao Paulo y Maximilian Heath en Buenos AiresEscrito por Oliver Griffin; Editado por Gus Trompiz)

Fuente: Agricultura exitosa

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