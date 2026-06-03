3 cosas para ver cuando Texas, Texas Tech comienzan la final de la Serie Mundial Universitaria Femenina

Nos encontramos de nuevo

Aunque Texas y Texas Tech aún no se han enfrentado en el 2026, compartieron cinco épicas batallas en el 2025. Tres de las cinco, incluyendo dos juegos de la Serie Mundial, se decidieron por una carrera.

La serie de la temporada comenzó en el Torneo de la Universidad de Texas en febrero, cuando los Longhorns necesitaron nueve entradas para cerrar una victoria 2-1 sobre los Red Raiders. Texas se llevó la victoria con una carrera sin méritos, gracias a un error en el lanzamiento. Los Longhorns castigaron a Texas Tech en su segundo encuentro del torneo, con una victoria de 11-0 en cinco entradas.

Las cosas siguieron un guion similar en la Serie Mundial. Texas ganó 2-1 en el Juego 1 gracias a un rally de dos carreras con dos outs en la sexta entrada. Luego Tech luchó de vuelta en el Juego 2, ganando 4-3 y resistiendo un empuje en la séptima entrada por parte de Texas.

Pero los Longhorns, el equipo número 1 en la pretemporada y un equipo entre los cinco primeros durante toda la temporada, se distanciaron cuando más importaba. Anotaron cinco carreras en la primera entrada del Juego 3 y nunca miraron atrás en una victoria por 10-4.

¿Podrán los Red Raiders prometedores, bajo la dirección del entrenador de segundo año Gerry Glasco, derrotar a los poderosos Longhorns esta vez?

Futuros compañeros como profesionales, pero rivales actuales

El talento estrella estará en el diamante esta semana en ambos lados, incluidos tres selecciones en el Draft de la AUSL de este año: la lanzadora de Texas Tech NiJaree Canady, la receptor de Texas Reese Atwood y la infielder de Texas Leighann Goode.

Canady, la selección número 2 en general para los Texas Volts, inició los tres juegos de la Serie Mundial para Texas Tech el año pasado y ha sido absolutamente dominante en el 2026. Tiene una efectividad de 1.84 con 249 ponches en 182 1/3 entradas.

Canady trabajará para silenciar la potente ofensiva de Texas, que incluye a su futura compañera Goode, la selección número 8 en general de los Volts este año. Goode ha registrado un OPS de 1.050 con 12 jonrones. Mientras tanto, Atwood, la selección número 7 para los Carolina Blaze, tiene un OPS de 1.113 con 19 cuadrangulares.

Otros nombres a tener en cuenta incluyen a la junior de Texas Katie Stewart (30 jonrones), la junior de Texas Tech Mia Williams (26 jonrones) y la senior de Texas Tech Jackie Lis (21 jonrones).

En el centro de atención

Williams ha sido la mejor bateadora de los Red Raiders durante todo el año, con esos 25 jonrones mientras batea .438 con un increíble OPS de 1.449. También ha llamado la atención en la Serie Mundial del Softbol Femenino de este año.

Williams se transfirió a Texas Tech esta temporada baja desde Florida, a la que ella y los Red Raiders derribaron en la Regional Súper al mejor de tres en Gainesville este año. Williams fue golpeada por un lanzamiento cinco veces en los tres juegos, y los Gators no salieron de su banca para estrechar manos al final del Juego 3.

Cabe destacar que Williams es la hija de la ex estrella de la NBA Jason Williams, un exalumno de Florida. Pero después del altercado en el diamante, Williams fue a “Wake Up Barstool” y dijo que solo pondría los pies en el campus de Florida si “mi hija juega softbol allí de nuevo”.

Ya sea que veamos más actividades extracurriculares en las finales de esta semana, es muy probable que Mia Williams cree algunos fuegos artificiales con su bate. Prepara tus palomitas.