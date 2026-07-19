Argentina sabe cómo superar la adversidad, dice el ganador de 1978 Kempes.

A medida que el mundo del fútbol centra su atención en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, para la monumental final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, un ganador anterior ha respaldado a Argentina para llevarse el trofeo a casa nuevamente.

El héroe de la Copa del Mundo de 1978, Mario Kempes, quien famosamente terminó como el máximo goleador cuando La Albiceleste ganó su primer título, cree que el equipo de Lionel Scaloni ha desarrollado una ventaja psicológica única a lo largo del torneo.

“Argentina ha enfrentado muchos desafíos, teniendo que remontar en tres partidos, lo cual demuestra su resistencia y capacidad para cambiar el rumbo de los partidos”, dijo Kempes a AS.

“España también ha logrado terminar sus partidos en los 90 minutos, ganando dos de ellos casi en los últimos momentos. Esto sugiere que es probable un partido disputado. Creo que Argentina tiene una ligera ventaja, porque saben cómo superar la adversidad”.

Habiendo experimentado la intensa presión de una final de la Copa del Mundo de primera mano, el exdelantero del Valencia advirtió que la forma estándar en un torneo cuenta poco una vez que suena el silbato.

“Lo primero es que tienes que entender que has hecho las cosas bien hasta ahora, pero para ganar tienes que hacerlas, y hacerlas muy bien, porque es el último partido, el decisivo, el que puede ponerte en la cima o en el segundo paso”, agregó Kempes.

“Ganar un Mundial no es fácil, y repetirlo es aún más difícil. Argentina tiene la oportunidad de hacerlo; para mí, son los favoritos. Si Lionel Messi levanta el trofeo, será como tocar el cielo. No hay nada más grande”.

A pesar de sus fuertes vínculos con el fútbol español, Kempes admitió que su lealtad sigue firme con su patria antes de lo que promete ser una batalla táctica y de alta presión.

“Soy argentino, adoptado por los aficionados españoles, y por supuesto por los seguidores del Valencia, pero como argentino, siempre apoyaré a Argentina”, dijo.

“Creo que va a ser un partido muy interesante, un choque donde ambos equipos manejan muy bien el balón. Habrá mucha presión de ambos lados; no dejarán salir el balón del juego porque presionarán muy arriba en el campo para evitar cualquier juego elaborado. Al final, lo que está claro es que los que estamos viendo desde las gradas vamos a sufrir. Todos, argentinos y españoles por igual, pero va a ser un gran partido”.

Un punto importante de discusión rumbo a la final ha sido la forma sensacional del Messi de 39 años. Kempes admitió libremente que, al igual que muchos expertos, tenía dudas sobre cuánto impacto podría tener la superestrella de Inter Miami en esta etapa de su carrera.

“Todos pensamos que no lo haría, yo incluido. Pensé que tendría que hablar con el entrenador para ver cuántos minutos obtendría, pero está en una segunda etapa, y eso es genial para él”, dijo Kempes.

“Está en una liga que no es como las europeas, con sistemas tan rígidos, constantemente encima de ti y exigiendo ganar, ganar, ganar. En Miami, puedes disfrutar de la vida, salir con tu familia a donde sea, y por eso ha llegado fresco, con ganas y muy motivado”.