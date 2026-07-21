A medida que EE. UU. comete crímenes de guerra en Irán, la administración de Trump se compromete a desmantelar la Corte Penal Internacional: Reed Brody

Este es un transcripción apresurada. El contenido puede no estar en su forma final. Comenzamos el programa de hoy con una escalada importante en la campaña de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional, la CCI. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevos planes para desmantelar sistemáticamente la CCI, citando “ladrillo por ladrillo”. La semana pasada, Rubio publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal y lanzó un video atacando al tribunal con sede en La Haya, acusándolo de excederse.

En su artículo de opinión en The Wall Street Journal, Rubio señaló a organizaciones de derechos humanos, incluida Democracy for the Arab World Now, o DAWN, por apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas internacionales. Los ataques de Rubio llegaron cuando DAWN presentó una importante demanda en la corte federal de EE. UU. desafiando las sanciones de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional. La demanda argumenta que las sanciones “violan el derecho constitucional de los estadounidenses a participar en la defensa de los derechos humanos relacionados con Palestina”.

El ataque de Rubio a la CCI llega dos años después de que el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, anunciara en 2024 que estaba buscando órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el entonces ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y tres líderes de Hamas, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde entonces, Khan ha sido acusado de mala conducta sexual por una asistente femenina. El viernes, los 125 estados miembros de la CCI tienen programada una sesión especial en las Naciones Unidas para votar sobre el futuro de Khan.

Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró el lunes que está considerando arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si visita Nueva York para la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Para más información, vamos a Toulouse, Francia, donde nos acompaña Reed Brody, fiscal de crímenes de guerra, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y autor de ‘Atrapar a un dictador: la búsqueda y juicio de Hissène Habré’. También forma parte de la junta de DAWN.

Reed Brody, bienvenido de nuevo a Democracy Now! ¿Puedes responder a las declaraciones del Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en las que escribió en The Wall Street Journal que quiere desmantelar la Corte Penal Internacional “ladrillo por ladrillo”?

Claro. Gracias, Amy. Mira, esto no es una defensa de la soberanía estadounidense contra una corte desenfrenada. Es un seguro contra la responsabilidad por los crímenes que la administración Trump está cometiendo a plena vista. Rubio sabe que bombardear Irán sin autorización del Consejo de Seguridad constituye agresión según la Carta de la ONU, que destruir barcos en el Caribe y matar a sus ocupantes sin juicio constituye asesinato y que llevar migrantes a una prisión salvadoreña notoria donde fueron torturados puede crear responsabilidad penal. De hecho, sancionar jueces y fiscales por hacer su trabajo es en sí mismo un crimen bajo la estatua de crímenes contra la administración de justicia. Así que esto no se trata de soberanía estadounidense, sino de impunidad.

Y, Reed, ¿cómo, en tu opinión, ha abordado la administración Trump el derecho internacional, especialmente en su segundo mandato?

Bueno, obviamente, la adherencia estadounidense al derecho internacional siempre ha sido selectiva y a menudo hipócrita. Piensa en la invasión de Irak, el programa de tortura de Bush. Y, sabes, Washington ha defendido tradicionalmente los tribunales de crímenes de guerra siempre y cuando procesaran a otras personas, ¿verdad? Al derrotado, al marginado, al enemigo de Occidente. Pero, ya sabes, incluso en su hipocresía más extrema, Estados Unidos rindió homenaje a las reglas. Afirmaba que sus guerras eran legales. Redactaba memorandos para argumentar que la tortura no era tortura. La hipocresía, como se dice, es el tributo que el vicio rinde a la virtud.

Pero Trump incluso ha detenido, sabes, la pretensión. Él bombardea a Irán y apenas se molesta con la justificación legal. Hunde barcos y publica los videos. El Secretario de Estado habla de la “supuesta ley internacional” y promete desmantelar la corte criminal del mundo “ladrillo por ladrillo”. Así que, quiero decir, presidentes anteriores violaron las reglas mientras pretendían honrlas y Trump, creo, simplemente intenta destruir las reglas.

¿Y qué opinas de la afirmación de Marco Rubio de que la Corte Penal Internacional ha superado con creces su mandato original? ¿Cuál es tu respuesta a eso?

Cuando escuchas a Marco Rubio, escuchas a una corte librando una guerra con las leyes. Eso lo dice todo. Quiero decir, para esta administración, la ley en sí misma es el enemigo. Creo que si lo pensamos un poco, están tratando de hacer en el exterior lo que están haciendo en casa, ¿no? Pisotear el derecho internacional como están pisoteando el derecho interno, mientras socavan todas las instituciones que podrían interponerse en su camino: los tribunales y la Corte Penal Internacional, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil. Así que, está muy en línea, creo, con lo que está haciendo la administración en los Estados Unidos.

Reed, ¿puedes hablar sobre el bombardeo de plantas desalinizadoras y su significado? Y habla, en general, sobre las personas de todo el mundo que observan lo que está ocurriendo y si deben tomar en serio las acusaciones de crímenes de derechos humanos.

Sabes, el principio fundamental de las leyes de la guerra es que solo se pueden atacar objetivos militares, ¿verdad? Nunca civiles ni objetos civiles. Y los Convenios de Ginebra, en particular, protegen los objetos que son indispensables para la supervivencia de la población civil, y mencionan específicamente en los Convenios de Ginebra las instalaciones de agua potable. Así que, atacar deliberada o incluso imprudentemente el suministro de agua de una población sería un crimen de guerra, punto.

Y, ya sabes, en este caso, tenemos a Trump amenazando públicamente. Dijo anteriormente que podrían golpear posiblemente todas las plantas desalinizadoras. Así que, cuando un presidente anuncia su intención de destruir la infraestructura de la que dependen los civiles para sobrevivir, y luego lo hace, eso parece el intento deliberado de atacar la línea vital de una población civil. Ahora, el presidente Trump y los comandantes militares que cumplen estas órdenes algún día podrían enfrentar cargos por estas acciones.

Quiero recordar que la Corte Penal Internacional ya ha acusado a generales rusos por exactamente esto, atacar la infraestructura en Ucrania, los sistemas de energía. Y en DAWN, hemos pedido a Irán y a los Estados del Golfo que den acceso a la Corte Penal Internacional a crímenes cometidos en sus territorios. Y de hecho, eso es específicamente por lo que Rubio nos señaló.

Y, Reed, quería preguntarte sobre la posibilidad planteada por el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani de buscar arrestar a Benjamin Netanyahu durante su visita a Nueva York para la Asamblea General. ¿Es eso posible siquiera para un alcalde local o una fuerza policial local hacer cumplir una orden de arresto internacional como esta?

Bueno, creo que hay muchos asuntos legales complejos involucrados, incluida su inmunidad potencial como primer ministro en funciones, el acuerdo de las Naciones Unidas con los Estados Unidos que requiere que los Estados Unidos permitan que las personas hablen, que vengan a las Naciones Unidas.

Entonces, pero, ya sabes, creo que es realmente importante que él esté diciendo esto. Quiero decir, Netanyahu está bajo una orden de arresto de la CPI por crímenes de lesa humanidad. Es posible que Estados Unidos esté obligado a permitir que Netanyahu hable en la ONU, pero no está obligado a darle la gran bienvenida. No está obligado a invitarlo a dirigirse al Congreso. Quiero decir, el alcalde está diciendo lo que el presidente debería estar diciendo, que un hombre buscado por crímenes de lesa humanidad no es un invitado de honor.

Y, ya sabes, no pasemos por alto el problema más grande, que es la complicidad estadounidense en estos mismos crímenes. Como alegó DAWN el año pasado en una presentación ante la corte, antes de que las sanciones de EE. UU. bloquearan a DAWN de seguir colaborando con la corte, las bombas que Israel usó para destruir escuelas, hospitales y hogares en Gaza eran bombas estadounidenses. La campaña de asesinato y persecución de Israel se llevó a cabo con el apoyo político, financiero y diplomático estadounidense. Así que, para mí, el verdadero escándalo no es que el alcalde de Nueva York esté preguntando si puede arrestar a Netanyahu. Es que el presidente de los Estados Unidos está protegiendo a Netanyahu y sancionando a los jueces que lo están juzgando y dictando sentencia.

Y explica cómo han sido sancionados, Reed, los jueces de la CPI y la demanda presentada por la organización de la que eres miembro de la junta, DAWN, Democracy for the Arab World Now.

Así es. Trump, con su orden ejecutiva, autoriza una lista para sancionar a un grupo de personas. Esa lista de personas ha crecido. Comenzó con el fiscal de la CPI. Luego se amplió a los dos fiscales adjuntos y ahora a ocho jueces de la CPI, cada juez que ha fallado sobre la cuestión de Israel o anteriormente, muchos años atrás, sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán. Sabes, esas sanciones están paralizando la corte. Y en el caso de los jueces y fiscales individuales, significa que no solo no pueden venir a Estados Unidos, que no pueden tener cuentas bancarias, usar tarjetas de crédito, hacer muchas de las cosas que hacemos. Y ahora creo que este anuncio sobre desmantelar la corte ladrillo por ladrillo sugiere que esas sanciones se ampliarán.

Pero en términos de DAWN y â€”Â sabes, aquí está el riesgo en términos concretos. La orden ejecutiva de Trump convierte en un delito federal proporcionar un servicio â€”Â â€œservicioâ€ a cualquier persona que haya sido sancionada. Y eso incluye, como dije, a los jueces, a los fiscales. También incluye a las tres principales organizaciones de derechos humanos palestinas, como el grupo de nuestro amigo Raji Sourani, ¿no?, que está documentando la destrucción de Gaza y compartiendo esa evidencia con la corte. Incluye a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Así que, si un abogado estadounidense o un grupo como DAWN comparte pruebas de crímenes de guerra con la CPI o colabora con grupos de derechos humanos palestinos, corremos el riesgo de ser procesados federalmente. Y DAWN le pidió tres veces al Departamento del Tesoro, por escrito, confirmar que nuestro trabajo de derechos humanos es legal, y el Departamento del Tesoro nunca respondió. Así que DAWN ha tenido que autocensurarse, no proporcionar presentaciones a la corte, suspender el trabajo con los grupos palestinos. Y ese es el punto de las sanciones, no solo castigar a La Haya, sino, ¿sabes?, silenciar a los estadounidenses.

Entonces, hemos presentado esta demanda, que hace dos argumentos básicos. Uno es la Primera Enmienda. Bajo la Primera Enmienda, el gobierno no puede castigar a los estadounidenses por lo que dicen, incluido lo que dicen a un tribunal o con quién nos asociamos en trabajo de derechos humanos. Y segundo, que el presidente ha superado su propia autoridad en &, cuando el Congreso dio a los presidentes la autoridad para imponer sanciones, expresamente les prohibió restringir las comunicaciones personales y el intercambio de información.

Y no somos las únicas personas que han presentado demandas. Tres de los propios jueces de la corte han presentado demandas en Nueva York. Dos profesores de derecho han presentado su propio desafío. Y un juez federal en Manhattan prohibió permanentemente al gobierno hacer cumplir las sanciones contra su trabajo, por motivos de la Primera Enmienda. Otro juez federal en Maine bloqueó la aplicación de las sanciones contra dos activistas de derechos humanos por los mismos motivos. Entonces, hasta ahora, cada juez federal que ha examinado el asunto ha dictaminado que las sanciones van demasiado lejos.

Por último, Reed, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha declarado que su nación ya no celebrará elecciones. Hizo el anuncio el domingo en Managua, conmemorando la Revolución Sandinista de 1979 que derrocó la dictadura apoyada por Estados Unidos de Anastasio Somoza. Esto es lo que dijo.

No habrá más elecciones aquí para que traten de apoderarse del gobierno y del poder. Los días en que los partidos respaldados por los yanquis y los somocistas volverían al poder han terminado. Nunca más.

Fue la primera aparición pública de Ortega en dos meses. En 2021, aseguró un cuarto mandato como presidente tras una represión de varios meses contra la disidencia, durante la cual se detuvo a docenas de figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes presidenciales. Un informe de la ONU a principios de este año encontró que Ortega y su esposa Rosario Murillo, a quien nombró co-presidenta, eliminaron todos los controles y equilibrios sobre su poder para construir un estado autoritario en Nicaragua. Usted, Reed Brody, es un fiscal de crímenes de guerra y uno de los miembros expertos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua que publicó ese informe. ¿Su comentario final en este último minuto?

Hemos estado observando, desafortunadamente, la caída de Nicaragua en la dictadura desde 2018, cuando el gobierno disparó contra protestas pacíficas masivas y mató a unas 350 personas. En las últimas elecciones de 2021, prácticamente todos los candidatos fueron arrestados y desde entonces han sido exiliados y privados de su ciudadanía. Todos los medios independientes y organizaciones no gubernamentales han sido cerrados y exiliados. No hay partidos políticos independientes. El año pasado, la constitución fue modificada para eliminar formalmente la separación de poderes y concentrar todo el poder en las manos de los dos co-presidentes, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Entonces, esto realmente, es simplemente â€”Â ya sabes, soltar la otra zapatilla. Es simplemente hacer â€”Â ya sabes, simplemente terminar con toda la ficción de que hay algún derecho en Nicaragua, que hay alguna posibilidad de unas elecciones justas. Y esto realmente, â€”Â como sabes, Amy, he estado en Nicaragua durante 40 años y desde la época de la revolución, y, ya sabes, Daniel Ortega, que era parte de un grupo que se levantó para luchar contra una dictadura familiar, ha creado ahora una dictadura familiar. Y es una verdadera tragedia para el pueblo de Nicaragua.

Reed Brody, fiscal de crímenes de guerra, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, autor de ‘Atrapar a un dictador: la búsqueda y juicio de Hissène Habré’. Reed, ¡feliz cumpleaños!

Gracias, Amy.

Volveremos, hablaremos de la Copa del Mundo con el exjugador de fútbol Jules Boykoff. ¡Quédate con nosotros.