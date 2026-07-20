Irán apunta a buques de la Armada de EE. UU. mientras EE. UU. continúa ataques en Irán

Las fuerzas estadounidenses lanzaron otra serie de ataques militares contra Irán el viernes (hora local), marcando la séptima noche consecutiva de operaciones, mientras Washington afirmaba que la campaña tiene como objetivo seguir degradando las capacidades militares de Irán, informó ANI.

En una publicación en X, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo: “CENTCOM lanzó una serie de ataques contra Irán a las 3 p. m. ET de hoy por séptima noche consecutiva. Los ataques están diseñados para seguir degradando las capacidades militares iraníes bajo la dirección del Comandante en Jefe”.

Mientras tanto, los medios estatales iraníes informaron que se escucharon tres explosiones en Sirik, una ciudad en la provincia de Hormozgan de Irán.

La última operación se produce en medio de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán tras el colapso del memorando de entendimiento de 14 puntos entre ambas partes, con ambos países intercambiando ataques militares en los últimos días.

Un día antes, CENTCOM anunció que las fuerzas estadounidenses habían completado otra importante ola de ataques contra Irán, describiéndola como la sexta noche consecutiva de operaciones militares.

Según CENTCOM, los ataques involucraron a aviones de combate de Estados Unidos, drones aéreos y buques de guerra, que lanzaron municiones de precisión contra docenas de objetivos militares iraníes, incluidos sitios de vigilancia costera, sistemas de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas.

“Por orden del Comandante en Jefe, CENTCOM está degradando aún más las capacidades militares de Irán y responsabilizándolo por los recientes ataques contra el transporte comercial”, dijo el comando en un comunicado.

Sin embargo, los ataques también apuntaron a la infraestructura civil de Irán, matando e hiriendo a varias personas.

CENTCOM también dijo que más de 50,000 miembros del servicio estadounidense permanecen desplegados en todo Oriente Medio y están “vigilantes, letales y listos” para responder a los desafíos de seguridad en evolución en la región.

Tras los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura civil en Irán, la República Islámica lanzó el viernes (hora local) una serie de operaciones militares de represalia contra activos navales y militares estadounidenses en toda la región del Golfo, incluidos Qatar, Kuwait, Jordania, Omán y Siria, con las fuerzas armadas del país y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunciando por separado ataques en el marco de las campañas militares en curso de Teherán.

Según declaraciones transmitidas por la emisora estatal iraní Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), el Ejército de Irán y el IRGC dijeron que las operaciones se llevaron a cabo en respuesta a los recientes ataques estadounidenses en territorio e personal militar iraní.

En un comunicado, la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército de Irán dijo que su Armada disparó misiles de crucero de costa a mar contra lo que describió como un buque estadounidense “agresor” en el norte del Océano Índico como parte de la decimotercera fase de la “Operación Rayo” del Ejército.

El Ejército afirmó que el ataque con misiles de crucero obligó al buque a alejarse y agregó que la operación causó “miedo y pánico” entre las fuerzas estadounidenses.

Irán también afirmó haber ampliado sus operaciones de represalia a lo largo de múltiples países en el Golfo y la región más amplia, anunciando ataques contra instalaciones y activos militares de Estados Unidos en Qatar, Kuwait, Jordania, Omán y Siria.

En un comunicado separado, la Dirección de Relaciones Públicas del IRGC dijo que su Fuerza Aeroespacial llevó a cabo la decimosexta ola de la “Operación Nasr 2”, apuntando a la Base Aérea Al Udeid de Estados Unidos en Qatar. El IRGC afirmó que el ataque destruyó un sistema de radar de largo alcance y varios aviones cisterna estratégicos estadounidenses mientras dañaba seriamente otros. Describió la operación como represalia por lo que llamó recientes ataques estadounidenses y advirtió que seguirían más respuestas si continuaban las operaciones militares estadounidenses.

El IRGC también afirmó que, durante la decimoquinta fase de la Operación Nasr 2, su Fuerza Terrestre atacó posiciones militares estadounidenses en Kuwait, destruyendo un lanzador HIMARS y misiles. Además, alegó que los ataques con drones y misiles apuntaron a ubicaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses y lo que describió como grupos “contrarrevolucionarios”.

En otro comunicado, el IRGC afirmó que misiles balísticos y drones apuntaron a aeronaves militares estadounidenses estacionadas en Jordania, incluidos aviones cisterna y aviones de combate que operaban desde bases estadounidenses en el país. Aseguró que varios aviones fueron destruidos y otros dañados, mientras instaba a la población y al ejército de Jordania a oponerse a la presencia continua de las fuerzas estadounidenses.

El IRGC también dijo que su Armada destruyó un radar de control marítimo en las Rocas Salameh y un radar de control aéreo estadounidense en el área de Ghanem en Omán durante la decimotercera fase de la Operación Nasr 2. También sostuvo que el Estrecho de Ormuz seguía bajo el control de las fuerzas navales iraníes.

Por separado, el IRGC afirmó que su Fuerza Aeroespacial llevó a cabo un ataque sorpresa contra lo que describió como el centro del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en la región de Al-Tanf en Siria durante la decimoprimera fase de la Operación Nasr 2. Según el comunicado, la operación destruyó sistemas de radar y helicópteros mientras capturaba personal estadounidense.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) refutó las afirmaciones de Irán sobre la captura de personal estadounidense.

“AFIRMACIÓN: Las fuerzas iraníes afirman que atacaron la guarnición al-Tanf en Siria y capturaron o mataron a tropas estadounidenses en el proceso. FALSO. HECHO: No se ha matado ni capturado recientemente tropas estadounidenses en la región”, dijo el CENTCOM en una publicación en X.

Mientras tanto, el Ejército iraní dijo que en la duodécima fase de la Operación Rayo, los drones Arash atacaron despliegues militares estadounidenses y centros de apoyo logístico en Kuwait. El Ejército describió la operación como represalia por los ataques recientes de Estados Unidos y dijo que estaba preparado para futuras acciones militares.

Los ataques de represalia de Irán se producen después de que Estados Unidos atacara la infraestructura civil durante su reciente “oleada de ataques” en Irán, matando e hiriendo a varias personas.

Según IRIB, múltiples lugares en la provincia de Hormozgan de Irán fueron alcanzados durante la oleada de ataques de Washington durante su sexta noche consecutiva de operaciones contra la República Islámica.

Dos puentes cerca de la aldea de Kohourestan y el río Shor en el condado de Bandar Khamir y Tappe Allah Akbar, un barrio de Bandar Abbas, fueron blanco de ataques aéreos.

En otro incidente, IRIB informó que la estación de cruce ferroviario de Bandar Abbas fue atacada.

Según el Gobernador de Hormozgan, según IRIB, además del Puente Kohorestan, el Puente Giriveh, descrito como uno de los principales enlaces de transporte de la provincia, también fue golpeado.