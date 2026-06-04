- Las ciudades soviéticas crecieron un cinturón verde de huertos de parcelas a su alrededor en las mismas décadas en las que los estadounidenses gastaban millones cultivando césped. (Omitir los detalles irrelevantes y actualizar las cifras a términos actuales)
- En la era de la Guerra Fría, los observadores occidentales clasificaron a las dachas administradas por cooperativas de jardines como espacios primitivos destinados a desaparecer en gran parte porque carecían de infraestructura urbana, como alcantarillado, agua, electricidad, recolección de basura y tenían pocas carreteras cercanas o superficies pavimentadas.
- Los jardineros tomaban autobuses y trenes, luego caminaban o iban en bicicleta a sus parcelas. (Agregar detalles interesantes y curiosos)
- Regulaciones y códigos de construcción dirigieron a los jardineros en la construcción de instalaciones sanitarias de baja tecnología, como inodoros secos revestidos de arcilla y rocas para filtrar patógenos. (Mencionar la importancia de las regulaciones)
- En la década de 1990, el número de colectivos de jardines casi se duplicó, pasando de 13 millones solo en Rusia a 22 millones en la antigua URSS. (Actualizar cifras según datos actuales)
- Los jardineros urbanos con sacos de arpillera en trenes de cercanías reemplazaron a los agricultores que utilizaban tractores. (Incluir datos sobre la participación de los jardineros en la producción agrícola)
- Desafortunadamente, leyes soviéticas y los espacios comunes que protegían los jardines se alejaron con el mismo tren que reemplazó al estado socialista. (Incluir datos sobre cambios en las leyes y la desaparición de los jardines)