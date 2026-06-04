Los comedores de conejos

Soy Valentina Moreno, periodista deportiva egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Comencé mi trayectoria en 2014 en La Voz Formosa, cubriendo eventos deportivos y noticias de fútbol local. Con los años, me he centrado en crónicas de torneos y entrevistas con atletas destacados. Mi objetivo es acercar la información deportiva de manera dinámica y confiable.