Sudán: llevando ante la justicia a quienes hacen posible la guerra

Más de tres años después de que estallara la guerra en Sudán el 15 de abril de 2023, las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el General Abdel Fattah al-Burhan y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) bajo el General Muhammad Hamdan Dagalo (conocido como Hemedti), están luchando por el control de El Obeid, la capital de Kordofan del Norte. Esta es solo la última de una serie de asedios y batallas que han dejado 59.000 muertos y 33 millones de personas necesitadas de alimentos, refugio y servicios de salud, convirtiendo esto en la “mayor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

El Obeid también es un fuerte recordatorio de que las responsabilidades de esta crisis se extienden más allá de las fronteras sudanesas. “Sin el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, no habríamos visto tantas atrocidades”, dice Mutasim Ali del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, una ONG internacional. RSF solo no tendría la capacidad para atacar infraestructuras civiles con drones altamente sofisticados como lo está haciendo ahora en el asedio de El Obeid, explica. Juntos con otros, el mes pasado enviaron una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI).

En enero de 2025, el Fiscal de la CPI, Karim Khan, prometió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que presentaría solicitudes de órdenes de arresto relacionadas con los abusos cometidos en Darfur desde 2023. Darfur es la única región de Sudán que cae dentro de la jurisdicción de la Corte, después de que el Consejo de Seguridad lo remitiera a la Corte en 2005. Pero según una investigación del medio Middle East Eye publicada a principios de julio, dichas solicitudes aparentemente nunca fueron presentadas, lo que significa que una sala de instrucción debería haber “ordenado” a la Oficina del Fiscal que explicara la demora. El 15 de julio, la Fiscal Adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, aseguró al Consejo de Seguridad de la ONU que su oficina “ahora había avanzado significativamente” en la investigación de los crímenes cometidos en El Fasher en 2025 y Al Geneina en 2023, entre otros lugares. Habló de “progreso concreto” en la investigación que apunta a “los que llevan a cabo estos ataques, los que los planifican y los que apoyan la comisión de atrocidades desde lejos y creen que pueden beneficiarse de la impunidad”.

Es en este contexto que se lanzaron tres iniciativas el mes pasado. En cuestión de semanas, se presentaron dos comunicaciones a la Oficina del Fiscal de la CPI, mientras que una denuncia alegando crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra fue presentada sobre la base de la jurisdicción universal en Nairobi, Kenia. Lo que todas tienen en común es que no se dirigen únicamente a los soldados en el terreno, sino que buscan rastrear la cadena de responsabilidad hasta aquellos que, desde el extranjero, se presume que han permitido estos crímenes al suministrar armas, equipos militares y mercenarios a las RSF, o al apoyar a las SAF con drones, explosivos y apoyo logístico.

Mientras es poco probable que estas iniciativas lleven a procesamientos reales a corto plazo, sin embargo, ayudan a informar las investigaciones en curso y mantienen la presión judicial y política sobre aquellos que, desde el extranjero, están alimentando la guerra.

Rastreo de la cadena de mando

El 16 de junio, siete nacionales sudaneses presentaron una queja inicial a la CPI, todos ellos de El Fasher y Umm Kaddada en Darfur del Norte. En ella, denuncian los abusos que afirman haber sufrido o presenciado en los ataques de las RSF durante el asedio de El Fasher entre abril de 2024 y octubre de 2025, incluyendo ejecuciones, actos de tortura, violencia sexual y desplazamientos forzados. Estos actos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, explica su abogada, Élise Le Gall. Ella dice que la queja “también explora el tema del genocidio”, que ya ha sido planteado por varios mecanismos de las Naciones Unidas.

Esta presentación tiene como objetivo “apoyar el trabajo que actualmente está realizando” la Oficina del Fiscal de la CPI, según la abogada, al proporcionar nuevas pruebas que podrían ayudar a avanzar en sus investigaciones. Pero sobre todo, tiene como objetivo persuadir a los investigadores para que extiendan su sondeo a aquellos que, sin haber participado directamente en los abusos, pueden haber contribuido a que estos fueran posibles desde el extranjero, especialmente los Emiratos Árabes Unidos.

Durante un año, nuevas sanciones internacionales, así como varios informes e investigaciones periodísticas, han destacado el papel de actores externos en la operación, financiamiento, reclutamiento y apoyo logístico de las RSF, especialmente el de Abu Dhabi. “Hemos decidido centrar esta presentación en los Emiratos Árabes Unidos porque las pruebas que tenemos a nuestra disposición los señalan como uno de los principales actores que probablemente hayan desempeñado un papel en los presuntos actos”, explica Le Gall. “A la luz de estas pruebas, creemos tener una base fáctica y legal suficientemente sólida para remitir el asunto a la Corte Penal Internacional”.

Ella cree que sin los Emiratos Árabes Unidos, el conflicto nunca habría alcanzado la misma escala o intensidad. “Cuando los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido reciben envíos de armas, drones, obuses, lanzacohetes y sistemas de defensa aérea, se convierten en una fuerza de combate formidable, con consecuencias desastrosas para las poblaciones civiles que son deliberadamente atacadas”, dice la abogada. El desafío es “rastrear la cadena de responsabilidad” hasta aquellos que hicieron estos crímenes materialmente posibles.

Los dedos apuntan a Abu Dhabi y Dubái

La solicitud se basa en disposiciones del Estatuto de Roma que permiten la responsabilidad penal de cualquier persona que haya facilitado o contribuido a la comisión de crímenes internacionales. Si la Oficina del Fiscal aplicara estas disposiciones, sería, según Le Gall, “sin precedentes”. “Hasta donde yo sé, la CPI nunca ha enjuiciado a líderes empresariales por su papel en el suministro de apoyo logístico o financiero en un conflicto, ni ha enjuiciado a líderes políticos extranjeros por complicidad”, dice la abogada.

Esta estrategia apunta a dos grupos de personas: varios combatientes de las RSF directamente implicados en los crímenes cometidos en El Fasher y Umm Kaddada, incluido “Abu Lulu”, cuyos videos de ejecución han sido ampliamente difundidos; y varios empresarios y figuras políticas vinculados a los Emiratos Árabes Unidos, sospechosos de haber ayudado a fortalecer las capacidades militares de la milicia.

Entre ellos está Algoney Hamdan Dagalo Musa, el hermano menor de Hemedti, conocido por ser una de las principales figuras responsables de la adquisición de armas y equipos militares de las RSF. Se sospecha que utilizó su empresa con sede en Dubái, Tradive General Trading, para adquirir camionetas que posteriormente se convirtieron en vehículos equipados con armas pesadas, los mismos vehículos que presuntamente se utilizaron para atropellar deliberadamente civiles durante la captura de El Fasher.

En el lado de los Emiratos Árabes Unidos, la denuncia también apunta a Mohamed Hamdan Alzaabi, propietario de la empresa de seguridad Global Security Services Group (GSSG), acusada de reclutar mercenarios colombianos para ayudar a las RSF en el terreno, especialmente en El Fasher. En un informe publicado en mayo de 2026, la ONG Human Rights Watch describió a la empresa como una firma “supuestamente privada” que tiene “estrechos vínculos con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos” y “la familia gobernante”.

Finalmente, los solicitantes piden una investigación sobre el papel de dos de los líderes más importantes del país: el Ministro de Asuntos Exteriores Abdullah bin Zayed Al Nahyan y el Vicepresidente Mansour bin Zayed Al Nahyan. “La información que hemos recopilado sugiere que las autoridades emiratíes podrían haber desempeñado un papel en el establecimiento de una plataforma logística que permitió la entrega de armas a las RSF, especialmente a través de Chad”, explica Le Gall. “Estos hallazgos plantean preguntas sobre las autorizaciones que se habrían requerido y el alcance del conocimiento y la responsabilidad de las autoridades involucradas.”

Un caso de jurisdicción universal en Kenia?

Pero dada la parálisis de la justicia internacional en Sudán, también se está explorando otra vía. El 9 de junio, tres organizaciones internacionales, incluidas Legal Action Worldwide (LAW) y el Centro Africano de Justicia y Paz, presentaron una denuncia a la Oficina del Director de Fiscalía en Nairobi, Kenia, sobre la base de la jurisdicción universal. Fue presentada en nombre de 12 presuntas víctimas, que exigen una investigación sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos entre abril de 2023 y marzo de 2025 en Jartum y sus alrededores, es decir, fuera de la jurisdicción de la CPI.

Según Antonia Mulvey, directora de LAW, estos individuos fueron todos “ilegalmente encarcelados en algún momento” en instalaciones controladas por las RSF. Durante su detención, “fueron torturados, sometidos a violencia sexual, incluyendo violación y esclavitud sexual, y otras formas de persecución. También se vieron obligados a presenciar la ejecución de miembros de sus familias”.

Para las organizaciones detrás de la denuncia, este es un caso sin precedentes: nunca antes se habían iniciado actuaciones en Kenia en virtud del principio de jurisdicción universal por crímenes internacionales cometidos en el extranjero. El paso se basa en la Ley de Crímenes Internacionales de 2008, que permite a las autoridades judiciales enjuiciar a cualquier persona sospechosa de haber participado en genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra “en Kenia o en otro lugar”, siempre que haya un factor de conexión con el país, como la supuesta vinculación del perpetrador con la ciudadanía keniana o su presencia en el territorio keniano después de que se cometieran los delitos.

Las pruebas presentadas ahora deben convencer al fiscal de que algunos de los individuos señalados tienen lazos lo suficientemente estrechos con Kenia como para justificar el ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales kenianos. En total, explica Mulvey, la denuncia apunta a diez comandantes de las RSF “de rango intermedio a superior”, sospechosos de mantener “vínculos políticos y financieros” con Kenia. Algunos incluso se dice que tienen nacionalidad keniana, “lo que les permite moverse libremente tanto dentro como fuera del país”.

Las identidades de los individuos afectados siguen siendo confidenciales, pero estas acusaciones hacen eco de varias revelaciones recientes. En febrero de 2026, la filtración de un documento interno del servicio de inmigración, cuya autenticidad nunca ha sido reconocida por las autoridades, reveló los nombres de varios nacionales sudaneses entre los titulares de pasaportes kenianos. Al mismo tiempo, una actualización del aviso de sanciones de EE. UU. que apunta a Algoney Hamdan Dagalo Musa parecía confirmar un caso similar, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que el hermano menor de Hemedti también tiene un pasaporte keniano y una tarjeta de identidad emiratí.

Esta información provocó una amplia indignación en todo el país. El ex Juez Jefe del Tribunal Supremo, David Maraga, ha pedido una investigación, sugiriendo que el “señor de la guerra” podría haber obtenido este documento “de manera irregular”.

Pero el caso del pasaporte no es el único factor que alimenta las sospechas. En junio de 2025, una investigación de Bellingcat y el Daily Nation identificó, en un almacén que se dice que pertenecía a las RSF en Jartum, cajones de municiones con marcas que indicaban que iban destinadas a Kenia. Además, fue en Nairobi donde la milicia firmó en febrero de 2025 la carta que establecía su gobierno paralelo, lo que provocó el retiro del embajador sudanés y una crisis diplomática entre los dos países.

Paradójicamente, los vínculos que las organizaciones citan para establecer la jurisdicción de las autoridades kenianas son también lo que hace que este caso sea sensible. ¿La Oficina del Director de Fiscalía iniciará una investigación sobre las acusaciones que involucran a funcionarios que se dice que tienen lazos políticos, financieros o administrativos con Kenia? “Cuando presentamos nuestra denuncia, nos alegramos de ver que fue recibida favorable y constructivamente. También nos aseguraron que sería examinada”, dice Mulvey, señalando que la Oficina del Fiscal de la Fiscalía es un “organismo independiente”.

“Este caso no solo es una oportunidad para poner a prueba el compromiso de Kenia con la justicia internacional. También demuestra que, aunque los sistemas de rendición de cuentas internos y la comunidad internacional han fallado a la gente sudanesa, los caminos hacia la justicia no están completamente cerrados”, dice Owiso Owiso, uno de los abogados de los demandantes, en un comunicado conjunto emitido por las tres organizaciones.

“Un caso de prueba”

En cuanto a la CPI, queda por ver si la Oficina del Fiscal actuará sobre estas comunicaciones. Le Gall considera que el contexto es favorable. “Las advertencias de las Naciones Unidas sobre Sudán se han vuelto tan numerosas que ahora hay una gran cantidad de información que debe ser utilizada legalmente”, dice. En su opinión, esta iniciativa también forma parte de una tendencia más amplia en la justicia penal internacional, que está cambiando gradualmente su enfoque de simplemente apuntar a los perpetradores directos de crímenes hacia también exigir responsabilidades a quienes los permiten. “Al igual que en los casos Lafarge y Lundin, estamos viendo una tendencia creciente hacia responsabilizar a los actores económicos y a los apoyos políticos externos”.

Según Diamond del Centro Raoul Wallenberg, este es también un “caso de prueba” para la CPI para demostrar su efectividad en el escenario mundial y “cerrar la brecha de impunidad que permite que los actores externos que están sentados en el extranjero en sus capitales sean los que realmente están alimentando y beneficiándose de estas atrocidades”.

Además de la CPI, el Wallenberg Centre también tiene puesta la mirada en la otra Corte de La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En marzo de 2025, Sudán presentó una demanda contra los Emiratos Árabes Unidos bajo la Convención sobre el Genocidio, pero los jueces de la CIJ la rechazaron por falta de jurisdicción. Diamond dice que han estado trabajando para que los Estados presenten un nuevo caso “bajo múltiples tratados”. Una vía podría ser incluir el embargo de armas impuesto por la ONU en julio de 2004 a entidades no gubernamentales en la región de Darfur y que nunca fue realmente aplicado. “Creemos que los Emiratos Árabes Unidos no pueden salir impunes”, dice Ali. “Hay formas de hacerlo. El gran desafío al que nos enfrentamos en este momento es asegurar un Estado dispuesto a iniciar los procedimientos. Eso es más una cuestión de voluntad política que una cuestión legal”.

Ali admite que la falta de voluntad política sigue siendo un obstáculo en todos los esfuerzos de justicia contra figuras y redes vinculadas a los Emiratos. “Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido casi en un componente clave de la economía mundial en términos de exportaciones, movilidad y entretenimiento”, dice David Donat Cattin, Profesor Adjunto de Derecho Internacional en la Universidad de Nueva York, quien ha estado investigando de cerca la participación del país en la guerra en Sudán. “En el contexto del derecho internacional y las relaciones internacionales, las sanciones más efectivas no son las legales o criminales, sino las impuestas por la opinión pública. Crean