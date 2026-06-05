Predicción Bitesize: Castellón vs Almería

Dos equipos que estarán desesperados por reclamar sus respectivas ventajas en la ida el sábado por la noche, Castellón recibirá a Almería en el Estadio SkyFi Castalia. Con el último puesto en La Liga para la próxima temporada firmemente en juego durante la próxima semana, hay muchas promociones de apuestas interesantes y bonos disponibles.

Competencia: Play-Offs de La Liga Española Segunda División Mercado: Victoria de Castellón Probabilidades: 19/20 @ BetUS

Comenzando con los anfitriones, pasando la mayoría de la temporada pasada mirando por encima del hombro una lucha por el descenso inminente, Castellón ha asegurado firmemente su lugar como una de las sorpresas definitivas de España esta vez. Arrebatando el último boleto de play-off de la manera más dramática el fin de semana pasado, el equipo de Pablo Hernández definitivamente encuentra el ambiente en su campamento en su punto máximo. Despidiéndose de su aventura en la temporada regular con una victoria estelar por 2-1 en casa contra Eibar, el ex ídolo del Leeds United estará soñando con una repetición aquí. De hecho, junto con reunir victorias consecutivas en la Segunda División, Castellón también solo ha sufrido una derrota de cualquiera de sus anteriores 12 partidos seguidos, una racha que se remonta hasta el 15 de marzo. Se espera que el equipo de Hernández destaque este fin de semana y se emocionen por su éxito en casa. Incluyendo una emocionante victoria por 3-1 contra Burgos el 18 de abril, el equipo con sede en Valencia solo ha sufrido una sola derrota frente a sus propios seguidores desde finales de febrero.

En cuanto a los visitantes, mientras que Almería pudo haber cerrado su aventura en la temporada regular con una victoria por 1-0 en casa contra el Real Valladolid, La Unión tuvo que conformarse con un tercer puesto y se quedó por poco fuera de un regreso automático a La Liga. Vistos por última vez en sus desplazamientos recibiendo una derrota rutinaria por 3-1 a manos del Sporting Gijón, el equipo de Rubi solo pudo reunir una victoria de sus últimas cuatro apariciones en la Segunda División. Del mismo modo, bajo una gran cantidad de escrutinio el 12 de abril cuando cayeron en una lamentable derrota por 5-1 contra el Racing Santander, el equipo de Andalucía solo ha ganado un par de sus últimos ocho enfrentamientos fuera de casa, una racha que se remonta al comienzo de febrero. Enfrentando lo que parece ser un desafiante desafío en la ida cuando viajen a Valencia este fin de semana, Almería también estará preocupado por su enfrentamiento más reciente contra Castellón. Golpeados con una derrota por 2-0 cuando viajaron al Estadio SkyFi Castalia el 2 de abril, esperamos un resultado similar aquí.

Apuesta: Castellón 19/20 para vencer a Almería en el partido de play-off de la Segunda División del sábado @ BetUS