Recortes en la financiación de mantenimiento de la paz significan que África...

Reducción de fondos para mantenimiento de la paz significa que África debe replantear su seguridad

Los gobiernos africanos deben evitar reemplazar una dependencia con otra mientras construyen sistemas de seguridad más responsables y adecuados.



Dada la lenta crecimiento económico, un gran volumen de jóvenes y el compromiso desestabilizador externo como el de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), África está a punto de volverse más inestable en los próximos años.

Tanto los datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados como los del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala muestran que la inestabilidad global ha aumentado y extendido desde la pandemia de COVID-19, con el número de conflictos armados activos alcanzando máximos históricos. África se ve particularmente afectada, dado que el apoyo internacional para la prevención y gestión de conflictos ha disminuido drásticamente.

No hay escasez de tropas desplegables en el continente. África actualmente proporciona más de la mitad de todos los soldados de paz de las Naciones Unidas (ONU), pero la financiación de la ONU está bajo presión. Con 5.600 millones de dólares estadounidenses, el presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU representa menos del 0,2% del presupuesto militar mundial.

[Context: La ONU está bajo presión para financiar sus operaciones de mantenimiento de la paz, lo que afecta a la capacidad de África para mantener la paz y la seguridad en la región.]

China ha desempeñado un papel creciente en el mantenimiento de la paz. Es el único miembro del P5 que contribuye con tropas a las misiones de la ONU en números significativos, y su participación evaluada en el presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU ha aumentado constantemente, representando el 23,8% en 2026, frente al 18,7% en 2024.

[Fact Check: Se menciona que China es el único miembro del P5 que contribuye con tropas a las misiones de la ONU en números significativos.]

La responsabilidad de la seguridad de África recae primero en los gobiernos nacionales, no en otros países. Aunque se deben considerar los impulsores estructurales del conflicto, la mala gobernanza es la fuente central de violencia e inestabilidad en África. Una gobernanza más efectiva y orientada al desarrollo es esencial para la paz a largo plazo.

[Context: Se destaca la importancia de la gobernanza efectiva para la paz en África.]

Para empezar, los países africanos deben adaptar sus estructuras de seguridad y gasto a sus desafíos de seguridad reales, incluida la protección de áreas rurales remotas, la seguridad de las fronteras y garantizar el estado de derecho.

[Fact Check: Se recomienda a los países africanos adaptar su enfoque de seguridad a sus necesidades reales.]

Los gobiernos africanos también deben dejar de interferir en los asuntos de sus vecinos. El Pacto de No Agresión y Defensa Común de la UA compromete a los estados miembros a abstenerse de la agresión o la amenaza de fuerza contra otros, respetar la soberanía e integridad territorial, y evitar apoyar grupos armados o actividades subversivas contra otros estados africanos.

[Fact Check: Se enfatiza en la importancia del respeto a la soberanía y la integridad territorial en África.]

El mantenimiento de la paz de la ONU no desaparecerá pronto, pero los crecientes costos, las presiones financieras y la fractura global señalan un panorama más complejo y desordenado para la provisión de futuros seguros. Para los gobiernos africanos e instituciones regionales, el desafío será evitar reemplazar una dependencia con otra mientras construyen sistemas de seguridad más responsables y adecuados.

[Context: Se destaca el desafío de África para evitar depender de otros países en materia de seguridad.]