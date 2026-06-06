El abogado del DOJ dice en presentación ante el tribunal que el Fondo contra la Implementación de Armas no va a seguir adelante

El abogado del DOJ dice en presentación ante el tribunal que el...

Tras una semana de controversia en torno al “Fondo Anti-Weaponization” de la administración Trump, un abogado del Departamento de Justicia dijo en un archivo judicial el viernes que el fondo no está avanzando.

En un archivo judicial el viernes, un abogado del DOJ argumentó que una de las demandas que desafían el controvertido fondo está caduca porque el fondo “no se ha establecido y ahora no va a avanzar”.

El fondo de $1.776 mil millones, anunciado el mes pasado, fue establecido por el Departamento de Justicia para compensar a aquellos que alegan haber sido injustamente señalados bajo la administración Biden.

Fue creado a cambio de que el presidente Donald Trump accediera a retirar su demanda de $10 mil millones contra el IRS, así como dos reclamos civiles por $230 millones relacionados con la investigación de colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato y la búsqueda de su finca Mar-a-Lago en 2022, provocando acusaciones de auto-negociación y una protesta bipartidista por el posible uso de dinero de los contribuyentes para compensar a aliados, incluidos los alborotadores que atacaron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

En el documento, Andrew Block – asesor principal del fiscal general adjunto – instó a un juez federal a negar una solicitud de una orden judicial que bloquee el fondo porque ya no hay motivos para una demanda.

“La equidad y el interés público no favorecen a este tribunal interponiéndose en un proceso político para cerrar un fondo que ya no avanza. Como se mencionó anteriormente, el fondo ha sido objeto de un vigoroso debate público. Ese proceso puede parecer caótico. Pero el debate de ida y vuelta de dicho debate es una característica de nuestra república constitucional”, escribió Block.

A principios de esta semana, el fiscal general interino Todd Blanche le dijo al subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia no está “avanzando con el fondo”, aunque se negó a poner ese compromiso por escrito.

Al día siguiente, el presidente Donald Trump le dijo a los periodistas que no estaba seguro de si el fondo estaba muerto y que aún creía que los alborotadores del 6 de enero deberían ser compensados.

En una demanda presentada por una coalición de demandantes – que llevó a un juez la semana pasada a emitir una orden temporal que evita que el dinero se transfiera al fondo – Block argumentó que no hay necesidad de que el juez ordene ningún alivio adicional. También argumentó que los demandantes carecían de legitimación para presentar un caso y que la demanda no puede avanzar porque no hay una “controversia” necesaria para entablar una acción legal.

“Sin embargo, al aceptar las teorías infundadas de legitimación de los demandantes y las afirmaciones sin mérito, el tribunal desharía efectivamente una resolución política preferible. Todo en servicio de demandantes que son objetores ideológicos clásicos en lugar de partes genuinamente lesionadas. Eso socavaría, en lugar de promover, ‘los valores fundamentales de la democracia estadounidense’ que los demandantes pretenden defender”, dijo el documento.

El “fondo anti-weaponization” ha sido objeto de al menos cuatro demandas federales diferentes que buscan detener su creación.