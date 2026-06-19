Guerra contra Irán: se suspenden las conversaciones con Suiza y Vance permanece en EE.UU.

Saltar la siguiente sección WSJ: El Pentágono pedirá al Congreso 80.000 millones de dólares

19/06/2026 19 de junio de 2026

El Departamento de Defensa de EE.UU. pedirá a los legisladores estadounidenses 80.000 millones de dólares (casi 70.000 millones de euros) para cubrir los costes de la campaña en Irán y gastos como los agrícolas y la ayuda en casos de desastre.el periódico de Wall Street informó el viernes.

El periódico estadounidense dijo que en los próximos días podría enviarse una solicitud formal al Congreso estadounidense.

El costo exacto de la guerra que Estados Unidos libró en Irán no está claro. En abril, un funcionario del Pentágono lo estimó en 25 mil millones de dólares en un informe de la nueva agencia Reuters.

En 2026, el ejército estadounidense recibió aproximadamente 1 billón de dólares para su presupuesto, y la administración Trump presionó para aumentar el gasto militar a alrededor de 1,5 billones de dólares en 2027.