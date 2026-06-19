Guerra contra Irán: se suspenden las conversaciones con Suiza y Vance permanece en EE.UU.

Publicado el 19 de junio de 2026última actualización 19 de junio de 2026
Vea el análisis en vivo de DW: El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán está bajo tensión mientras los combates estallan en el Líbano
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19 de junio de 2026
WSJ: El Pentágono pedirá al Congreso 80.000 millones de dólares
El Departamento de Defensa de EE.UU. pedirá a los legisladores estadounidenses 80.000 millones de dólares (casi 70.000 millones de euros) para cubrir los costes de la campaña en Irán y gastos como los agrícolas y la ayuda en casos de desastre.el periódico de Wall Street informó el viernes.
El periódico estadounidense dijo que en los próximos días podría enviarse una solicitud formal al Congreso estadounidense.
El costo exacto de la guerra que Estados Unidos libró en Irán no está claro. En abril, un funcionario del Pentágono lo estimó en 25 mil millones de dólares en un informe de la nueva agencia Reuters.
En 2026, el ejército estadounidense recibió aproximadamente 1 billón de dólares para su presupuesto, y la administración Trump presionó para aumentar el gasto militar a alrededor de 1,5 billones de dólares en 2027.
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19 de junio de 2026
Buque de propiedad japonesa navega por el Estrecho de Ormuz y abandona el Golfo
Un barco propiedad de una compañía japonesa con tres tripulantes japoneses logró abandonar el Golfo por el Estrecho de Ormuz el viernes tras quedar varado en la región debido a los combates entre Estados Unidos e Irán.
El buque es un petrolero que navega bajo bandera liberiana y actualmente navega hacia Japón.
Con la salida del petrolero, todos los buques vinculados a Japón y que llevaban marineros japoneses a bordo han evacuado el Golfo, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.
“A la luz de la firma del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno de Japón continuará haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para el rápido restablecimiento de la navegación libre y segura a través del Estrecho de Ormuz”, dijeron los diplomáticos japoneses.
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Suiza: ¿La niebla de las conversaciones de paz?
Hasta anoche, fuentes nos decían que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se llevarían a cabo en Suiza, con un signo de interrogación sobre cuándo exactamente.
Pero esta mañana nos despertamos no solo con vistas de montañas suizas tan altas que todavía están cubiertas de nieve cuando el sol de junio se siente abrasador al nivel de la calle, sino también con noticias de DC de que JD Vance canceló su viaje, al menos por ahora.
El aplazamiento no es una sorpresa en esta semana de idas y vueltas diplomáticas. Ceremonia, no ceremonia, charlas, no charlas, ¿lo harán, no? Ha habido una letanía de mensajes contradictorios.
Los mediadores qataríes y paquistaníes siguen dispuestos a acoger conversaciones, a un nivel técnico o de alto nivel. Y Suiza dice que continúa el “trabajo preparatorio relevante” en el complejo de montaña de propiedad qatarí que debía albergar las conversaciones.
Habrás oído hablar de la niebla de guerra, sin duda más peligrosa. Pero ésta es la niebla de posibles conversaciones de paz, y todavía hay mucho en juego.
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19 de junio de 2026
Ben Gvir de Israel: “¡Todo el Líbano debe arder!”
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instó al país a “volverse loco” después de que las FDI informaran que cuatro soldados israelíes habían muerto en el Líbano.
“Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo el Líbano debe arder!” dijo el político de extrema derecha en una publicación en línea.
El Líbano se ha convertido en un punto clave mientras Washington espera concluir la guerra con Irán, mientras Israel insiste en mantener tropas en el país vecino y proseguir su ofensiva contra Hezbolá. Apenas unas horas antes de la publicación de Ben Gvir, la agencia estatal libanesa NNA informó que 16 personas habían muerto en los ataques israelíes de la noche a la mañana.
“Con el debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no se pueden negociar”. Ben Gvir escribió el viernes.
“En Oriente Medio, no se gana con respuestas mesuradas y moderación: hay que volverse loco”.
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19 de junio de 2026
Israel dice que cuatro de sus soldados murieron en el Líbano, incluido el teniente coronel
Con la intensificación de los combates en el Líbano, Israel informó que cuatro de sus soldados murieron en los enfrentamientos, las primeras muertes confirmadas desde que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz el fin de semana pasado.
Uno de los soldados era un teniente coronel, según las Fuerzas de Defensa de Israel.
Actualmente, Israel controla partes del Líbano, con el objetivo proclamado de neutralizar a la milicia Hezbollah con base en el Líbano.
El incipiente acuerdo de paz entre Washington y Teherán exige el fin de los combates en el Líbano y que se respete la soberanía e integridad territorial del país. Pero Israel no es parte del acuerdo y ha rechazado los llamados a retirarse.
También el viernes, el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, instó a Estados Unidos a presionar a Israel para que detuviera su ofensiva en el Líbano. Según Barrot, París está trabajando para organizar una conferencia internacional que brinde apoyo al ejército libanés.
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19 de junio de 2026
Israel ataca el Líbano durante la noche
Al menos 16 personas en el Líbano murieron en ataques aéreos israelíes durante la noche, informó el viernes por la mañana la agencia de noticias estatal libanesa NNA.
El informe describió los ataques a varias ciudades como uno de los bombardeos más intensos de las últimas semanas.
Mientras tanto, el ejército israelí dijo que estaban respondiendo a violaciones del alto el fuego por parte de la milicia Hezbollah respaldada por Irán. Israel, Estados Unidos, Alemania y muchas otras naciones consideran a Hezbollah un grupo terrorista.
“Durante la noche, el ejército atacó y continúa atacando a terroristas e infraestructuras de Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano”, dijo el ejército israelí en un comunicado.
En medio de frágiles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes no se retirarán del Líbano hasta que se neutralice la amenaza de Hezbolá.
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19 de junio de 2026
Suiza cancela las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para el viernes
La reunión prevista entre funcionarios estadounidenses e iraníes está “aplazada” y no tendrá lugar el viernes, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, después de que el presidente estadounidense, JD Vance, retrasara su viaje a Suiza.
“Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones”, dijeron diplomáticos suizos, añadiendo que el “trabajo preparatorio” continuaba.
Anteriormente, el gobierno suizo había dicho que la cumbre se celebraría en el lujoso complejo turístico de montaña de Bürgenstock, en los Alpes suizos.
Los presidentes de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masoud Pezeshkian, ya firmaron el Memorando de Entendimiento sin reunirse personalmente.
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19 de junio de 2026
Informe: Los iraníes no vuelan a Suiza debido a los combates en el Líbano
Teherán también estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza, según Al Mayadeen, un canal satelital panárabe pro-Hezbolá respaldado por Irán.
El medio de comunicación dijo que esto se debía a que Israel continuaba su campaña en el Líbano.
El Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán prevé el “cese permanente” de los combates en el Líbano y pide que se respete la “integridad territorial y la soberanía” del país.
Pero Israel no es parte del acuerdo de paz y ha declarado que no tiene intención de poner fin a su ofensiva contra la milicia Hezbollah. Las fuerzas israelíes controlan partes del Líbano y lanzaron ataques aéreos contra objetivos dentro del país el jueves. El viernes, Hezbollah dijo que destruyó tres tanques israelíes.
La oposición de Israel al acuerdo de paz y los prolongados combates en el Líbano han desencadenado una ruptura pública entre la administración Trump y el gobierno israelí.
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19 de junio de 2026
JD Vance retrasa viaje para conversaciones de paz con Irán
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha pospuesto su viaje a Suiza donde se reuniría con negociadores iraníes para discutir la implementación del acuerdo de 14 puntos alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.
El equipo liderado por Vance estaba listo para irse pero fue rechazado, dijo la Casa Blanca, citando dificultades logísticas para las negociaciones.
“La logística de estas negociaciones nunca ha sido simple o predecible. Por ahora, el vicepresidente no partirá esta noche”, dijo un portavoz de la Casa Blanca el jueves por la noche. “Esperamos comenzar las conversaciones técnicas lo antes posible”.
Los funcionarios estadounidenses querían celebrar una ceremonia formal de firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán puso en duda eso, diciendo que era innecesario después de que los presidentes de ambos países firmaron el acuerdo el miércoles.
La firma del acuerdo por parte del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente iraní Masoud Pezeshkian extendió el alto el fuego por 60 días y abrió el camino para negociar sobre temas más amplios, incluido el programa nuclear de Irán.
Pero ha habido incertidumbre sobre los próximos pasos, ya que parecía poco probable que los dos países celebraran una ceremonia de firma y conversaciones en Suiza el viernes como se anunció anteriormente.
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Bienvenido a nuestra cobertura
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron un acuerdo inicial para extender el alto el fuego por otros 60 días y abrir el Estrecho de Ormuz.
El acuerdo entre Irán y Estados Unidos fue mediado por Pakistán.
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador clave, dijo que el acuerdo entró en vigor con “efecto inmediato”.
Mientras tanto, se esperaba que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, volara a Suiza para avanzar en las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear; sin embargo, su viaje fue pospuesto.
Estén atentos a los últimos acontecimientos sobre la guerra de Irán.
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