¿Qué lecciones sacará el nuevo liderazgo de Irán de los 110 días de guerra?

El preciso aprendizaje ideológico que la nueva dirección de Irán extrae de la guerra de 110 días puede ser el factor determinante en la negociación con los EE. UU. culminando en un acuerdo que impida de manera verificable al país desarrollar un arma nuclear, un resultado que podría iniciar una nueva era para la economía iraní al mismo tiempo que redefine Oriente Medio.

¿Representa todavía este equipo de liderazgo, formado rápidamente en el fuego de la guerra, una cruzada ideológica islámica, una descripción acuñada por Henry Kissinger, o la aceptación del memorándum de entendimiento, en palabras de JD Vance, denota un deseo de pragmatismo?

El vacío creado por la invisibilidad del líder supremo herido de Irán, Mojtaba Khamenei, hace de este momento algo así como un interregno. El jueves, Khamenei publicó una carta diciendo que se oponía al acuerdo en principio, pero había cedido al presidente, Masoud Pezeshkian, después de recibir garantías de que si los EE. UU. exigían demasiado, no aceptaría.

Los derechos del país y el eje de resistencia debían ser protegidos, dijo Khamenei. Al igual que su padre y predecesor, Ali Khamenei, se ha puesto en la envidiable posición de asegurar la absolución de culpa si los políticos electos se queman al tratar con occidente.

Su intervención pública, en vísperas de las conversaciones canceladas en Suiza, aún podría influir en el equilibrio de un debate cargado dentro de la administración estadounidense sobre la naturaleza del nuevo y más joven liderazgo de Irán.

El viernes pasado, Donald Trump parecía tomar partido cuando acusó al liderazgo iraní de ser “personas muy deshonrosas que no actúan de buena fe”.

Esa evaluación parecía coincidir con las opiniones de John Ratcliffe, director de la CIA, quien advirtió a su presidente que una brecha significativa separaba las posiciones expresadas públicamente por los funcionarios iraníes de lo que estaban diciendo en privado. “La inteligencia indica que las intenciones iraníes no coinciden con los compromisos hechos en el acuerdo”, concluyó Ratcliffe, según una fuente cercana a las discusiones.

La insinuación era que el equipo de liderazgo de Irán o bien se detendría en un acuerdo nuclear o, peor aún, concluiría que deben secretamente armar un arma ya que el estrecho de Ormuz eventualmente se convertiría en un activo en desuso.

Pocos iraníes niegan que el estrecho fue determinante en probar que los EE. UU. ya no podían imponer unilateralmente el orden mundial.

Payam Fazlinejad, un editor intransigente de la revista Naqd Andisheh, dijo: “La historia también ha demostrado a América que a veces la geografía se venga de la tecnología; parte del poder reside en los estrechos geográficos, no en equipo militar pesado. Irán ha llegado a comprender que posee un poder disuasorio mayor que un arma nuclear”.

Pero, al igual que muchos otros, Fazlinejad instó al liderazgo a romper el ciclo interminable de guerra, negociaciones y protestas. “El país no puede permitirse un nuevo error de cálculo y debe restaurar la estabilidad en el país”, dijo a Pezeshkian en una reunión de editores de medios esta semana. Los políticos pueden tener diferentes recetas, pero está claro que el público anhela un retorno a la normalidad.

Trump, juzgando por sus comentarios en la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, se ha alineado con una versión de este análisis y, como resultado, decidió abrazar al liderazgo de Irán. El martes, describió a los líderes del país – el tercer grupo con el que ha tenido que negociar – como “el grupo más racional con el que hemos tratado. No son radicalizados. Están buscando ayudar a su país.”

El equipo de Trump cree que en las últimas semanas han tenido acceso privilegiado a las figuras más destacadas de Teherán de una manera sin precedentes para los políticos estadounidenses desde la revolución de 1979.

Vance, por ejemplo, dijo que los EE. UU. nunca habían llegado tan cerca del liderazgo iraní. “Lo más genial del progreso que hemos logrado en las últimas semanas es que estás viendo a personas dentro del sistema iraní – incluido el liderazgo principal, incluso oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica – diciendo: ‘¿Sabes qué? Reconocemos que la forma en que hemos hecho negocios con los EE. UU. durante 47 años es un error.'”

Dijo que eran los intransigentes en Teherán quienes estaban exagerando los beneficios del acuerdo para Irán y minimizando sus inconvenientes – una evaluación que de hecho es probablemente lo contrario de lo que ha estado sucediendo en la capital durante las últimas dos semanas.

En realidad, ha sido la facción más intransigente, conocida como el Frente de Paydari y durante mucho tiempo opuesta al compromiso con occidente, la que ha denigrado el acuerdo. Este grupo, vinculado al ex negociador nuclear Saeed Jalili y destacado en el parlamento, describió el acuerdo como una catástrofe y dijo que poner fin al bloqueo ahora era prematuro.

Muchos de sus miembros aparecieron en manifestaciones callejeras y en la televisión para denunciar al equipo negociador como una traición a la revolución y al líder supremo mártir. El hermano de Jalili, Vahid, que dirige gran parte del canal estatal Irib, ha proporcionado una plataforma para los críticos del acuerdo, para la frustración abierta de Pezeshkian. Los críticos afirman que Irib es una versión invertida de Fox News, que suprime la opinión diversa.

La batalla interna sobre el acuerdo fue, en cierto sentido, una repetición de los argumentos que Irán atravesó cuando firmó el acuerdo nuclear en 2015. El principal negociador, entonces ministro de Relaciones Exteriores Javad Zarif, se convirtió en blanco de virulencia durante años, acusado de hacer un trato ingenuo con el “Gran Satán”.

Cuando Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, socavó severamente a la facción que veía la apertura de Irán a los mercados occidentales como esencial. Desde entonces, los defensores de la negociación han tenido que superar el argumento razonable de que los EE. UU. no pueden ser confiados. Actualmente, es la incapacidad de Trump para controlar a Israel en Líbano lo que debilita las negociaciones en Teherán.

Sin embargo, sigue pareciendo que, a pesar de la intervención de Khamenei, son los intransigentes los que tuvieron que retroceder. Los defensores de un acuerdo no solo ganaron un argumento, sino también una lucha de poder. Mohammad Bagher Ghalibaf, el constructor de consensos con inclinación conservadora recientemente reelegido como presidente del parlamento de Irán, probablemente – junto con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de donde proviene – es el beneficiario más destacado de la guerra.

Ghalibaf estaba tan seguro de su posición que sugirió que se llevó a cabo una votación en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional sobre si aceptar el acuerdo. Inusualmente, a los miembros del ejército también se les permitió votar. Solo una persona presente se opuso, reportadamente probablemente Jalili.

Figuras clave en el parlamento, un posible obstáculo, reconocen que el memorándum no es un documento que requiera la aprobación del parlamento.

En una larga entrevista el miércoles, marcada por muchos pronombres personales, así como alabanzas por la unidad nacional, Ghalibaf justificó el acto de negociación e implícitamente las concesiones inherentes en la negociación.

“Mi trabajo no es la diplomacia”, dijo. “Soy un luchador. Pero con el espíritu y la cultura de un luchador, busco trabajo diplomático. Nuestro objetivo era aliviar la presión y el fuego sobre la gente. Si estas negociaciones no hubieran tenido lugar, ¿habría ocurrido un evento así solo disparando un misil? No.

“Nuestras fuerzas armadas, en comparación con un enemigo armado hasta los dientes, pueden acabar con ellos, ¿pero esto habría sido posible sin el apoyo del pueblo? Nunca.”

Pero si la supervivencia en la guerra era el objetivo principal, la gran pregunta ahora es cómo se comportará el gobierno.

Las pistas iniciales, dicen los expertos, apuntan a que el nuevo liderazgo está operando una nueva estrategia global, que será más autoritaria, más pro-China y más dispuesta a escuchar pragmáticamente los consejos del IRGC. Los preparativos para el funeral de Ali Khamenei apenas sugieren que Irán se esté transformando en un régimen secular.

En el frente nuclear, hay un acuerdo disponible, ya que los EE. UU. han abandonado las líneas rojas anteriores. Sin embargo, Kelsey Davenport, experta en Irán en la Asociación de Control de Armamento, advirtió que las discusiones sobre el papel crítico de verificación en el terreno del inspector nuclear de la ONU, y la disposición del régimen a aceptar un régimen de inspección de la ONU necesariamente intrusivo, aún debían ser probadas. Se necesitaban plazos estrictos para que Irán informara al Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo.

Ghalibaf también parece ser consciente de que el enfoque dentro del gobierno necesita cambiar para abordar la inflación y los mercados de divisas. “Debemos tomar la primera línea de los niños lanzadores y aliviar a la gente de la presión económica”, dijo. “El criterio de éxito está cambiando de repeler amenazas externas a mejorar la economía.”

Una forma de hacerlo es no poner todos los huevos de Irán en la cesta occidental. Ghalibaf, designado hace un mes como enviado especial a China, hizo hincapié en un enfoque equilibrado entre el occidente y el oriente.

Sina Toossi, investigador principal del Centro de Política Internacional, dijo: “Durante años, Irán trató a China de manera transaccional. En última instancia, estaban buscando algún tipo de acuerdo con el occidente, y estaban usando a China como una forma de palanca. Pero realmente no entregaron a China todo lo que China quería.

“Xi Jinping visitó Teherán en enero de 2016, el mismo mes en que se firmó el JCPoA. Durante su visita, China e Irán firmaron un acuerdo de asociación estratégica integral, pero Irán otorgó todos los contratos a países europeos.”

Esfandyar Batmanghelidj, uno de los mejores analistas de la economía de Irán, dijo: “Los líderes empresariales y funcionarios chinos se sintieron desairados. Fue un error estratégico por parte de Irán no priorizar las relaciones con China. Ghalibaf está señalando que no está a punto de cometer el mismo error.”

Después de todo, pocos países en la región están progresando sin inversiones chinas, pero desde 2018 las sanciones de EE. UU. han hecho que esa inversión en Irán sea casi imposible.

Otro problema sin resolver es la política. Los iraníes que depositaron sus esperanzas en la promesa de Trump de que “la ayuda está en camino” se sienten abandonados. Uno dijo: “Cuando vas en un taxi, a las tiendas, [o] hablas con amigos, nadie está contento con el acuerdo. No esperábamos esto en marzo. No queríamos un Xi, o un Putin iraní.”