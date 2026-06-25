Imported Article – 2026-06-25 23:54:23

Un “mini tsunami” de petróleo está inundando el mercado global después de que el Estrecho de Ormuz se abrió y los petroleros atrapados finalmente fueron liberados, lo que ha llevado a la caída de los precios a niveles casi previos a la guerra, pero el alivio podría no durar mucho.

Los contratos de futuros de petróleo de agosto cayeron a alrededor de $70 por barril el miércoles, el nivel más bajo desde el día anterior al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, según Reuters.

Eso es casi el mismo precio que tenía el petróleo en julio pasado, y solo unos $10 más que antes de que estallara la guerra, un cambio notable apenas una semana después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

Los precios están siendo impulsados por los millones de barriles de petróleo que han estado varados en el Estrecho durante casi cuatro meses desde que Irán lo cerró, pero que ahora están siendo liberados día a día y volviendo al mercado, lo que lleva a un exceso de suministro y a la caída de los precios.

“El mini tsunami actualmente visto tras la reapertura del Estrecho de Ormuz ha movido el mercado de la escasez de barriles a la saturación de barriles”, dijo el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

“Así que el enfoque a corto plazo estará completamente en esta avalancha de barriles y cuánto tiempo tomará para ser absorbida”, dijo Hansen a Reuters.

Un impresionante total de 20 millones de barriles de petróleo pasaron por el Estrecho entre el martes y el miércoles solamente, a pesar de que las tasas de paso diarias siguen estando por debajo de lo que era antes de la guerra, cuando alrededor de 130 barcos transitaban por el corredor cada día.

Alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, convirtiendo a esta vía navegacional en el punto de inflexión de la guerra después de que Irán lo bloqueara poco después de ser atacado por Estados Unidos e Israel.

Los futuros del petróleo alcanzaron su punto máximo alrededor de $126.41 por barril cuando la crisis alcanzó su cúspide en abril.

El memorando de entendimiento estipuló que Irán abriera el estrecho a cambio de que Estados Unidos levantara las sanciones petroleras. Ese acuerdo dura 60 días mientras que el programa de armas nucleares de Irán sigue siendo objeto de más negociaciones.

Pero los bajos precios podrían no durar una vez que el exceso de petróleo comience a venderse, ya que las tensiones aún persisten en el Estrecho, donde un barco singapurés fue atacado por Irán el jueves, lo que mantiene a los transportistas cautelosos de utilizar el paso.

El número de petroleros que salen del Estrecho para descargar sigue siendo mayor que los que entran para recargar, lo que genera un desequilibrio que podría no estabilizarse hasta el próximo año, según Reuters.