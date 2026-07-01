El Gran Maestro Magnus Carlsen ha sido el número uno del mundo en ajedrez en cada lista de clasificación de la FIDE durante los últimos 15 años, desde julio de 2011. Aunque Carlsen ha tenido sobresaltos, por ejemplo, cualquier derrota ante el Gran Maestro Fabiano Caruana en el match del Campeonato Mundial de 2018 habría llevado a la estrella estadounidense a la cima, ha sido de manera notable el número uno del mundo ininterrumpidamente durante 15 años tanto en la lista de clasificación en vivo como en la oficial de la FIDE.

Carlsen se convirtió por primera vez en el número uno del mundo, en la lista en vivo, en octubre de 2008. En noviembre de 2009 superó los 2800 puntos y nunca ha bajado de esa marca, mientras que en enero de 2010 encabezó la lista oficial de clasificación de la FIDE por primera vez. Hubo dos períodos en los que el 15º Campeón Mundial, Viswanathan Anand, recuperó el primer puesto, con la última lista con Anand en lo más alto que apareció en mayo de 2011.

En ese momento, las listas se publicaban cada dos meses, y en julio de 2011 Magnus había tomado el control. Tuiteó: “Muy feliz de estar de nuevo en la cima del Ranking Mundial de Ajedrez”.

Desde entonces, Carlsen siempre ha sido el número uno en cada lista publicada, y también ha encabezado la lista de clasificaciones en vivo que se actualiza después de cada partida jugada.

Como se puede imaginar, tal hazaña lo sitúa en compañía muy exclusiva. Desde que las listas oficiales de clasificación de la FIDE se publicaron por primera vez en 1971, solo siete jugadores han ocupado el primer lugar, y solo tres de ellos son de alguna manera comparables a Carlsen en cuanto al tiempo en la cima.

Carlsen ha sido número uno del mundo en total durante exactamente 16 años, o 192 meses, superando los 102 meses del 12º Campeón Mundial Anatoly Karpov, pero todavía le faltan cinco años para igualar los 255 meses de Garry Kasparov, el 13º Campeón Mundial, o 21 años y tres meses.

[HIGHLIGHT: Carlsen ha roto varios récords y se mantiene firme en su posición como uno de los ajedrecistas más dominantes de la historia.]

[FACT CHECK: Carlsen ha sido un fenómeno imbatible en el ajedrez, manteniéndose en la cima durante un período excepcionalmente largo.]

[LINK: https://www.chess.com/news/view/magnus-carlsen-number-one-15-years-world-chess-ranking]