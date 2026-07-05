Predicción: Brasil vs Noruega

Veintiocho años después de su único encuentro anterior en la Copa del Mundo, Brasil y Noruega se enfrentan en el Estadio MetLife el domingo en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Carlo Ancelotti luchó desde atrás para derrotar a Japón 2-1 en la ronda de 32, mientras que Noruega venció a Costa de Marfil por el mismo marcador gracias a otra contribución decisiva de Erling Haaland.

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Brasil se adentra en el enfrentamiento eliminatorio sabiendo que nunca han vencido a Noruega, una estadística que añade una capa inusual de presión a un partido que ordinariamente se esperaría que controlaran.

Su encuentro más famoso tuvo lugar en la Copa del Mundo de 1998, cuando los escandinavos remontaron un déficit de 1-0 para ganar 2-1 en Marsella. Las dos naciones también empataron 1-1 en un amistoso en 2006, lo que significa que la Selección aún está buscando su primera victoria sobre los Vikingos.

Dicho récord histórico puede ser insignificante para muchos de los jugadores actuales, pero sirve como recordatorio de que Noruega ha planteado consistentemente problemas a Brasil. Los pentacampeones del mundo tuvieron otra dura prueba contra Japón en la ronda anterior, donde se encontraron perdiendo antes de que la apuesta táctica de Carlo Ancelotti transformara el partido.

Tras ponerse Japón por delante con un gol de Kaishu Sano, Ancelotti introdujo a Endrick y cambió a una formación mucho más agresiva. El cambio tuvo éxito inmediatamente, con Casemiro marcando el empate de cabeza antes de que Gabriel Martinelli anotara un dramático gol en el tiempo de descuento para enviar a Brasil a través.

La victoria mantuvo la trayectoria ascendente de Brasil después de un comienzo mixto en el torneo. Tras un empate en la primera jornada contra Marruecos, la Seleção respondió con victorias sobre Haití y Escocia antes de superar a Japón en la etapa eliminatoria. Con Vinícius Júnior en excelente forma y el ataque mostrando una fluidez creciente, la confianza se mantiene alta.

Noticias del equipo Sin embargo, hay preocupaciones físicas. Raphinha sigue indisponible, mientras que Lucas Paquetá y Casemiro están siendo monitoreados después de sufrir problemas contra Japón. Se espera que Casemiro esté lo suficientemente en forma como para participar, pero Paquetá podría ser reemplazado por Danilo Santos en el centro del campo.

Matheus Cunha probablemente mantendrá su lugar a pesar de no poder aumentar su cuenta goleadora en la ronda anterior, mientras que Endrick podría ser utilizado nuevamente como suplente de impacto en lugar de comenzar desde el principio. Vinícius sigue siendo la principal amenaza después de aportar cuatro goles y una asistencia durante el torneo.

Noruega Noruega ha adoptado un enfoque sin miedo desde su regreso a la Copa del Mundo, y esa mentalidad les ha ayudado a llegar a la etapa eliminatoria por primera vez en casi tres décadas.

Su camino a los cuartos de final ha sido impulsado por los goles. Los Vikingos han marcado en todos los partidos que han jugado en el torneo, y aunque las debilidades defensivas siguen siendo evidentes, su poder de fuego ha compensado repetidamente.

Erling Haaland ha sido la fuerza motriz detrás de ese éxito. El delantero del Manchester City ya ha marcado cinco goles en su primera campaña en la Copa del Mundo, lo que representa la mitad de la producción total de Noruega en Norteamérica. Su última contribución fue contra Costa de Marfil, donde anotó un gol tardío para asegurar la clasificación.

Mientras Noruega sufrió una derrota contundente contra Francia en su último partido de grupo, ese resultado llegó con una alineación fuertemente rotada después de que la clasificación ya estuviera asegurada. Fuera de ese revés, los hombres de Ståle Solbakken han ganado todos los partidos que han disputado en el torneo.

Noticias del equipo El equipo recibió noticias alentadoras antes de los cuartos de final. Julian Ryerson está cerca de regresar después de perderse partidos recientes por una lesión en el muslo y podría participar de alguna manera. De lo contrario, Noruega tiene pocas preocupaciones al entrar en el partido.

Más allá de Haaland, la creatividad sigue siendo una gran fortaleza. Martin Ødegaard y Patrick Berg han suministrado cinco asistencias entre ellos durante la competición, creando consistentemente oportunidades para la línea delantera.

El enfoque directo de ataque de Noruega y la voluntad de comprometerse con hombres en ataque los convierten en oponentes peligrosos, especialmente contra equipos incómodos defendiendo transiciones.

Factores clave a considerar Brasil nunca ha vencido a Noruega en cuatro encuentros previos. Vinícius Júnior ha contribuido directamente a cinco goles durante el torneo. Noruega ha marcado en cada partido de la Copa del Mundo que han disputado en 2026. Erling Haaland ha marcado cinco goles, lo que representa el 50% del total de goles de Noruega. Brasil está lidiando con preocupaciones físicas que involucran a Lucas Paquetá y Casemiro. El estilo contragolpeador de Noruega podría explotar las vulnerabilidades defensivas que Brasil ha mostrado durante todo el torneo.

Conclusión Este partido tiene todos los ingredientes para ser uno de los cuartos de final más entretenidos del torneo. Brasil posee una mayor profundidad, experiencia y calidad individual, pero el estilo directo de Noruega y la presencia de Haaland aseguran que representarán una amenaza genuina cada vez que avancen en ataque.

La Seleção parece estar construyendo impulso en el momento adecuado, pero aún han mostrado vulnerabilidades al lidiar con transiciones rápidas y equipos atacantes físicos. Las fortalezas de Noruega se alinean estrechamente con esas áreas.

Se esperan oportunidades en ambas áreas, pero la mayor calidad general y el impulso, así como la aura que posee Brasil, deberían ser suficientes para ver al equipo de Ancelotti avanzar.

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