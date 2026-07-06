Sistema de comando israelí identificó 850,000 objetivos en las guerras de Gaza y Líbano, según proveedor.

Israel identificó alrededor de 1,000 posibles objetivos al día durante los dos primeros años de las guerras en Gaza y Líbano con su sistema de comando y control, según una presentación de Elbit Systems, el mayor proveedor de armas del país.

Un total de 850,000 objetivos fueron detectados en tiempo real por el programa digital del ejército israelí Tzayad en todos los teatros de guerra de la milicia entre el 7 de octubre y finales de 2025, afirmó la compañía en una conferencia militar en Londres.

Se describe el número de personas, vehículos y otros objetos detectados en tiempo real para posibles ataques desde tierra, mar o aire, y muestra la intensidad de las guerras mortales libradas por Israel en los últimos tres años.

El total de 850,000 fue presentado en una conferencia de guerra terrestre organizada la semana pasada por el Royal United Services Institute por Miki Edelstein, un general mayor de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien es vicepresidente ejecutivo de Elbit.

El segundo comandante militar más importante de la OTAN, el Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer de Gran Bretaña, estaba sentado a su lado en un panel en el evento. Un tercer ponente en la sesión fue un brigadier del ejército británico.

Aunque la presencia de los dos altos oficiales británicos había sido anunciada en la agenda con antelación, Edelstein simplemente fue anunciado como “un ponente por confirmar” hasta que comenzó la sesión sobre “integración de nuevas capacidades con capacidades centrales”.

Una diapositiva presentada por Edelstein a la audiencia mayoritariamente militar incluyó una línea que describía las “operaciones de alto ritmo” realizadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, y mencionaba más de 20,000 planes de batalla de las FDI y 850,000 “objetivos de inteligencia en tiempo real”.

Los objetivos fueron descritos por Edelstein como “un enemigo del que no teníamos conocimiento previo”, que “aparece de repente” desde el suelo o por maniobra, “y queremos golpearlo con precisión”, pero “no tenemos suficiente munición” para hacerlo de inmediato.

Wes Bryant, un exasesor de objetivos de alto rango y analista de políticas en el Pentágono de EE.UU. que se especializó en evaluaciones de daños civiles, dijo que creía que la cifra de 850,000 era sumamente preocupante.

Había 2.2 millones de personas y 300,000 edificios en Gaza antes de octubre de 2023, el principal teatro de guerra en los dos años siguientes, dijo Bryant, sugiriendo que en un momento u otro las FDI habían apuntado a “cerca o más de la mitad de la población e infraestructura” del territorio.

Elbit suministra el programa digital del ejército israelí Tzayad, o Hunter, un sistema de comando que mapea las posiciones de las unidades amigas y de las consideradas enemigas. A principios de este año, la compañía ganó un contrato para desarrollar aún más Tzayad, utilizando inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones tácticas.