CoAS asegura la operación continua para rescatar a los secuestrados de Oyo

El jefe del Estado Mayor del Ejército (CoAS), teniente general Waidi Shaibu, ha afirmado que las tropas están avanzando significativamente hacia el rescate de los 39 alumnos y siete maestros que fueron secuestrados de tres escuelas en el Consejo Local de Oriire en el estado de Oyo.

Shaibu habló durante una sesión interactiva con ejecutivos de medios el fin de semana en Port Harcourt, estado de Rivers, como parte de las actividades que marcan la Celebración del Día del Ejército de Nigeria de 2026.

Prometió que la operación llevaría al rescate seguro de las víctimas y su reunión con sus familias.

El CoAS, al hablar sobre las operaciones en el noreste, dijo que las tropas bajo la Operación Hadin Kai habían registrado éxitos significativos contra los insurgentes y terroristas.

Según él, las tropas recientemente neutralizaron a un comandante de alto perfil del Estado Islámico, Abu Bilal al-Minuki, en colaboración con los Estados Unidos (EE. UU.).

Shaibu dijo que la mejora en la seguridad había permitido que las personas desplazadas regresaran a sus comunidades, señalando el reciente cierre del campamento de Personas Desplazadas Internamente (PDI) en Bama, estado de Borno.

Dijo que las tropas también habían mejorado la seguridad en Plateau, Benue, Nasarawa, Kwara, Níger y partes del estado de Kogi.

El jefe del Ejército, quien anunció que el Gobierno Federal había aprobado medidas para fortalecer el contingente militar para abordar las amenazas de seguridad emergentes, dijo que el presidente Bola Tinubu había aprobado el establecimiento de un nuevo depósito del Ejército nigeriano en Amasiri-Edda, estado de Ebonyi, lo que eleva el número total de depósitos del Ejército a tres.

Además, reveló que el Ejército había adquirido vehículos blindados, vehículos resistentes a minas y vehículos aéreos no tripulados para fortalecer sus capacidades operativas.

[Contexto: Se informa sobre los avances de las tropas y las operaciones militares en Nigeria, así como sobre el secuestro de alumnos y maestros en una región específica del estado de Oyo.]

[Verificación de los hechos: Se detalla la visita del gobernador del estado de Ekiti a las víctimas de un incidente de secuestro en un hospital, así como las medidas tomadas para garantizar la seguridad en el estado.]