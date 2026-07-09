En Myanmar, una generación intermedia está siendo diezmada por años de conflicto

Las familias en Myanmar continúan lamentando a sus seres queridos mientras la cifra estimada de muertos en la guerra civil supera los 100,000, según el monitor de conflicto ACLED.

Los civiles describen desplazamientos generalizados, pérdidas y dificultades, con muchas comunidades sin adultos en edad de trabajar después de años de combates.

A pesar de los cambios en la dinámica del campo de batalla, el conflicto en curso continúa devastando a las familias, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y profundizando la crisis humanitaria.

MYIT CHAY, (Myanmar), 9 de julio – Filas de familias en duelo de Myanmar se inclinan en silencioso dolor para rezar por sus muertos, algunos de los últimos víctimas en un conflicto de varios años estimado en haber cobrado 100,000 vidas.

Uniendo sus manos en el salón del monasterio en la región central de Magway, ofrecen limosnas por los fallecidos: pequeños billetes, arroz y curry, todo lo que pueden ahorrar mientras viven una guerra civil.

“¿Cuántos jóvenes más tendrán que morir?” preguntó Soe Gyi, recordando cómo su sobrino fue asesinado en combate después de abandonar su entrenamiento como monje para luchar por los rebeldes pro democracia.

“Solo quedan los ancianos y los niños muy pequeños”, dijo el hombre de 49 años el mes pasado, hablando bajo un seudónimo para proteger su seguridad, al igual que todos los demás en esta historia.

“La generación intermedia ha sido exterminada.”

La organización de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) dijo la semana pasada que el número de víctimas relacionadas con el conflicto en todos los bandos desde el golpe de estado de 2021 ahora asciende a 100,114.

ACLED cuenta los informes de medios de violencia. No hay una cifra oficial verificada, y las estimaciones varían ampliamente.

Pero en todo el área de Myit Chay en Magway, a orillas del río Irrawaddy que atraviesa Myanmar, el costo emocional es incuestionable.

Thaung Sein dijo que su hijo civil fue asesinado cuando su familia fue desplazada por una reciente ofensiva militar.

“Si nuestra generación más joven de niños puede sobrevivir hasta que crezcan, aún podría haber una oportunidad para un futuro mejor”, dijo la mujer de 45 años desde su refugio temporal en la jungla.

“Pero si ni siquiera pueden llegar tan lejos y las cosas continúan así, no quedará nada más que muerte.”

Dijo que el cuerpo de su hijo fue descubierto quemado y con heridas de punción en un paisaje desolador de aldeas carbonizadas.

Los rescatadores tomaron fotos de sus restos pero se negaron a mostrárselas, temiendo que se sintiera abrumada al verlas.

“En esta guerra, simplemente están matando a la gente indiscriminadamente”, dijo. “No hay ninguna consideración en absoluto por si alguien vive o muere”.

AFP no ha podido verificar de forma independiente los relatos de los entrevistados en esta historia.

Viudas de la guerra

La guerra civil comenzó cuando un golpe de estado en 2021 que depuso al gobierno electo de Aung San Suu Kyi llevó a los activistas pro democracia a tomar las armas contra el ejército, que ya estaba luchando en conflictos de larga data con ejércitos de minorías étnicas.

Los analistas dicen que después de cinco años, el ejército ahora está en la ofensiva, avanzando en todo el país y firmando treguas estratégicas con algunas facciones étnicas.

Pero los grupos rebeldes patrullan desafiante Myit Chay: una señal de que todavía hay más violencia por venir.

“Antes del golpe de estado, nuestra familia vivía feliz y reía junta, compartiendo lo que teníamos”, recordó Yin Than, de 39 años, cuyo marido fue a la guerra en nombre de la democracia antes de ser asesinado en abril de 2024.

“No fue una muerte natural, murió como un perro”, dijo.

“Ahora que él se ha ido, ¿en quién se supone que debemos confiar mi hijo y yo?”

Alrededor de Myit Chay, otra consecuencia visible de la guerra también es clara.

Las Naciones Unidas dicen que 3.7 millones de personas en Myanmar han sido desplazadas internamente.

Los monasterios donde las familias lloran también sirven como refugios temporales donde aquellos obligados a huir duermen entre sus pertenencias empaquetadas.

Pero ofrece poco alivio. “Nada va bien en ningún lado”, dijo Yin Than.

“No está bien en casa, y no está bien en los lugares a los que hemos huido”. – AFP