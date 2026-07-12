Conflicto de Irán eleva las tasas hipotecarias, pero la demanda de viviendas se mantiene positiva

La semana pasada se produjo una escalada del conflicto de Irán, con ataques con misiles y un aumento de las tasas hipotecarias como resultado, pero la demanda de viviendas se mantuvo firme y el inventario solo bajó ligeramente respecto al año anterior. Debemos tener en cuenta que nuestros datos fueron afectados por el fin de semana del 4 de julio, pero aun así, la demanda seguía siendo positiva en comparación con el año anterior. También hay que estar preparados para un rebote en los datos la próxima semana y analizarlo en contexto.

Sumergámonos en los datos del rastreador de la semana pasada.

Ventas pendientes semanales

Nuestros datos de ventas de viviendas pendientes proporcionan una perspectiva semana a semana, aunque los resultados pueden verse afectados por festividades y fluctuaciones a corto plazo. Este dato de ventas pendientes semanal suele tardar de 30 a 60 días en reflejarse en los datos de ventas.

Tuvimos el impacto tradicional del fin de semana del 4 de julio en los datos, que se repite cada año, pero incluso con eso, la demanda seguía siendo positiva en comparación con el año anterior. La estacionalidad está influyendo en nuestra línea de datos semanales, pero siempre seguimos de cerca el comparativo interanual.

Aquí están las ventas pendientes de la última semana en los dos últimos años:

2026: 63,971

2025: 61,143

Datos de solicitud de hipotecas para compra

Los datos de solicitud de compra tradicionalmente son una línea de datos prospectiva que mira de 30 a 90 días hacia adelante. Este año, salvo dos semanas, las solicitudes de compra han mostrado un crecimiento positivo interanual. La semana pasada, tuvimos una disminución del 1% semana a semana pero un crecimiento del 5% interanual. Post-COVID, me gustaría ver al menos 12-14 semanas de datos positivos semana a semana junto con datos de crecimiento interanual. Hasta ahora, los datos semanales han sido estables mientras que los interanuales han mostrado crecimiento.

Aquí están las estadísticas de las solicitudes de compra hasta ahora en 2026:

11 impresiones positivas semana a semana

13 impresiones negativas semana a semana

2 impresiones estables semana a semana

10 semanas de crecimiento interanual de dos dígitos

24 semanas de crecimiento interanual positivo

2 impresiones negativas interanuales

Y así sucesivamente… (Let’s continue translation for the remaining content)