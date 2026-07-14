Guerra en Chernobyl: Las trampas fotográficas muestran cómo el conflicto armado impactó en su fauna una vez próspera.

En medio del desastre nuclear de 1986, el páramo abandonado que rodea la Planta Nuclear de Chornobyl se convirtió en un refugio para la vida silvestre. Sin embargo, la guerra ha puesto a prueba ese frágil equilibrio.

El 24 de febrero de 2022, la Zona de Exclusión de Chornobyl fue capturada por Rusia en las primeras etapas del conflicto ruso-ucraniano, cuando las tropas invadieron Ucrania desde Bielorrusia. Sin embargo, ya para finales de marzo de 2022, se habían retirado, lo que permitió a las autoridades ucranianas recuperar el control total de la región.

Esta situación única dio a los científicos la rara oportunidad de observar de cerca el impacto ecológico de la guerra en tiempo real.

En años recientes, una serie de estudios han destacado cómo la Zona de Exclusión de Chornobyl se ha convertido en un “Edén accidental” para la biodiversidad después de ser abandonada. Las poblaciones de ciervos rojos, linces, alces, jabalíes, lobos e incluso osos pardos se recuperaron en tan solo unas décadas, aparentemente prosperando en un mundo libre de la intervención humana. Sin embargo, estos eventos recientes han perturbado esa paz.

En un nuevo estudio, un equipo liderado por Svitlana Kudrenko de la Universidad de Freiburg examinó cientos de miles de imágenes capturadas en la Zona de Exclusión mediante trampas para cámaras que continuaron grabando antes, durante y después de la presencia de las tropas ocupantes.

Estos datos se combinaron con encuestas diarias realizadas por personas que seguían trabajando o viviendo en y alrededor de la zona de exclusión, quienes informaron sobre el ruido y la interrupción que causaba el conflicto en un día dado.

La presencia de armas, tanques y soldados afectó a diferentes especies de maneras sorprendentemente diferentes. A medida que aumentaba la intensidad del conflicto armado, las observaciones de ciervos rojos en realidad aumentaban, mientras que las de corzos disminuían, como si hubieran huido de la zona. Esta divergencia puede reflejar los estilos de vida contrastantes de las dos especies.

Inesperadamente, los ciervos rojos y los zorros rojos se volvieron menos nocturnos durante la ocupación, cambiando hacia una mayor actividad diurna. Los investigadores sugieren que esto podría reflejar a los animales reorganizando sus horarios para evitar las perturbaciones relacionadas con el conflicto, independientemente de si ocurrían de día o de noche.

A pesar de que los efectos variaron ampliamente de una especie a otra, está claro que la guerra deja huellas profundas en el comportamiento animal, que se extienden mucho más allá de los páramos irradiados de Chornobyl hasta dondequiera que se desarrolle la violencia.

Otro estudio publicado a principios de este año examinó cientos de perros que viven en toda Ucrania, algunos cerca del conflicto y otros en áreas más seguras. A nivel de población, los perros que vivían en regiones afectadas por la guerra tendían a tener cuerpos más pequeños, orejas puntiagudas y hocicos más largos que los de las áreas más seguras.

Parecía que la selección natural estaba favoreciendo los llamados rasgos “tipo salvaje” –características más comúnmente asociadas con sus ancestros lobos– bajo las duras y cambiantes condiciones de la guerra.

Aunque aún está por verse si el breve período de inquietud en la Zona de Exclusión de Chornobyl cambiará las poblaciones animales a nivel genético a largo plazo, está claro que el conflicto sacudió el ecosistema.

El nuevo estudio se ha publicado en la revista Science.