Fiscalía pide retirar cargos de crímenes de guerra contra el ex comandante de la JEM de Darfur Abdallah Banda tras deterioro de pruebas después de más de 10 años

En un golpe a las perspectivas de asegurar la rendición de cuentas y eliminar la impunidad por crímenes de guerra y atrocidades en Sudán y Darfur, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, ha pedido a los jueces retirar los cargos por crímenes de guerra contra el ex comandante de la facción ‘Liderazgo Colectivo’ del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) de Sudán, Abdallah Banda Abakaer Nourain, argumentando que la evidencia en su contra ha empeorado hasta el punto en que ya no hay motivos suficientes para creer que es penalmente responsable por los presuntos delitos.

Una declaración emitida por la Oficina del Fiscal hoy dice que “en presentaciones hechas públicas esta semana, los fiscales pidieron a la Sala de Juicio IV que autorice la retirada de los cargos relacionados con los presuntos crímenes cometidos en Darfur, argumentando que más de una década después de que se presentara el caso por primera vez, la evidencia disponible ya no respalda continuar con el juicio”.

En marzo de 2011, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI decidieron que dos comandantes rebeldes, Abdallah Banda, un comandante de campo de la facción del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) conocida como ‘Liderazgo Colectivo’, y Saleh Jerbo, quien era el jefe de Estado Mayor de la facción separatista ‘Unidad’ del Ejército de Liberación de Sudán en 2025, eran penalmente responsables y debían ser juzgados por “violencia contra la vida” y “saqueo” en relación con un ataque asesino a una base de la Unión Africana en 2007, un asalto que mató a 12 cascos azules.

Los cargos contra Banda fueron confirmados en marzo de 2025, después de que se emitiera una orden de arresto en 2024. Sin embargo, en octubre de 2023, la CPI anunció que estaba terminando los procedimientos contra Saleh Jerbo, diciendo en ese momento que a pesar de la ausencia de un certificado de defunción oficial, la evidencia recibida apunta a la muerte de Saleh Mohammed Jerbo Jamus el 19 de abril de 2013. “En las circunstancias actuales, es apropiado terminar el caso contra Jerbo sin prejuicio, pero reanudar dichos procedimientos si se obtiene información de que está vivo”.

En febrero de 2010, la CPI se negó a confirmar los cargos contra el líder rebelde Bahar Idriss Abu Garda, quien también fue inicialmente acusado de complicidad en el ataque, “debido a la falta de suficiente evidencia para establecer motivos suficientes para creer que podría ser penalmente responsable de crímenes de guerra”.

Una evaluación objetiva de la evidencia

En su nueva petición al Tribunal, la fiscalía dijo que su decisión siguió “una evaluación objetiva de la evidencia”, guiada por “los intereses de la equidad y la justicia” y su obligación de investigar tanto la evidencia incriminatoria como la exculpatoria por igual.

Banda, un excomandante del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), fue acusado de tres cargos de crímenes de guerra por su presunto papel en el ataque del 29 de septiembre de 2007 a los cascos azules de la Unión Africana en el Sitio del Grupo Militar de Haskanita en Darfur. Doce cascos azules murieron y otros ocho resultaron gravemente heridos.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI confirmó los cargos contra Banda en marzo de 2011. Después de que no compareciera ante el tribunal, la Sala de Juicio IV emitió una orden de arresto en septiembre de 2014, encontrando que se había fugado.

Sin embargo, la Oficina del Fiscal dijo que los desarrollos en los años intermedios habían debilitado fundamentalmente el caso.

Citó la pérdida o no disponibilidad de testigos, la falta de voluntad de algunos testigos para cooperar, graves preocupaciones sobre la credibilidad que afectaban a otros, y nueva evidencia exculpatoria obtenida como razones por las cuales ya no cree que se haya alcanzado el umbral legal para la enjuiciamiento.

Con las investigaciones efectivamente agotadas y el paso del tiempo haciendo que sea poco probable que nuevas investigaciones produzcan nuevas pruebas, los fiscales concluyeron que había pocas perspectivas de cambiar esa evaluación.

La petición para retirar los cargos se presentó originalmente de manera confidencial el 5 de octubre de 2023 de acuerdo con las órdenes de la sala, pero no pudo divulgarse públicamente hasta esta semana.

Si los jueces aprueban la solicitud, el caso contra Banda llegará a su fin. Sin embargo, la retirada sería sin perjuicio, lo que significa que los fiscales podrían presentar nuevos cargos basados en los mismos hechos o hechos similares si emergen pruebas suficientes.

“No tomamos esta decisión a la ligera”, dijo la fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, que supervisa el caso de Banda.

“Reconocemos el impacto que tendrá en las víctimas que han estado esperando años por justicia. Estamos agradecidos por su cooperación con nuestra investigación y por su valentía al presentarse. Esperamos que muchos entiendan que si bien la Fiscalía tiene el deber de garantizar que se logre la justicia, también tenemos la obligación de proceder al juicio solo sobre la base de pruebas suficientes”.

Shameem Khan enfatizó que la decisión se relaciona solo con Banda y no afecta el trabajo más amplio de la CPI en Sudán.

“La retirada de los cargos solo concierne al Sr. Banda. Nuestra Oficina continuará sus esfuerzos en los casos pendientes ante el Tribunal sobre atrocidades pasadas, así como nuestra investigación en curso sobre crímenes actuales en Darfur. La Situación en Darfur sigue siendo una prioridad clave para nuestra Oficina”, dijo.

La CPI señaló que el Fiscal Karim A.A. Khan KC se apartó del caso de Banda cuando asumió el cargo en junio de 2021 porque anteriormente había actuado como abogado defensor de Banda. Desde entonces, la responsabilidad del caso ha recaído en la Fiscal Adjunta Shameem Khan.