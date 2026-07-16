Hawaii anuncia el calendario completo de voleibol femenino para 2026 bajo la dirección de Joshua Walker

El equipo de voleibol femenino de Hawái realizará la mayor parte de su trabajo fuera de la conferencia en tres eventos, se reveló en el calendario completo del equipo para 2026 el miércoles.

El Wahine Volleyball Classic de Hawaiian Airlines (del 28 al 30 de agosto) y el Outrigger Invitational (del 3 al 6 de septiembre) le darán al entrenador de primer año, Joshua Walker, la oportunidad de establecer su nuevo equipo en el Stan Sheriff Center, incluso contra su antigua escuela, Baylor, el 29 de agosto.

Rainbow Wahine, que tuvo marca de 12-17 el año pasado en la primera temporada perdedora en la historia del programa, se separó de Robyn Ah Mow en la temporada baja y tendrá 18 partidos en casa entre 29 fechas del calendario.

UH recibe a Central Arkansas en un par de partidos independientes el 10 y 11 de septiembre, luego se embarca hacia Las Vegas y el Lucky Aces Women’s Volleyball Invitational (18-20 de septiembre) en el Orleans Arena en Las Vegas, culminando con un encuentro contra su antiguo rival UCLA.

A partir de ahí, pasa a la primera temporada de UH en Mountain West, comenzando con Nuevo México en el Sheriff el 25 de septiembre.

Los campeonatos de Mountain West se llevarán a cabo en Las Vegas los días 24 y 25 de noviembre.

Calendario del voleibol femenino de Hawái 2026

* – denota partido de la Conferencia Mountain West

Agosto

28 – Sur de Georgia

29 – Baylor

30 â€” San Diego

Septiembre

3 – Tecnología de Utah

4 – Loyola Marymount

6 â€” UC San Diego

10 – Centro de Arkansas

11 – Centro de Arkansas

18 – Texas A&M – Corpus Christi

19 – Estado de Iowa

20-UCLA

25 – Nuevo México*

26 – Nuevo México*

Octubre

2 – en el Gran Cañón*

3 – en el Gran Cañón*

9 — Estado de San José*

10 — Estado de San José*

16 – en Wyoming*

17 – en Wyoming*

23 – UNLV*

24 – UNLV*

30 – en UC Davis*

31 – en UC Davis*

Noviembre

5 – Nevada*

7 – Nevada*

12 – Fuerza Aérea*

13 – Fuerza Aérea*

18 – en UTEP*

19 — en UTEP*

24-25 – Campeonatos de Mountain West