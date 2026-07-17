La nueva familia militar: permanecer juntos mientras viven separados.

Cada mañana, Chelsea Thomas se despierta casada, pero sola. Su esposo, un miembro del servicio de la Fuerza Aérea, ha pasado los últimos tres años viviendo a más de 600 millas de distancia debido a órdenes militares. Mientras él se trasladó a su próxima asignación, Thomas permaneció en Florida con sus hijos, preservando carreras, rutinas escolares y la vida que habían construido.

No es un despliegue. Para la familia de Thomas, es simplemente la vida militar. Durante generaciones, se esperaba que las familias militares empacaran juntas cada vez que llegaban órdenes. Hoy en día, algunas familias están haciendo un cálculo diferente.

En lugar de desarraigar las escuelas de los niños, abandonar carreras establecidas, dejar cuidados médicos especializados o interrumpir acuerdos de custodia, mantienen hogares separados mientras siguen casados, una práctica que las familias militares a menudo llaman “geo-baching”, abreviatura de soltería geográfica.

“Nunca imaginé vivir a cientos de millas de mi esposo”, admitió Thomas. “Los amigos a menudo asumen que los despliegues son la parte más difícil de la vida militar. Ella no está de acuerdo. “Para el mundo exterior, sigues casado, tu cónyuge está a salvo y la vida parece normal”, dijo Thomas. “Para la mayoría de lo que escuchamos, ‘Bueno, tú hiciste esta elección’, pero normal no es la palabra que usaría para describir criar niños, mantener un hogar, nutrir un matrimonio y llevar el peso de la vida cotidiana desde diferentes estados”.

Para Thomas, quedarse en Florida preservó dos carreras, las rutinas de sus hijos y el sistema de apoyo que la familia había construido.

Al comenzar a compartir la experiencia de su familia, esposas militares de todas las ramas del servicio se comunicaron con historias similares. Algunas se quedaron atrás para preservar carreras o la estabilidad educativa de los niños. Otros se quedaron debido a cuidados médicos especializados o redes de apoyo.

Esas conversaciones llevaron a Thomas a fundar Family in Flight, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo entre pares, recursos y asistencia para viajes a familias militares separadas geográficamente. Ella dijo que la organización se ha conectado con cientos de esposas que navegan matrimonios a larga distancia, moldeados no por un despliegue, sino por la vida militar en sí misma.

Jeanne Caruso anhelaba nada más que acompañar a su esposo en su asignación en Okinawa. En cambio, se quedó en Estados Unidos porque la atención especializada en la que confía para manejar la epilepsia no estaría disponible allí. Mudarse al extranjero, dijo, podría poner en riesgo significativo su salud.

Para la esposa de la Marina, Tiffany Nguyen, la decisión se centraba en su hijo. La familia se preparaba para un traslado al extranjero cuando descubrieron que su hijo había sido considerado no apto para un cambio permanente de estación por DoDEA basado en su Programa Educativo Individualizado. Nguyen dijo que está desafiando la determinación, argumentando que contiene discrepancias significativas. Dijo que a la familia le dijeron que las escuelas en el extranjero no podrían satisfacer las necesidades educativas de su hijo.

Las circunstancias difieren. El resultado no. Cada familia se encontró sopesando órdenes militares contra otra responsabilidad con la que no estaban dispuestos o no podían dejar atrás.

Aunque el Departamento de Defensa no rastrea la separación geográfica voluntaria entre miembros del servicio casados, Blue Star Families ha documentado la práctica antes. En su Encuesta de Estilo de Vida Militar de 2015, uno de cada cinco encuestados de familias en servicio activo reportó haber elegido la soltería geográfica al menos una vez durante su carrera militar. Las razones más comunes eran la carrera del cónyuge, asignaciones militares cortas y la educación de los niños.

Investigaciones más recientes de Blue Star Families ya no miden específicamente la soltería geográfica, pero muchas de las presiones siguen presentes. La Encuesta de Estilo de Vida Militar 2025 de la organización identificó el empleo de cónyuges militares, el salario militar, el tiempo lejos de la familia y la educación de los hijos dependientes entre las principales preocupaciones de calidad de vida para las familias en servicio activo. Casi siete de cada diez encuestados dijeron que dos ingresos eran esenciales para el bienestar financiero de su familia.

Los hogares en separación geográfica a menudo describen algo muy diferente. Thomas manejaba recogidas escolares, citas médicas, reparaciones en el hogar, horarios deportivos y días de enfermedad sin su esposo presente físicamente. Las conversaciones de crianza se hacían por teléfono. Hitos se desenvolvían a través de videollamadas.

“Parecía estar sentada sola por la noche después de que los niños se habían acostado y darme cuenta de que no había nadie más en la casa con quien compartir el día”, dijo.

Los despliegues traen grupos de preparación familiar, apoyo comunitario organizado y un entendimiento compartido de que la separación es temporal. La separación geográfica a menudo no lo hace.

“Cuando un miembro del servicio se despliega, las personas entienden el sacrificio”, dijo Thomas. “Existen grupos de apoyo, recursos y conversaciones en torno a esa experiencia. La soltería geográfica a menudo existe en las sombras”.

Las familias militares han navegado durante mucho tiempo separaciones involuntarias a través de despliegues y giras no acompañadas en el extranjero, donde el Departamento de Defensa determina que un miembro del servicio no puede llevar a dependientes debido a requisitos de misión o restricciones del país anfitrión.

La soltería geográfica es diferente.

Debido a que el arreglo es generalmente voluntario, el Departamento de Defensa no reconoce “soltería geográfica” como un estado oficial de personal o mantiene datos a nivel departamental sobre cuántas familias viven de esta manera. Los miembros del servicio casados que se trasladan voluntariamente sin sus dependientes generalmente son regidos por políticas de vivienda e instalación existentes en lugar de un programa separado de soltería geográfica.

Thomas dijo que todavía cree que su familia tomó la decisión correcta, aunque tuvo un costo. “Estábamos agradecidos por la oportunidad, la carrera y el hecho de que aún nos teníamos el uno al otro a través de todo eso”, dijo. “Ambas realidades pueden existir al mismo tiempo y eso está bien”.