Irán condena el ataque de EE. UU. cerca del hospital de cáncer infantil, lo llama crimen de guerra

El gobierno de Irán acusó a Estados Unidos de cometer un “atroz crimen de guerra” después de un ataque estadounidense cerca de un hospital infantil de cáncer en la ciudad suroccidental de Ahvaz, que obligó a la evacuación de emergencia de más de 200 pacientes pediátricos, intensificando la preocupación internacional sobre el impacto humanitario del conflicto en escalada.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo que el ataque nocturno apuntó a un área cercana al Hospital Especializado Shahid Baqaei, un importante centro de oncología pediátrica, obligando al personal médico a evacuar a 211 niños que recibían tratamiento contra el cáncer, incluidos los pacientes de quimioterapia.

En una declaración publicada en X, Baqaei describió el ataque como “bárbaro”, comparándolo con los ataques israelíes a instalaciones de salud en la Franja de Gaza.

“Este ataque bárbaro, que recuerda las atrocidades de Israel contra instalaciones de salud, causó un sufrimiento y ansiedad severos entre los niños hospitalizados y obligó a la evacuación de emergencia de 211 pacientes sometiéndose a quimioterapia”, dijo Baqaei. “Esto constituye un cobarde crimen de guerra contra los seres humanos más inocentes, niños que luchan valientemente por sus vidas”.

Funcionarios del hospital dijeron que la explosión ocurrió a poca distancia del complejo médico.

El Dr. Majid Bou’azar, gerente del hospital, dijo que los 211 pacientes tuvieron que ser reubicados bajo condiciones de emergencia después del ataque.

“Estos son pacientes altamente vulnerables, incluidos niños en tratamiento contra el cáncer”, dijo a Al Jazeera.

El personal médico describió escenas de pánico mientras los médicos y enfermeras trasladaban a niños gravemente enfermos a un lugar seguro.

“Algunos pacientes estaban en soporte de oxígeno y ventiladores”, dijo un empleado del hospital. “Los padres llevaban a los niños en brazos. Otros fueron trasladados con líneas intravenosas aún conectadas o transportados en sillas de ruedas”.

El director del hospital, Reza Bazar, afirmó que las explosiones cercanas interrumpieron las operaciones del centro y temporalmente dejaron partes del hospital inutilizables, según la agencia de noticias Fars de Irán.

El incidente ocurre en medio de una creciente campaña militar de Estados Unidos que cada vez más ha apuntado a infraestructuras civiles junto con instalaciones militares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán instó a la comunidad internacional, las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias a condenar el ataque, argumentando que los ataques que ponen en peligro las instalaciones médicas violan el derecho humanitario internacional, incluidas las Convenciones de Ginebra, que otorgan protección especial a hospitales y personal médico durante conflictos armados.

Los funcionarios iraníes sostienen que los ataques que ponen en riesgo las instituciones de salud representan graves violaciones a la ley internacional, independientemente de si los hospitales son alcanzados directamente.

El gobierno ha acusado reiteradamente a Washington de ampliar el conflicto al atacar infraestructuras civiles y ha advertido que tales operaciones amenazan las perspectivas de un fin negociado a la guerra.

El último incidente ha renovado la preocupación internacional sobre la protección de las instalaciones médicas en conflictos armados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido repetidamente que los ataques contra hospitales, ambulancias y trabajadores de la salud tienen consecuencias humanitarias devastadoras, subrayando que las instalaciones médicas gozan de una protección especial bajo el derecho humanitario internacional y nunca deben ser objetivos de operaciones militares.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha subrayado de manera consistente que las partes en conflictos armados están obligadas a distinguir entre objetivos militares e infraestructuras civiles y garantizar la seguridad de hospitales y pacientes.

Si bien ninguna de las organizaciones emitió una declaración pública específica sobre el incidente en Ahvaz en el momento de la noticia, ambas han hecho llamados reiterados a cumplir estrictamente con el derecho humanitario internacional y proteger los servicios de salud en zonas de conflicto.

La evacuación reportada de pacientes pediátricos con cáncer también ha llamado la atención de observadores humanitarios, que advierten que las interrupciones en el tratamiento especializado pueden poner en riesgo inmediato a niños vulnerables y tener consecuencias duraderas para su recuperación.

El incidente aumenta el temor creciente de que los ataques continuos que afectan la infraestructura civil y los servicios de salud puedan escalar aún más el conflicto y complicar los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego duradero.