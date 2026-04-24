Golf de Villeneuve-sur-Lot: su rescate podría pasar por una solución de nueve hoyos

El pasado mes de diciembre, una de ellas, que gestionaba el campo de golf de Brest Iroise, quebró. Unos meses más tarde, Emmanuel Coulon decidió desprenderse de Villeneuve, el restaurante situado en la finca y dos apartamentos de la residencia contigua: “Lleva varios años perdiendo dinero aquí”, explica Renaud Leygue, presidente de la asociación deportiva Golf de Villeneuve, que reúne a los aficionados al golf. villeneuvois. 18 hoyos en 50 hectáreas es una carga pesada sólo en términos de mantenimiento de los espacios y del personal que debe cuidarlos. »

Un coste que ni los 4.000 visitantes al año y los 250 abonados, ni la actividad del restaurante alcanzan para financiar. En total, en la finca trabajan siete empleados, cuatro de ellos para el establecimiento culinario y tres jardineros para los verdes, “sin contar al profesor que es independiente”, añade Renaud Leygue.

¿Salvar el golf a toda costa?

Desde hace más de una semana, este último lucha, en nombre de la asociación, para salvar el campo de golf de Villeneuve, “que deberá cerrar el 31 de diciembre si no se presenta ningún comprador. Lo cual es muy probable”. El presidente Leygue ha aumentado el número de entrevistas. Inicialmente con las comunidades, y en particular con Villeneuve-sur-Lot, cuyo campo de golf lleva el nombre. Pero el Ayuntamiento no tiene medios de acción. De hecho, el sitio está ubicado en la ciudad de Castelnaud-de-Gratecambe. La aglomeración o la nueva oficina de turismo del Vallée du Lot ya no tienen, Castelnaud depende de la comunidad de municipios Bastides en Haut Agenais Périgord.

Una solución: reducir el campo a nueve hoyos, que luego se alquilaría, junto con la casa club.

La asociación se dirigió entonces al propietario. Se habría mencionado una solución: la de reducir el campo a nueve hoyos, que luego serían alquilados, junto con la sede del club, por la asociación: “Esto no nos impediría seguir organizando competiciones y costaría mucho menos en mantenimiento, explica Renaud Leygue, reconociendo que “si todos están de acuerdo sobre el principio, la mayor parte del trabajo queda por hacer, para ver cómo poner en marcha el proyecto”. Contactado, Emmanuel Coulon no quiso responder a nuestras preguntas.