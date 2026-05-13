Fiscales: El tiroteo fatal de un músico de Jacksonville fue justificado bajo la ley Stand Your Ground de Florida

JACKSONVILLE, Florida. – Los fiscales han determinado que un hombre de Jacksonville actuó legalmente cuando mató a tiros a otro conductor durante un enfrentamiento de furia en la carretera en el área de Sandalwood el año pasado.

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En una revisión publicada por News4JAX, la Oficina del Fiscal del Estado concluyó que estaba justificado que el joven de 22 años usara fuerza letal contra Joe Starkey, de 62 años, durante el tiroteo del 10 de diciembre de 2025 en la intersección de St. John’s Bluff Road South y Theresa Drive.

El abogado de la familia, John Phillips, dijo que tiene planes de presentar una demanda por muerte por negligencia mientras continúan presionando para que se rindan cuentas en el caso.

“No estamos de acuerdo con sus hallazgos”, dijo Phillips.

Según el informe, Starkey salió de su vehículo durante un enfrentamiento entre los dos conductores y se acercó a la camioneta del joven de 22 años mientras estaba detenida en un semáforo.

Los investigadores dijeron que el tirador y su novia estaban entregando comida para DoorDash cuando el encuentro se intensificó.

Los relatos de los testigos difieren sobre cómo comenzó el enfrentamiento. La esposa de Starkey dijo a los investigadores que el joven de 22 años conducía de manera errática y casi provocó un accidente. El conductor y su novia dijeron que Starkey los había estado siguiendo de cerca y encendiendo sus luces altas.

La Oficina del Fiscal del Estado dijo que Starkey salió de su vehículo a pesar de que su esposa le instó a que no lo hiciera.

El conductor y su novia dijeron a los detectives que Starkey se acercó a la ventana abierta del lado del conductor de la camioneta mientras gritaba y gesticulaba agresivamente. El conductor dijo que le advirtió a Starkey que estaba armado y le dijo que no se acercara.

Según la revisión, Starkey luego metió la mano en el vehículo a través de la ventana abierta, lo que provocó que el joven de 22 años disparara un tiro.

Los investigadores de la escena del crimen encontraron evidencia de sangre dentro y dentro del vehículo que, según los fiscales, respaldaba su versión de que Starkey estaba en la ventana del vehículo o dentro de ella en el momento del tiroteo.

El informe concluyó que el joven de 22 años creía razonablemente que la fuerza letal era necesaria para evitar una muerte inminente o daños corporales graves.

Los fiscales citaron las leyes de autodefensa y Stand Your Ground de Florida, incluidas las protecciones legales que implican el ingreso forzoso a un vehículo ocupado.

“En consecuencia, el uso de fuerza letal fue legal y no se justifican cargos criminales”, afirma el informe.

El hombre llamó inmediatamente al 911 después del tiroteo, permaneció en el lugar y cooperó con los investigadores, según la revisión.

Una autopsia encontró que Starkey murió a causa de una herida de bala en el pecho. Los resultados de toxicología mostraron que su concentración de alcohol en sangre era de 0,112.

La Oficina del Fiscal del Estado dijo que no se presentarán cargos a menos que surja evidencia adicional.

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