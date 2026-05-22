Más de 1.3 millones aún necesitan asistencia humanitaria urgente

Maputo, 21 de mayo (AIM) – Más de 1,3 millones de personas todavía se encuentran en una situación de emergencia y necesitan asistencia humanitaria urgente en las regiones afectadas por el terrorismo islamista en el norte de Mozambique.

Según Paulo Beirão, Secretario Permanente del Ministerio de Trabajo, Género y Acción Social, que habló el miércoles en Maputo durante una Mesa Redonda sobre el “Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad”, estas personas se encuentran en las provincias del norte de Cabo Delgado, Niassa y Nampula y la mayoría son mujeres y niños.

“Las mujeres y los niños son los más afectados, más vulnerables a los impactos del terrorismo, el desplazamiento forzado y la inestabilidad social. El conflicto armado, el extremismo y el desplazamiento han debilitado el tejido social”, dijo.

Por lo tanto, el gobierno planea reforzar las respuestas de emergencia e implementar medidas estructurales destinadas a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

Beirão explicó que el gobierno está preparando el segundo ciclo del Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad para el período 2026 y 2035, “que estará alineado con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, dos instrumentos internacionales destinados a promover la participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos.”

Por su parte, Hermenegildo Mulhovo, director ejecutivo del Instituto de Democracia Multpartidaria, dijo que aunque las mujeres son las principales víctimas de los conflictos armados, son excluidas de los mecanismos formales de resolución de crisis.

“En varias comunidades afectadas por los conflictos, fueron las mujeres quienes lograron estabilizar el diálogo y evitar más víctimas. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen expuestas al desplazamiento forzado, la violencia sexual, la pérdida de medios de vida y la exclusión social”, afirmó.

También agregó que en esas provincias centrales afectadas por los legados de los conflictos militares, las mujeres enfrentan pobreza, inseguridad alimentaria y fragilidad económica.

Catherine Sozi, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Mozambique, destacó que el país debe seguir promoviendo la paz sostenible, la inclusión y la cohesión social “favoreciendo el liderazgo femenino en la mediación de conflictos y la respuesta humanitaria.”

“La inseguridad no puede verse solo desde el punto de vista del conflicto militar, sino también desde el punto de vista de la pobreza”, dijo.

En marzo pasado, la Unión Europea (UE) se comprometió a desembolsar 20 millones de euros (23 millones de dólares estadounidenses, al tipo de cambio actual) para fortalecer la asistencia humanitaria en las regiones afectadas por el terrorismo islamista. Este apoyo formaría parte de un paquete más amplio de 36 millones de euros destinados a la región de África Meridional.

El anuncio se produjo en un contexto sensible, marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones militares en el norte de Mozambique, ya que las fuerzas ruandesas desplegadas para combatir el terrorismo en la región condicionaron su presencia continua a la regularización de los desembolsos por parte de la Unión Europea.

Sin embargo, las autoridades ruandesas anunciaron recientemente que el gobierno mozambiqueño asegurará los fondos necesarios para la continuidad de la misión en Cabo Delgado, ya que la Unión Europea no planea renovar su apoyo financiero.

Las Fuerzas Ruandesas fueron desplegadas en el norte de Mozambique en 2021 a solicitud del gobierno mozambiqueño para apoyar la lucha contra los terroristas que operan en la región desde 2017. (AIM)