Nuevo comandante toma el mando de la unidad clave de la Fuerza Aérea en el campo de aviación del Ejército de Pope.

Nuevo comandante toma el mando de la unidad clave de la Fuerza...

POPE ARMY AIRFIELD – Una de las unidades restantes de la Fuerza Aérea en Pope Army Airfield que apoya la misión de la Fuerza de Respuesta Inmediata con sede en Fort Bragg cambió de mando este mes.

El Coronel Allen C. Morris, Jr., comandante del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea, entregó el mando al Coronel Brian K. Steinke durante una ceremonia el 21 de mayo en la sede del grupo en Pope Army Airfield.

Morris asumirá el mando del Ala de Movilidad Aérea 305 en la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, Nueva Jersey, mientras que Steinke ha servido más recientemente como subcomandante del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea.

El Mayor General Darren R. Cole, comandante de la Vigésima Primera Fuerza Aérea y del Centro Expedicionario de la Fuerza Aérea de EE. UU., presidió la ceremonia.

Cole dijo que el cambio de mando se trata de los dos comandantes y de la historia y legado del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea.

El grupo, que cuenta con aproximadamente 500 personas, tiene la misión de proporcionar un apoyo estratégico rápido cuando las fuerzas asignadas al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, al Cuerpo Aerotransportado 18 y a la 82ª División Aerotransportada se despliegan.

“Ustedes son el equipo de mantenimiento de la libertad, gestionando un aeródromo y operaciones de movilidad aérea como un grupo independiente con funciones tipo alas en una base del Ejército, asegurando que la fuerza de misión nacional de Estados Unidos y las fuerzas de respuesta global puedan desplegarse en cualquier lugar, en cualquier momento”, dijo Cole a los aviadores en la ceremonia. “Y lo han hecho. No es solo una promesa vacía; lo demostraron, y el mundo se dio cuenta. Así que hoy su comandante cambia, pero su misión y mis expectativas hacia ustedes no lo hacen.”

Comandante saliente

Cole dijo que el mayor impacto en el rendimiento de una unidad es su comandante.

Morris lideró el 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea durante 29 meses “con disciplina, estilo y entusiasmo”, dijo Cole.

Dijo que Morris reconstruyó el grupo independiente en un equipo orientado a la misión conjunta; estableció una nueva cultura de responsabilidad; redactó nuevos planes de grupo para entrenamiento, acciones de emergencia para contrarrestar sistemas aéreos no tripulados y respuesta a crisis; redujo el moho de los dormitorios; reactivó el programa de recuperación de accidentes de aeronaves de la base; y finalizó acuerdos con el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y los ingenieros del Ejército.

“Desató la ingeniosidad de este equipo empoderándolos”, le dijo Cole a Morris.

Dijo que el impacto más profundo de Morris fue cuidar a los aviadores.

En sus palabras, Morris agradeció a los demás y dijo que juntos pasaron por una inspección de preparación para el combate sin aviso; reorganizaron el entrenamiento de combate para el Comando de Movilidad Aérea; forjaron alianzas en todo Fort Bragg; y apoyaron una extracción de tres meses de la 82ª División Aerotransportada.

“El trabajo es el trabajo. No importa cuyo rostro esté en la pared; siempre estará allí; pero las personas hacen que el trabajo sea agradable y memorable”, dijo Morris.

Dijo que en Pope se escucha repetidamente que “no tiene por qué ser así”.

“Si tan solo pudiéramos obtener más dinero, más personas, más apoyo, si logramos que el Ejército arregle algo, o que asignen aviones aquí a tiempo completo, si podemos hacer de Pope una Base de la Fuerza Aérea nuevamente, hacer que el 43º sea un ala, o tener un equipo aéreo”, dijo Morris.

Sin embargo, dijo que la unidad tiene el tamaño adecuado para la misión que ejecuta.

“Si tomas posesión y te mantienes humilde, entonces este lugar, estas unidades, estas personas y esta misión se vuelven un parte de ti, y te vuelves protector”, dijo Morris. “Este lugar tiene demasiada historia y bondad, y ofrece demasiado como para que le cuelguen la etiqueta de ‘No hay esperanza en Pope’ en sus letreros.”

La misión puede ser intensa e incluso frustrante, dijo Morris, pero también es impactante.

“Incluso cuando estás realizando tu misión principal, como trasladar la 82ª, es una lucha. … pero le dije a cada comandante del Comando de Movilidad Aérea, general visitador y hasta el Presidente del Estado Mayor Conjunto y el Secretario de la Guerra, cualquiera que no quiera venir a Pope a liderar está loco”, dijo Morris.

Dijo que con Steinke al mando, espera que los aviadores continúen aprovechando las oportunidades.

“Este lugar se te mete en la sangre, y seguirá en la mía”, dijo Morris. “No solo agradezco a la Fuerza Aérea por eso, sino también a todos ustedes.”

Nuevo comandante

Morris dijo que, hace casi dos años, Steinke estaba en medio de un traslado de la Base de la Fuerza Aérea de Maxwell en Alabama a la Base de la Fuerza Aérea de Scott en Illinois y le dijeron que cambiara de rumbo para dirigirse a Pope. Morris dijo que le gustaría poder mostrarle a Steinke lo que sucedería dos años después.

“Aún quedan dos años de trabajo por delante. Felicidades … . Gracias por estar dispuesto, capaz y listo para abandonar tu plan de la Fuerza Aérea y mudarte a Pope para unirte a nuestro equipo de mando, no por diseño, pero seguramente por destino”, dijo Morris a Steinke.

Cole dijo que la experiencia de más de 20 años de combate de Steinke lo ha colocado “en este momento con la responsabilidad de las vidas de cientos de aviadores y sus familias”.

Según la biografía de Steinke, fue comisionado en 2003 a través del programa ROTC de la Universidad de Texas A&M y es un navegante maestro con más de 1,500 horas de vuelo, incluidas 595 horas de combate en apoyo de las Operaciones Libertad Duradera, Libertad Iraquí y Nuevo Amanecer.

“Conoces este grupo íntimamente, y aportas una gran cantidad de experiencia operativa, habilidades excepcionales y un profundo entendimiento de este entorno conjunto a tu equipo”, dijo Cole a Steinke. “Sé que estás listo. Así que aquí está mi desafío para ti: Mantén altos estándares. La movilidad global rápida y la entrada conjunta por la fuerza tienen tolerancias exigentes. Mantén la preparación y resuelve problemas entre culturas. Habrá muchos. Construye ventajas para los luchadores en todo lo que hagas. Siempre debes estar maniobrando para ganar. El enemigo nunca duerme.”

En sus breves comentarios, Steinke dijo que Morris llegó en un momento en que el grupo necesitaba liderazgo, y Morris entregó.

“Es un honor para mí tomar esta unidad de ti y continuar ese vector hacia adelante y hacia arriba. … Para los hombres y mujeres del 43º Grupo de Operaciones de Movilidad Aérea, va a ser fantástico”, dijo Steinke. “Vamos a hacer grandes cosas, seguir haciendo grandes cosas. … Me siento honrado y humilde de estar aquí al timón para continuar el trabajo que ustedes han estado haciendo.”

La escritora Rachael Riley puede ser contactada en rriley@fayobserver.com o al 910-486-3528.