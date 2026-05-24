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Se escuchan disparos cerca de la Casa Blanca

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Gabriel Sánchez
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Se escuchan disparos cerca de la Casa Blanca

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fin de semana por la noche

Se escucharon decenas de disparos cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche, lo que provocó el cierre de la Casa Blanca. El Servicio Secreto llevó a los periodistas del jardín norte al interior. Julie Tsirkin, de NBC News, fue testigo del incidente.23 de mayo de 2026

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