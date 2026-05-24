El Servicio Secreto mata a tiros a un sospechoso frente al puesto de control de la Casa Blanca y un transeúnte resulta herido

alternar título Alex Brandon/AP

WASHINGTON – Una persona que se acercó a un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes murió, según funcionarios federales.

El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo en un comunicado el sábado por la noche que, según una investigación preliminar, la persona se acercó a un puesto de control poco después de las 6 pm ET “sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar contra los oficiales apostados”.

Los agentes respondieron al fuego y alcanzaron al sospechoso, que fue transportado a un hospital de la zona, donde murió más tarde, según el Servicio Secreto.

Un transeúnte fue alcanzado, pero un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijo que no estaba claro si esa persona fue alcanzada por las balas iniciales del sospechoso o por las disparadas posteriormente por los agentes.

El Servicio Secreto dijo que ninguno de sus oficiales resultó herido y que el presidente Donald Trump, que se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, no resultó “impactado”.

Esta es una actualización de noticias de última hora. La historia anterior de AP sigue a continuación.

El Servicio Secreto de Estados Unidos disparó a una persona cerca de la Casa Blanca el sábado, y un transeúnte también recibió disparos, dijo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Se dijo que ambas personas se encontraban en estado crítico, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre la investigación.

Los periodistas que trabajaban en la Casa Blanca el sábado informaron haber escuchado una serie de disparos y se les pidió que buscaran refugio dentro de la sala de conferencias de prensa.

El día X, el Servicio Secreto dijo que estaba “al tanto de informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” (a una cuadra de la Casa Blanca) y que estaba “trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”. Dijo que tendrá una actualización en breve.

En una publicación en las redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, dijo que los agentes estaban respondiendo a los disparos y dijo que “informaría al público en la medida de lo posible”.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca en ese momento.

La evidencia del tiroteo era visible en una acera justo afuera del complejo de la Casa Blanca, donde una cinta amarilla de la escena del crimen serpenteaba por el pavimento y oficiales del Servicio Secreto de Estados Unidos colocaron docenas de marcadores de evidencia de color naranja en el suelo. También se vio material médico, incluidos lo que parecían ser guantes quirúrgicos de color púrpura y kits que normalmente utiliza el personal médico de emergencia.

En una publicación compartida en X, la corresponsal senior de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, compartió un video dramático del momento en que dijo que escuchó lo que “sonó como docenas de disparos” y se agachó para cubrirse. Al escribir que había estado realizando una tarea rutinaria que los reporteros de la Casa Blanca hacen a diario (filmarse a sí mismos en un teléfono celular para una publicación en las redes sociales), el video de Wang la muestra hablando durante unos segundos sobre las declaraciones de Trump el sábado anterior sobre un posible acuerdo con Irán.

Mientras se escuchan los sonidos de los disparos de fondo, los ojos de Wang se agrandan y se agacha en la carpa de los medios, que se encuentra entre las situadas en una fila a lo largo del camino de entrada a la Casa Blanca donde los locutores filman sus informes. En X, el vídeo de Wang había sido compartido miles de veces hasta el sábado por la noche y visto al menos 3 millones de veces.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo en su cuenta X que el Servicio Secreto estaba trabajando en el lugar y advirtió a la gente que evitara el área. La escena está cerca de donde un hombre armado tendió una emboscada a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en noviembre pasado.

La especialista del ejército estadounidense Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de sus heridas. Andrew Wolfe, que entonces tenía 24 años, resultó gravemente herido. Rahmanullah Lakanwal ha sido acusado de ese incidente.

El tiroteo del sábado se produce casi un mes después de lo que las autoridades policiales dijeron que fue un intento de asesinato del presidente el 25 de abril mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington. Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente inocente de los cargos de intento de matar a Trump y permanece bajo custodia federal.

Después de ese susto, agentes del Servicio Secreto dispararon contra un sospechoso que, según dijeron, había disparado contra agentes cerca del Monumento a Washington, también cerca de la Casa Blanca. Michael Marx, de 45 años, de Midland, Texas, fue acusado en una denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en relación con el tiroteo del 4 de mayo. En ese incidente un transeúnte adolescente resultó herido.