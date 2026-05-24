Informe de guerra de Ucrania: Zelenskyy emite una advertencia después de que Rusia golpea Kyiv con el misil Oreshnik.

La capital de Ucrania, Kyiv, fue golpeada por un masivo ataque de misiles y drones temprano el domingo, poco después de que su fuerza aérea advirtiera que Rusia podría lanzar un misil balístico hipersónico Oreshnik. Las explosiones resonaron en la ciudad poco después de la 1 am, después de que la fuerza aérea anunciara una amenaza de lanzamiento de Oreshnik en su canal de Telegram. Oficiales dijeron que una persona murió y 20 resultaron heridas. Varios edificios residenciales resultaron dañados en toda la ciudad, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, en Telegram. “La capital ha sido blanco de un ataque masivo de misiles balísticos”, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kyiv. “Actualmente hay informes de al menos cuatro áreas afectadas por el ataque: los distritos de Shevchenkivsky, Dniprovsky y Podilsky. Se informan preliminarmente incendios y daños en edificios residenciales”. Los escombros estaban en llamas en los terrenos de una escuela en el centro de la ciudad, dijo Klitschko. La fuerza aérea no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters sobre si un Oreshnik impactó en algún objetivo durante el ataque.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advirtió que el uso de armas como el misil Oreshnik “sienta un precedente mundial para otros posibles agresores”. Añadió en una publicación en redes sociales: “Si se permite a Rusia destruir vidas a esta escala, entonces ningún acuerdo detendrá a otros regímenes basados en el odio de la agresión y los ataques. Contamos con una respuesta del mundo, y no post factum, sino preventiva. Se debe ejercer presión sobre Moscú para que no amplíe la guerra”.

Canadá condenó enérgicamente el ataque de Rusia a objetivos civiles en Kyiv, con el primer ministro Mark Carney instando a Moscú a cesar de inmediato los ataques y su “guerra ilegal de agresión”. Carney dijo que los ataques “prolongan el sufrimiento humano y no cambian el hecho de que Rusia perderá esta guerra”. Añadió que Moscú había “subestimado enormemente el coraje, la determinación y la fuerza del pueblo ucraniano”.

El sábado, Zelenskyy advirtió que Rusia estaba preparando un ataque contra Ucrania utilizando el misil Oreshnik, citando inteligencia de Ucrania, Estados Unidos y Europa. Sus advertencias llegaron después de que funcionarios rusos dijeran que el número de muertos por un ataque ucraniano a un colegio y su residencia en una ciudad ocupada por Rusia en el este de Ucrania había aumentado a 18. La fuerza aérea de Ucrania no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si un misil Oreshnik impactó en algún objetivo. Rusia ya ha atacado a Ucrania dos veces con el Oreshnik, un misil del que el presidente Vladimir Putin ha presumido que es imposible de interceptar debido a su velocidad reportada de más de 10 veces la velocidad del sonido. Rusia ha desplegado al Oreshnik en Bielorrusia, su aliado vecino, que además de compartir frontera con Ucrania tiene fronteras con tres estados miembros de la OTAN: Lituania, Letonia y Polonia.

Un británico de 23 años ha sido asesinado en Ucrania. Informes surgieron el viernes de que Ayrton Redfearn había muerto en la región de Donetsk el 9 de mayo y fueron confirmados más tarde a la BBC por su madre, quien pidió ser conocida como Natasha. Dijo que el joven, originario de Devon, se había unido a una unidad especializada que apoyaba al ejército ucraniano en 2025, y que había “vivido con miedo de que la policía viniera a mi puerta con malas noticias”. “Estamos tratando de tener solo el 1% de la fuerza, valentía y coraje de Ayrton, y si podemos hacer esto, nos ayudará eventualmente a aceptar nuestra vida sin él”, dijo. “Estoy muy agradecida por todos los homenajes, mensajes y apoyo de quienes conocieron a Ayrton y de extraños”. Añadió que su hijo iba a recibir un premio por valentía días después de su muerte. Redfearn fue miembro de los cadetes aéreos de Torquay cuando era niño y a los 17 se unió a la RAF antes de viajar al extranjero, reportó la BBC. La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y del Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés) dijo: “Estamos apoyando a la familia de un ciudadano británico que ha fallecido en Ucrania y estamos en contacto con las autoridades ucranianas”. El FCDO advierte que los ciudadanos británicos que luchan en Ucrania enfrentan un alto riesgo de maltrato.

El aclamado director ruso Andrey Zvyagintsev instó a Vladimir Putin a poner fin a la “carnicería” en Ucrania el sábado después de que su nueva película ambientada durante la guerra quedara en segundo lugar en el festival de cine de Cannes. “Millones de personas a ambos lados de la línea de contacto ahora sueñan solo con una cosa: que las masacres finalmente se detengan”, dijo en su discurso de aceptación en la ceremonia de premios en Cannes. “Y la única persona que puede poner fin a esta trituradora de carne eres tú… pon fin a esta matanza, el mundo entero está esperando esto”. “Minotaur”, de Zvyagintsev, estuvo entre los favoritos para el premio principal a la mejor película en Cannes, terminando en segundo lugar con el premio Grand Prix detrás de “Fjord” del director rumano Cristian Mungiu.

La ONU dijo el viernes que “condena enérgicamente cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil, donde sea que ocurran”, tras un mortal ataque con drones ucranianos en una ciudad ocupada por Rusia en el este de Ucrania. Rusia acusó a Ucrania de atacar un dormitorio de estudiantes en Starobilsk, en la región de Lugansk ocupada por Rusia, diciendo que el número de muertos ahora se ha elevado a 18, con 42 heridos, algunos de los cuales siguen atrapados en los escombros. Kyiv ha negado el ataque a civiles, insistiendo en que había golpeado a una unidad de drones rusos estacionada en el área de Starobilsk, y la ONU notó que no podía verificar detalles debido al acceso restringido a la zona. En Rusia y en los territorios ocupados de Ucrania, un instituto es equivalente a una escuela vocacional, típicamente para estudiantes de entre 15 y 22 años.