Socceroos golpeados por la Copa del Mundo mientras el atacante clave Riley McGree se lesiona en Wembley

Las esperanzas de Riley McGree de aparecer en su segundo Mundial están en el aire después de que el atacante clave se retirara cojeando con una aparente lesión en el tendón de la corva en un día desgarrador para el australiano y sus compañeros del Middlesbrough en Wembley.

Con solo tres semanas antes de que los Socceroos inicien su torneo contra Turquía, el jugador de 27 años se detuvo agarrándose la parte posterior de la pierna en el minuto 72 de la derrota de última hora del Middlesbrough en la final de los playoffs del Campeonato ante el Hull City.

McGree siguió jugando brevemente antes de ser sustituido, dejando al jugador de 27 años en el banquillo viendo cómo su equipo concedía en tiempo de descuento para destrozar sus sueños de alcanzar la Premier League, y hacer sonar las alarmas para el entrenador de los Socceroos, Tony Popovic.

Como extremo invertido, McGree se ha convertido en pieza clave en los planes de ataque de Popovic, y el exjugador del Adelaide United es muy valorado por su energía, creatividad y propensión a lo espectacular.

McGree, que participó en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, donde asistió a Mathew Leckie en el gol que derrotó a Dinamarca, ha representado a su país 35 veces, pero su carrera ha estado plagada de contratiempos por lesiones, incluidas varias en el Middlesbrough esta temporada.

La magnitud de su última lesión se revelará ahora mediante escáneres, y aunque se trate de una lesión leve, es probable que su participación en dos amistosos previos al torneo esté en duda.

Los Socceroos se enfrentarán a los anfitriones México el 31 de mayo y a Suiza el 7 de junio antes de su debut en el Mundial contra Turquía el 14 de junio. Su campaña en el Grupo D continuará contra Estados Unidos el 20 de junio y concluirá contra Paraguay seis días después.

Dado su involucramiento tardío en la temporada con el Boro, McGree aún no se había unido al campamento previo al torneo en Florida, donde los jugadores australianos se han ido reuniendo poco a poco en las últimas semanas en un intento final de impresionar a Popovic antes de que anuncie su plantilla de 26 jugadores el 1 de junio.

McGree habría volado a Sarasota antes si el Boro no hubiera recibido un último perdón después del escándalo del espionaje que resultó en la exclusión del Southampton de la final de los playoffs, y la reinstalación del Boro para tener una segunda oportunidad de ganar la promoción a la Premier League.

Pero terminó en desilusión para McGree y el compatriota Sammy Silvera, suplente no utilizado el domingo, ya que Oli McBurnie se lanzó en el minuto 95 para enviar al Hull a la promoción a expensas del Boro en un partido apodado el más rico del fútbol.

También hubo decepción para Nick D’Agostino, quien se vio obligado a abandonar el pre-campamento de la Copa del Mundo de los Socceroos, dijo la Asociación de Fútbol el domingo. El delantero suplente sufrió una lesión en la pierna durante el entrenamiento, poniendo fin a sus esperanzas de aparecer en su primer Mundial.