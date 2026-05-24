Gran Premio de Canadá 2026: Max Verstappen amenaza con renunciar de nuevo por las reglas del motor.

Verstappen dijo el jueves que los cambios planificados devolverían las carreras “casi a la normalidad” – e insinuó que se quedaría en el deporte como resultado. “Hará que el producto sea mejor, así que eso significa que estoy más feliz”, dijo. “Y eso es lo que quiero. Poder continuar y rendir bien.”

“Para mí, estoy feliz donde estoy. Veo al equipo progresando realmente. Y también es muy emocionante ver eso.”

Sin embargo, mientras Mercedes y Red Bull están a favor del cambio, otros fabricantes se oponen. Audi tiene problemas con el costo y se dice que Ferrari está preocupado por perder oportunidades adicionales de desarrollo que esperan se les permita después de esta carrera bajo las reglas de la F1.

Las conversaciones han estado en curso durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá y todavía hay optimismo de que se pueda persuadir a suficientes fabricantes opuestos al cambio para que voten a favor.

Verstappen, quien dijo después del Gran Premio de Japón que estaba considerando su futuro como resultado de las nuevas reglas del motor, agregó después de la sesión de clasificación del sábado en Canadá: “Mantengámonos en el lado positivo – todavía estamos, creo, mirando hacia hacer esos cambios.”

“Por supuesto, algunas personas en este momento que quizás tengan un poco de ventaja intentarán ser difíciles al respecto, pero si la FIA es firme, y también desde el lado de la F1, solo necesitan hacerlo.”

El jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, dijo: “La propuesta presentada por la FIA analiza aumentar la potencia del ICE a través del flujo de combustible, analiza redistribuir la potencia eléctrica en la recolección, el despliegue, la capacidad de la batería. Todos ellos eran parte de un paquete muy importante que hará que la Fórmula 1 sea mejor.”

“Y este es un interés general que debería prevalecer sobre los intereses particulares. Porque si no tenemos un buen deporte, si no preservamos el valor del negocio, el valor de la Fórmula 1, todos tendrán una pérdida.”

“Esto finalmente superará algunas de las limitaciones que son fundamentalmente inherentes a este hardware que estamos usando en este momento.”

Las reglas actuales han fomentado un estilo de conducción inusual donde a menudo retrasar el uso del acelerador en una curva lleva a un tiempo de vuelta más rápido porque el coche luego tiene más energía eléctrica para usar en la recta.

Stella dijo: “Si escucho la reunión, una vez más los pilotos dijeron ‘hice un trabajo tan bueno al acelerar tan temprano en la salida de la curva siete, y tan temprano en la salida de la curva nueve, estoy ganando un poco en la salida y luego el otro coche gana porque fue más lento al acelerar y ahora tiene más despliegue.”

“Esto es algo que queremos corregir, y tenemos la posibilidad de hacerlo en 2027.”