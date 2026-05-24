Antonio Conte confirma que está dejando Napoli después de una temporada mediocre

Antonio Conte ha confirmado que dejará Napoli tras el último partido del club en la temporada de la Serie A el domingo.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa junto al presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, después de la victoria del último día del club sobre Udinese.

Conte asumió el cargo en Napoli en el verano de 2024 y llevó al club a su quinto título de la Serie A en su primera temporada al mando. El italiano había ganado previamente tres títulos de liga con Juventus y otro con Inter Milan.

Sin embargo, Napoli no pudo replicar ese éxito esta temporada, terminando finalmente en segundo lugar en la tabla, a 11 puntos del campeón Inter.

Conte se abrió sobre su salida, admitiendo que se habían desarrollado tensiones dentro del equipo y entre bastidores durante la campaña.

“Después de Bologna, percibí ciertas situaciones que no me gustaron, y aún así, se necesita valor para expresar tu opinión”, dijo Conte.

“Nunca he sido partidario de temporadas mediocres, y nunca lo seré. Estaba incluso preparado para dar un paso al costado; ciertamente, algunas nuevas contrataciones no encajaron con el equipo existente, y se habían desarrollado dinámicas muy difíciles que necesitaban ser abordadas.”

El exentrenador de Chelsea y Tottenham dijo que las discusiones con jugadores y funcionarios del club finalmente lo convencieron de que su ciclo en Napoli había llegado a su fin.

“Tuve la suerte de tener un grupo con el que pude ser franco, resolvimos las cosas, diciéndonos que teníamos que unirnos y reanudamos”, agregó Conte.

“Llamé al presidente hace un mes; no quería escuchar nada más y le dije, ‘Dada la amistad que compartimos, siento que mi tiempo aquí está llegando a su fin.’ La decisión fue mía.”

[Contexto: Conte dejará Napoli al final de la temporada de la Serie A.] [Verificación de hechos: Antonio Conte se une a Napoli en 2024 y guía al equipo a un título de la Serie A en su primera temporada como entrenador.]