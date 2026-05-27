Una atrocidad casi olvidada en la Guerra de Vietnam ofrece lecciones para la era de Trump.

Uno de los últimos relatos importantes poco informados de la Guerra de Vietnam, una campaña de seis meses por parte de tropas estadounidenses que mató a miles de civiles vietnamitas, podría ahora recibir la atención que merece, gracias a un magnífico documental holandés que se estrenó en el Festival Movies That Matter en La Haya en marzo.

La película, llamada “Soldier’s Bones”, explora la operación militar Speedy Express, llevada a cabo por la 9a División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos en el Delta del Mekong del sur de Vietnam desde diciembre de 1968 hasta mayo de 1969. Speedy Express tenía la intención de eliminar un bastión del Viet Cong en el Delta del Mekong, pero de las casi 11,000 personas asesinadas que los EE. UU. afirmaron que eran del Viet Cong, es probable que entre 5,000 y 7,000 fueran civiles, incluidas miles de mujeres y niños. Sea cual sea el número, la operación fue muchas veces más sangrienta que la masacre de My Lai de 1968, que mató a casi 500 aldeanos y generalmente se considera la comisión más atroz de crímenes de guerra estadounidenses en Vietnam.

Todavía peor, mientras que My Lai fue una sola acción llevada a cabo por un capitán del Ejército y su compañía que colectivamente sucumbieron a una sed de venganza, Speedy Express fue una operación a largo plazo dirigida por un oficial de alto rango, el general de división Julian Ewell, que fue condecorado y ascendido por su desempeño. Igualmente alarmante, los editores de una organización de noticias de renombre, Newsweek, suprimieron la historia, aparentemente por temor a ofender al presidente Nixon.

Dado que el presidente Trump manifestó su disposición a bombardear a Irán “de vuelta a la Edad de Piedra” y la reducción de los medios de comunicación independientes en la era Trump, la película tiene un tono contemporáneo. Aún no ha encontrado un distribuidor estadounidense.

Speedy Express concentró una enorme cantidad de fuego de la infantería, la artillería, los helicópteros de combate, los cazabombarderos e incluso los B-52 en tres provincias del Delta. Kevin Buckley, jefe de la oficina de Newsweek en Saigón que escribió la historia en enero de 1972 solo para que la mantuvieran fuera de impresión, luego truncada en insignificancia por sus editores en Nueva York, calificó la operación como un “super My Lai”. El único extenso artículo al respecto, titulado “Un My Lai al Mes”, apareció en la revista Nation en 2008, casi cuatro décadas más tarde. Ese artículo descubrió tres cartas en los Archivos Nacionales que habían sido escritas a funcionarios del Pentágono por un “sargento preocupado” que describía cómo los helicópteros de combate acribillaron a los agricultores vietnamitas en sus campos e incluso obligaron a civiles a caminar frente a los hombres de punta de las unidades del Ejército para tropezar con trampas explosivas del Viet Cong antes que los soldados. La Nation informó que las cartas del sargento llegaron al escritorio del general William Westmoreland, entonces jefe de estado mayor del Ejército, pero Westmoreland abortó una investigación.

Las horrores de Speedy Express casi seguramente habrían permanecido desconocidos fuera de los círculos militares si no hubiera sido por Alexander D. Shimkin, un joven colaborador de Newsweek en Saigón que se acostumbró a estudiar detenidamente las estadísticas militares. En 1971, dos años después de que finalizara la operación, se encontró con un documento militar estadounidense viejo y polvoriento en la oficina de Newsweek que decía que Speedy Express mató a 10,883 soldados del Viet Cong mientras recuperaba solo 748 armas enemigas. Debido a que los soldados del Viet Cong generalmente estaban armados, esta gran discrepancia sugería que muchos de los muertos no eran soldados en absoluto.

Shimkin y Buckley pasaron meses hablando con residentes en las áreas más afectadas por Speedy Express, entrevistaron a funcionarios estadounidenses y participantes en la operación, y estudiaron documentos militares y expedientes hospitalarios. El artículo de 4.700 palabras de Buckley reveló que el Ejército de los EE. UU. había convertido las tres provincias del Delta en una “zona de libre fuego”, donde se les decía a los soldados de EE. UU. que podían disparar a todo lo que se moviera. Los campesinos vietnamitas que huían cuando los helicópteros del Ejército se cernían sobre ellos eran considerados soldados enemigos y se convertían en objetivos. Se presume que los niños de tan solo 5 años que pastoreaban búfalos fueron asesinados y agregados al recuento de bajas del Viet Cong, a veces junto con los búfalos. “Soldier’s Bones” contiene material de archivo de Speedy Express que muestra a los artilleros de helicópteros disparando indiscriminadamente en los pueblos. (Conocí tanto a Buckley, quien falleció en 2021, como a Shimkin, quien fue asesinado en Vietnam en 1972, y aparezco brevemente en la película.)

Entre las revelaciones de la película se encuentra el descubrimiento de un estudio militar de los EE. UU. realizado inmediatamente después de la operación que estuvo clasificado hasta 1981. Muestra que la fuerza de combate del Viet Cong en el Delta disminuyó solo ligeramente como resultado de Speedy Express, de 10,475 soldados antes de la operación a 9,520 después, a pesar de las afirmaciones de 11,000 muertes del Viet Cong. Sin embargo, el general Creighton Abrams, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, declaró en la publicación oficial de la 9a División que el desempeño de la división en Speedy Express “ha sido magnífico”.

La ausencia de una gran caída en la fuerza militar del Viet Cong probablemente indica que el reclutamiento se disparó a medida que los aldeanos se enfurecieron con la muerte y destrucción que las fuerzas estadounidenses les llovieron.

“Vine a Vietnam para librar guerras contra otros soldados, no contra sus padres, esposas o hijos”, dijo un asesor militar estadounidense citado en la película. “La idea de que puedes aterrorizar a un pueblo para que no apoye a tu enemigo nunca conduce a la victoria, no en Vietnam, no en ningún lugar.”

Es ese mismo pensamiento, por supuesto, el detrás de los devastadores ataques aéreos de Trump en Irán, destinados a derrocar al régimen iraní, y en la determinación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de nivelar Gaza como un medio para eliminar a Hamas. Más de medio siglo después, la lección de Speedy Express sigue siendo muy relevante y aún no se ha aprendido.

Jacques Leslie cubrió la Guerra de Vietnam para el Los Angeles Times durante dos años y es el autor de “La Marca: Memorias de un Corresponsal de Guerra de Vietnam y Camboya.”