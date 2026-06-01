Estados Unidos bombardea instalaciones militares iraníes y luego derriba misiles que Teherán disparó contra tropas en Kuwait

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos dijo el lunes que bombardeó sitios de radares y aviones no tripulados en Irán después de que Teherán derribara un avión no tripulado estadounidense durante el fin de semana. Irán dijo luego que atacó a soldados estadounidenses en Kuwait con misiles, que Estados Unidos dice que derribó.

El alto el fuego nominal La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido puesta a prueba repetidamente con ataques de ida y vuelta, aunque funcionarios de ambos países todavía están tratando de negociar el fin de la guerra. Es no está claro qué tan cerca están a un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Los combates también han sido escalado entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, a pesar de su alto el fuego nominal, y que ha amenazado cada vez más el acuerdo emergente ampliar el alto el fuego en la guerra de Irán.

El lunes por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel y Hezbolá habían acordado reducir sus enfrentamientos después de que él mantuvo conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y se comunicó con Hezbolá a través de mediadores. Momentos después, sin embargo, Israel dijo que había detectado lanzamientos de misiles desde el Líbano y advirtió a los israelíes en parte del norte de Israel que se refugiaran en espacios protegidos.

Mientras tanto, Irán mantuvo su control sobre el Estrecho de Ormuzperturbando el suministro mundial de energía y haciendo subir el precio del combustible en todo el mundo, con consecuencias de gran alcance. Un carguero fue atacado frente a Irak el lunes por la tarde, dijo el ejército británico.

Los combates en el Líbano plantean riesgos para el alto el fuego en Irán

Israel ha ampliado su Ocupación profunda en el Líbanoy Hezbolá, que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán, continúa lanzando aviones no tripulados contra Israel.

Irán quiere que cualquier acuerdo incluya al Líbano, y su Ministerio de Asuntos Exteriores destacó el lunes las crecientes tensiones en el Líbano, diciendo a través de los medios gubernamentales: “La responsabilidad de los resultados y las consecuencias de esta situación es de Estados Unidos”.

En su publicación en las redes sociales sobre la reducción de sus combates por parte de Israel y Hezbolá, Trump agregó que las conversaciones con Irán “continúan, a un ritmo rápido”.

En Pakistán, que ha sido mediador entre Washington y Teherán, un ex embajador en Estados Unidos dijo que las acciones de Israel en el Líbano estaban complicando el ambiente diplomático.

“Israel está creando una nueva realidad estratégica en su vecindario”, dijo Masood Khan a The Associated Press.

El ejército estadounidense ataca a Irán

El Comando Central del ejército estadounidense dijo que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo alrededor de la ciudad de Geruk y en la isla Qeshm, atacando las defensas aéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque que, según dijo, amenazaban a los barcos en la región.

“Los ataques medidos y deliberados ocurrieron… en respuesta a acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, dijo el Comando Central.

El tráfico a través del Estrecho de Ormuz es escaso en comparación con antes de la guerra, y los armadores están disuadidos por el riesgo de un ataque iraní. Sólo 36 barcos transitaron por la vía fluvial en los siete días previos al viernes, un tercio de ellos transportando petróleo crudo o productos derivados del petróleo, según Lloyd’s List Intelligence, que cuenta sólo barcos lo suficientemente grandes como para transportar cantidades significativas de petróleo o carga a nivel mundial. Eso se compara con un promedio de más de 130 barcos por día antes de que comenzara la guerra.

Una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo alguna vez pasó por el estrecho. Su cierre ha ejercido presión no sólo sobre el suministro de energía sino también sobre los fertilizantes químicos, generando temores de escasez de alimentos. La región del Golfo produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Kuwait informa fuego entrante

Kuwait dijo que sus defensas aéreas abrieron fuego el lunes por la mañana temprano para interceptar ataques de drones y misiles.

Casi al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que respondió a un ataque estadounidense sin decir dónde, probablemente refiriéndose al ataque a Kuwait. En un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal IRNA, la Guardia dijo que las fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

Kuwait es el hogar de la Central del Ejército de EE. UU., el comando avanzado del ejército en Medio Oriente.

La televisión estatal iraní compartió imágenes del lanzamiento del misil balístico, incluido un primer plano que muestra una pegatina en su cuerpo que representa a un Trump magullado sobre un estrecho “cerrado” de Ormuz con la leyenda: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

El Comando Central dijo que las fuerzas estadounidenses derribaron dos misiles balísticos que Irán lanzó hacia bases donde se encuentran las tropas estadounidenses. Ningún estadounidense resultó herido, añadió.

Los ataques sacuden las conversaciones de alto el fuego

Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil a la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

El lunes, un buque de carga frente a Umm Qasr, Irak, fue alcanzado por un proyectil que provocó una “gran explosión”, dijo el ejército británico. No ofreció más detalles y nadie reivindicó el ataque. Irán ha atacado anteriormente barcos frente a Irak.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún tiene que decidir si sigue adelante con un acuerdo para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no se había cerrado.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflictoaunque impedir que Irán construya un arma nuclear está entre ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene uranio altamente enriquecido que podría ser apto para armas. Irán tiene suficiente material para construir varias armas nucleares, si así lo decide.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, sugirió la semana pasada que los negociadores estaban tratando de llegar a términos generales sobre el programa nuclear de Irán, y que los detalles específicos se definirían en las conversaciones subsiguientes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, acusó nuevamente el lunes a Estados Unidos de cambiar “constantemente” sus posiciones.

“Estamos negociando en una atmósfera de desconfianza”, dijo Baghaei a los periodistas.

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El periodista de Associated Press Munir Ahmed en Islamabad y Jennifer Peltz en Nueva York contribuyeron a este informe.