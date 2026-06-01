Live Nation adquiere una participación mayoritaria en Dale Play de Argentina

Otro día, otra adquisición internacional para Live Nation, que adquirió una participación mayoritaria en Dale Play Live de Argentina y consideró a Buenos Aires “una prioridad” en medio de una expansión más amplia en América Latina.

Live Nation dio a conocer hoy su nueva “asociación estratégica” con Dale Play, cuatro meses después de firmar un acuerdo multifacético centrado en el Estadio Más Monumental. En parte, ese acuerdo permitirá que el promotor se encargue de “la presentación exclusiva de espectáculos en vivo” en el estadio de Buenos Aires con capacidad para 85.000 espectadores. Y al anunciar el acuerdo, Live Nation confirmó que había elegido a Dale Play para encargarse de la “promoción de los artistas latinos”.

Ahora, Live Nation volvió a apostar por el mercado de eventos de Argentina. Con la transacción recién revelada, el fundador y director ejecutivo Federico Lauria permanecerá al mando de Dale Play, ya que opera bajo la matriz de Ticketmaster. Además, el negocio vendido aparentemente seguirá centrándose en el talento regional.

“Dale Play se fundó con la visión de apoyar a los artistas y construir una plataforma que les permita crecer a nivel local y global”, añadió Lauria, que opera un sello Dale Play en asociación con Sony Music. “Ser socios de Live Nation representa una tremenda oportunidad para continuar expandiendo artistas de Argentina y América Latina al mundo”.

Mientras tanto, DF Entertainment, en la que Live Nation tuvo una participación mayoritaria durante la mayor parte de una década, “continuará desempeñando un papel central en el crecimiento y expansión de los eventos internacionales de música en vivo en el país”, según el propietario de Bizarro Perú.

En un comunicado, el director de Live Nation, Michael Rapino, enfatizó la importancia antes mencionada del sector de conciertos de Buenos Aires, donde se espera que The Strokes, Stray Kids, BTS y otros se presenten más adelante en 2026.

“Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de Sudamérica y una prioridad para Live Nation”, dijo Rapino. “La incorporación de Dale Play complementa nuestra asociación existente con DF Entertainment y fortalece nuestro compromiso con Argentina y el crecimiento de la música en español en la región y en todo el mundo”.

En cuanto a la importancia general de la obra, no es ningún secreto que Live Nation está lidiando con problemas regulatorios y legales de gran alcance en los Estados Unidos. En este contexto, la compañía ha estado en una agresiva campaña de inversión global, incluida la compra en marzo de participaciones en la rumana Emagic y la eslovaca Vivien.

En cuanto a las sedes, Live Nation también es propietaria de ForumNet de Italia (incluido, entre otros, el Foro Unipol de Milán) y el Paris La Défense Arena de Francia. Hoy temprano, Celine Dion agregó 10 fechas más, para mayo de 2027, para su serie de presentaciones de regreso programadas en este último estadio con capacidad para 45.000 personas.