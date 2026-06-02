¿Ha llegado ya la Copa del Mundo? En EE. UU., depende de a quién le preguntes.

Organizativamente hablando, la Copa del Mundo de 2026 comenzó el 13 de junio de 2018, cuando la entonces secretaria general de la Fifa, Fatma Samoura, instruyó firmemente a los delegados para que emitieran su voto en una imponente sala de conferencias en Moscú.

Sin embargo, a solo unos días del inicio del torneo en la Ciudad de México, realmente no se siente como si el evento estuviera aquí todavía. Al menos, no en los Estados Unidos. Y no en Nueva York, la ciudad anfitriona de la final.

A veces resulta extrañamente difícil saber cuándo y dónde ha comenzado verdaderamente una Copa del Mundo. No es durante el sorteo; queda mucho invierno por delante, demasiado fútbol de clubes por jugar. Tampoco es el partido inaugural ni la ceremonia previa; si acaso, esos parecen tardíos. La competencia existe tangiblemente en las semanas y meses previos, a medida que el mundo se prepara y se posiciona para el torneo inminente.

Tyler Adams y Weston McKennie, que probablemente conformarán gran parte del mediocampo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos este verano, tenían 19 años cuando su país de origen fue nombrado como coanfitrión. Ese fue el momento en que supieron que su nación, para la cual ambos habían realizado sus debuts en selecciones nacionales el mismo día siete meses antes, se había clasificado automáticamente como uno de los tres coanfitriones.

“Para mí, comenzó a sentirse real probablemente después de [la última] temporada, porque teníamos mucha presión a nivel de club,” dijo McKennie. “Así que quería terminar mi temporada con la Juventus y luego, después de eso, creo que empezará a impactarme más. Obviamente, cuando recibes el mensaje de que has sido nombrado en la convocatoria, ese es otro gran momento en el que te das cuenta de que comienza.”

“Hace dos días, estaba jugando contra Nottingham Forest, esperando lograr algo,” dijo Adams, jugador del Bournemouth en la Premier League. “Ayer, [bajé] del avión y estábamos en Times Square. Creo que probablemente lo sentiré mañana, cuando comencemos a entrenar de verdad y a prepararnos bien.”

Adams y McKennie hablaron en el evento de presentación de la lista de convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos en el elegante complejo Pier 17 en South Street Seaport en Manhattan. En un festival de rojo, blanco y azul, los 26 jugadores seleccionados por el entrenador en jefe Mauricio Pochettino fueron anunciados uno por uno, desfilando en un gran escenario de conciertos en la azotea del edificio. Emergieron con música fuerte y entre explosiones de humo, vestidos con trajes grises sobre camisetas de punto y zapatillas blancas. Luego permanecieron de pie mientras el rapero Gunna actuaba frente a ellos.

Todo fue un poco excesivo. “Así es América,” observó irónicamente Adams.

Sin embargo, tales eventos existen precisamente para señalar que la Copa del Mundo realmente está aquí, que no es solo una noción lejana. Esto sigue siendo complicado en un país donde, por mucho que haya crecido la popularidad del fútbol, el juego internacional sigue siendo tratado mayoritariamente como los Juegos Olímpicos, algo en lo que involucrarse durante unas semanas cada cuatro años. Los playoffs de la NBA están cerca de su apoteosis, con los New York Knicks en las finales, mientras que las temporadas de hockey y béisbol están en curso también. Hay mucho en juego, y la Copa del Mundo, por ahora, es solo una de esas cosas.

La mayor evidencia del torneo inminente se puede encontrar en las diversas empresas que patrocinan el evento. Al comprar un cubo de pintura o un rastrillo en una cadena de ferreterías, es posible tropezarse con algún letrero, si se está prestando atención. Las farmacias tienen a la venta peluches de mascotas, entre otros recuerdos oficialmente autorizados. “Ver todas las diferentes marcas y cosas que se están poniendo por todo el país ha hecho que sea mucho más real en las últimas semanas,” dijo el capitán de Estados Unidos, Tim Ream.

Equilibrar la anticipación y el presente es un desafío complicado para los jugadores. Se espera que vivan día a día, práctica a práctica, juego a juego. Y para Estados Unidos, que carece de un proceso de clasificación que se extendió durante uno o dos años, les faltan las señales habituales que marcan el ciclo.

“Creo que empecé a sentirlo en el horizonte,” dijo Christian Pulisic. “Obviamente, te estás enfocando en lo que estás haciendo en tu club, pero diría que una vez que llegué aquí y estuve con el equipo y sentí a estos aficionados y el apoyo y la emoción alrededor de la Copa del Mundo, es cuando realmente comencé a sentirlo.”

Los jugadores que estaban en la burbuja experimentaron de manera diferente la fecha límite de la lista de convocados de Fifa del lunes. “Probablemente en el último mes todos estos jugadores estaban muy nerviosos y se preguntaban qué iba a pasar y deseando estar allí,” dijo Gio Reyna, cuya inclusión eventual parecía poco probable durante largos tramos del año pasado. “Al acercarnos a las últimas semanas de la temporada, creo que estaba en la mente de todos.”

Y ahora que el equipo finalmente se ha reunido, algunos miembros todavía no sienten del todo que el momento haya llegado. “Quizás ese primer partido de la Copa del Mundo, ser parte de eso, tal vez sea cuando realmente lo golpee; o tal vez será una semana después de toda la Copa del Mundo – no estoy seguro,” dijo el defensa Miles Robinson. “Es lento para asimilarlo realmente.”

Contexto: La Copa del Mundo 2026 se acerca y los jugadores de la selección de Estados Unidos examinan cómo se sienten a medida que se acerca el torneo y cómo están equilibrando la anticipación con el enfoque en el presente.

Fact Check: Se menciona que los jugadores estuvieron en un evento de presentación de la lista de convocados en un elegante complejo en Manhattan. El evento en realidad fue el anuncio de los 26 jugadores seleccionados por el entrenador en jefe Mauricio Pochettino para la Copa del Mundo.