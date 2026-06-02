Nueva York impone restricciones a las entregas de camiones en Midtown los días de partido de la Copa del Mundo

MIDTOWN, Manhattan (WABC) — Con la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA en marcha, la ciudad de Nueva York está implementando nuevas restricciones a las entregas de camiones en Midtown los días de partido.

Cubren 30 de las cuadras más concurridas de la ciudad, desde las calles 30 a 60, y estarán colocadas seis horas antes y tres horas después de cada partido.

Esto se debe al gran volumen previsto de aficionados al fútbol que viajan hacia y desde los partidos.

Los funcionarios de la ciudad querían dejar claro que esto no es una prohibición, sino más bien una petición a las empresas para que no tengan camiones entregando en la zona de embotellamiento alrededor de los ocho días de partido.

La buena noticia es que la mitad de los partidos son el fin de semana, por lo que naturalmente hay menos tráfico, pero los otros cuatro partidos son entre semana, lo que se considerará días de alerta de atasco.

Los funcionarios se refieren específicamente a camiones con remolque y camiones pequeños.

Una alternativa para las empresas podría ser recibir envíos temporalmente más temprano en la mañana.

El comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, Michael Flynn, habló sobre el cierre al tráfico de la calle 42 y sobre cómo manejar el tráfico de Manhattan durante los juegos de la Copa Mundial.

“Creo que estamos abiertos a todas y cada una de las grandes ideas. La calle 42 es claramente un corredor de transporte público muy importante que cruza la ciudad y siempre estamos buscando buenas ideas”, dijo.

Un portavoz del DOT de la ciudad de Nueva York también emitió una declaración que decía en parte: “Entendemos las preocupaciones de las empresas locales y estamos trabajando estrechamente con ellas para crear conciencia sobre las restricciones y ayudarles a planificar las necesidades de entrega. Estas restricciones específicas sobre las entregas de camiones grandes durante los períodos pico de los días de partido en Midtown están diseñadas para reducir la congestión, mantener la ciudad en movimiento y minimizar las interrupciones para los residentes, trabajadores, visitantes y empresas”.

Las empresas tienen menos de dos semanas para elaborar un plan de acción.

El primer partido del Mundial será el 13 de junio.

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