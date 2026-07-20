Fallece a los 68 años el locutor de la BBC Edward Stourton.

El periodista Edward Stourton ha fallecido a los 68 años, según se ha anunciado. El presentador de BBC Radio 4 era conocido por encabezar programas de actualidad como Hoy, World at One y su serie de actualidad religiosa y ética los domingos.

Falleció el sábado rodeado de su familia después de ser diagnosticado de cáncer de próstata en 2014, según informó la BBC en un comunicado. Antiguos colegas rindieron homenaje a un hombre al que llamaron un destacado locutor.

“Es demasiado pronto para perder a Ed”, dijo Jonathan Munro, quien dirige BBC News y Current Affairs. “Trabajé como su productor cuando era editor diplomático de ITN, imperturbable entonces y siempre. Muchos años después, escuchaba su excelente análisis del nuevo papa para la BBC, otra de sus muchas áreas de experiencia.

“No muchos locutores pueden presentar Hoy, las Noticias de la Una de BBC One, El Mundo a la Una y Domingo, pero él sí. Deja un gran vacío”.

Mohit Bakaya, el director de BBC Radio 4, dijo que Stourton era un “locutor absolutamente destacado”. Añadió: “Aportó inteligencia, autoridad y una extraordinaria cultura general a todo lo que hacía. Cuando Ed estaba detrás del micrófono, ya sea en Domingo o en los diversos programas de noticias que presentaba regularmente para Radio 4, sentías que entendías un poco mejor el mundo. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este triste momento”.

Stourton tuvo una destacada carrera en la radiodifusión, trabajando para la BBC e ITN, que produce Channel 4 News. Pasó casi una década presentando el programa insignia de Radio 4, Hoy, y también presentó las Noticias de la Una y Any Questions, así como el Domingo de Radio 4 y Panorama de BBC One.

Se unió a ITN después de la universidad en 1979 y se convirtió en un miembro fundador de Channel 4 News tres años después. Comenzando como guionista, pasó a cubrir noticias extranjeras y se convirtió en el primer corresponsal en Washington del programa en 1986, informando sobre los últimos años de la presidencia de Reagan.

En 1988 inició un período de dos años como corresponsal de París de la BBC, que terminó cuando regresó a ITN como editor diplomático. Informó desde Bagdad durante la guerra del Golfo, desde Bosnia durante el asedio de Sarajevo, y desde Moscú en los últimos días de la Unión Soviética.

Regresó a la BBC en 1993 y presentó las Noticias de la Una durante seis años. También presentó ediciones de Assignment durante su tiempo con la radiodifusora y tuvo su propio programa de radio de llamadas, Llama a Ed Stourton. Se unió al programa Hoy en 1999 y, después de presentarlo, se convirtió en un colaborador regular.

A partir de 2009, Stourton comenzó a presentar El Mundo a la Una y El Mundo este Fin de Semana.

Era católico romano y presentaba el Domingo de Radio 4 y el programa El Cielo y la Tierra de BBC One, así como documentales como Verdad Absoluta, una serie de cuatro partes de BBC Two sobre la iglesia católica.

Nació en Nigeria, donde su padre estaba destinado, en 1957, y se crió en el Reino Unido. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge. Le sobreviven su esposa, Fiona Stourton, y cuatro hijos.

En su memoria Confesiones de 2023, Stourton reveló que le habían diagnosticado cáncer de próstata casi una década antes. Amy Rylance, directora de servicios de salud, equidad y mejora en Prostate Cancer UK, dijo: “Le agradecemos que haya hablado abiertamente sobre su diagnóstico en su memoria, y al hacerlo, haya creado conciencia que salva vidas entre los hombres de todo el país.

“El cáncer de próstata a menudo no tiene síntomas en las etapas iniciales, pero cuanto antes lo encuentres, más fácil es tratarlo. Por eso es tan importante que los hombres estén al tanto de la enfermedad, conozcan su propio riesgo y sepan qué pueden elegir hacer al respecto. Puedes averiguarlo ahora mismo utilizando el verificador de riesgo en línea de 30 segundos de Prostate Cancer UK”.