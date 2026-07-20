Hombre bajo custodia después de detonar dispositivo incendiario fuera de edificio federal en Manhattan.

Un hombre con un historial de actividad anti-Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocó un “dispositivo incendiario” fuera de un edificio federal en Manhattan que alberga un tribunal de inmigración, dijeron las autoridades.

Un video capturó el momento en que el sospechoso vertió un líquido e lo encendió fuera de 26 Federal Plaza, provocando un incendio masivo. El Director Asistente del FBI a cargo, James Barnacle, dijo que el sospechoso utilizó fuegos artificiales para iniciar el fuego.

Dos personas, un empleado federal y un civil, sufrieron heridas leves y fueron tratados y dados de alta, según las autoridades.

Barnacle lo llamó un “ataque contra el gobierno en una instalación federal”. Dijo que el sospechoso tenía un dispositivo incendiario, una pistola de perdigones y un letrero que decía “ICE Fuera de Nuestras Calles”.

El sospechoso fue detenido, dijo el FBI, y la Fuerza de Tareas Conjunta de Antiterrorismo del FBI en Nueva York está investigando.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el incidente de “profundamente perturbador”.

“Estoy aliviado de que nadie resultara gravemente herido y de que un sospechoso esté bajo custodia”, escribió en redes sociales. “… Nuestra administración continuará asegurando que cada neoyorquino esté seguro en su ciudad y responsabilizará a cualquiera que amenace eso.”

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