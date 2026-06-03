Helicóptero de la Royal Navy se estrella en un campo en Devon.

Tres miembros de la Royal Navy han fallecido en un accidente de helicóptero en Devon durante un ejercicio de entrenamiento, informó el Ministerio de Defensa (MoD). Los servicios de emergencia fueron llamados a la escena del incidente en Sourton Down, cerca de Okehampton, alrededor de las 4 am del miércoles. El jefe de la Armada, el General Sir Gwyn Jenkins, dijo en un comunicado: “Estoy profundamente entristecido al compartir la noticia de que tres miembros de la tripulación a bordo de un helicóptero Royal Navy Merlin Mk4 han fallecido después de que se estrellara en las primeras horas de esta mañana cerca de Sourton, Devon. Sé que esto será un gran impacto para todos en nuestra comunidad naval, y mis más profundas condolencias van a las familias, amigos y seres queridos afectados por esta tragedia. Me gustaría agradecer a la policía de Devon y Cornwall y a los equipos de búsqueda y rescate que respondieron al incidente esta mañana. Se está llevando a cabo una investigación y se proporcionarán más actualizaciones próximamente. En una publicación en redes sociales, el MoD agregó: “Con profunda tristeza confirmamos que tres miembros de la Royal Navy han fallecido durante un ejercicio de entrenamiento con helicóptero el miércoles 3 de junio cerca de Sourton, Devon. Las familias del personal de servicio han sido informadas y han solicitado un período de gracia antes de que se publiquen más detalles. Nuestros pensamientos y simpatías están con sus familias y amigos en este momento tan triste. Keir Starmer dijo que las muertes de los tres miembros del personal fueron “absolutamente trágicas”. Dijo: “Mis pensamientos están con las familias, amigos y seres queridos de los tres miembros de la Royal Navy que tristemente perdieron la vida esta mañana. Gracias a los servicios de emergencia que respondieron a este horrible incidente”. El secretario de defensa, John Healey, dijo: “Estoy devastado por la pérdida de tres miembros del servicio. Sirvieron con excelencia y serán muy extrañados. Todos nuestros pensamientos están con sus familias, amigos y aquellos con quienes sirvieron en este momento increíblemente triste. Agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta”. El rey, que es jefe de las fuerzas armadas, tiene una larga asociación con la Royal Navy, sirviendo con ellos entre 1971 y 1976. Se entiende que está al tanto del accidente y de las muertes de los tres miembros del servicio, y se espera que comparta sus condolencias de manera privada con sus familias. La Princesa de Gales, que es comodoro en jefe de la Armada de la Flota Aérea, una de las cinco armas de combate de la armada, dijo que estaba triste al escuchar las muertes, agregando: “William y yo tenemos a sus familias y amigos en nuestros corazones en este momento tan difícil”. La zona se encuentra entre las bases aéreas de Yeovilton en Somerset y Culdrose en Cornwall. La escena del accidente está cerca del campo de batalla de Okehampton, una instalación militar en el borde de Dartmoor que ha sido utilizada para entrenar a la tripulación de helicópteros Merlin de la fuerza de helicópteros comando. Un testigo le dijo a ITV News que escuchó que los motores se apagaban antes de ver una “poderosa explosión roja” cuando el helicóptero se estrelló. Eddie Amhof le dijo al presentador: “Escuché un ruido horrendo de un helicóptero, sonaba como si fuera a aterrizar en el techo. Era un ruido terrible. Para cuando salí de la cama y llegué a la ventana, se había alejado aproximadamente media milla. Y de repente, no hubo ruido. Los motores se habían ido”. Agregó: “Al mismo tiempo que los motores se fueron, hubo una poderosa explosión roja que iluminó el cielo. Cinco a seis minutos después hubo un gran estruendo, una explosión”. El helicóptero Merlin se utiliza principalmente para la guerra antisubmarina. La aeronave también puede utilizarse para búsqueda y rescate, transferencias de carga y patrulla marítima, según el sitio web de la Royal Navy. En 2024, un Merlin Mk4 se estrelló en el Canal durante un ejercicio de entrenamiento, causando la muerte del Teniente Rhodri Leyshon.