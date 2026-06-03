Agentes del FBI matan a tiros a presunto secuestrador en California

ROTURAROTURA,

El tiroteo pone fin a un enfrentamiento de 12 horas en la ciudad de Bakersfield entre el sospechoso y las autoridades.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre que supuestamente tenía rehenes dentro de un edificio en California.

El tiroteo puso fin a un enfrentamiento de 12 horas en una oficina en Bakersfield que alberga una sucursal bancaria y una oficina del distrito escolar.

En un comunicado, la policía de Bakersfield dijo que el sospechoso murió en “un tiroteo en el que participó un oficial que involucró a personal de la Oficina Federal de Investigaciones”.

Agregó que “todos los rehenes fueron localizados ilesos y recibieron evaluación y tratamiento médico en el lugar”.

Inicialmente se llamó a la policía tras una amenaza de bomba en el lugar. La policía dijo que el hombre se atrincheró dentro con varias personas, dos de las cuales fueron liberadas el martes después de negociaciones con las autoridades.

Las autoridades establecieron un amplio perímetro alrededor del edificio, evacuando el cercano Ayuntamiento y la jefatura de policía.

El sargento de policía de Bakersfield, Eric Celedon, dijo a los periodistas el martes que el departamento tenía “todos los recursos a nuestra disposición para llevar esto a la resolución más segura posible”.

La policía dijo el miércoles que la investigación estaba en curso y que permanecerían en el área “importantes” fuerzas del orden.

La identidad del sospechoso no fue revelada de inmediato y el motivo no estaba claro.